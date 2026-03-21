Một ngày của lính quân hàm xanh trong cao điểm gỡ thẻ vàng IUU

(Baohatinh.vn) - Cao điểm gỡ “thẻ vàng” IUU, tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh, lực lượng bộ đội biên phòng ngày đêm bám cảng, góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản.

Cảng cá Cửa Sót là khu hậu cần nghề cá lớn nhất Hà Tĩnh. Mỗi ngày ở đây có khoảng 100 lượt tàu thuyền trong và ngoài tỉnh ra vào; 1.500 - 2.000 ngư dân và tiểu thương hiện diện; bốc dỡ 25 - 30 tấn hải sản, tiếp nhận hàng chục tấn hàng hóa các loại. Vì vậy, khu vực này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong đảm bảo ANTT ở khu vực biên giới biển và phòng chống khai thác IUU.
Đặc biệt, trong đợt cao điểm thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đang vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và toàn diện để đồng hành cùng ngư dân, các cấp, ngành gỡ “thẻ vàng”.
Đầu giờ sáng hằng ngày, các phần việc được lãnh đạo đồn, chỉ huy trạm và các lực lượng chức năng đang thực thi công vụ tại cảng cá thảo luận, xây dựng phương án, bố trí lực lượng, đảm bảo trang thiết bị thực hiện. Dù công việc nhiều, áp lực lớn, nhưng các lực lượng đã triển khai các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình và có sự phối hợp nhịp nhàng nên mọi việc đều thuận lợi, hiệu quả.
Thiếu tá Trần Văn Duy - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa Sót cho biết: "Chúng tôi luôn tập trung cao cho việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế khu vực biên giới và các quy định khác có liên quan; quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng đối với người, phương tiện, hàng hóa, hành lý ra vào khu vực cảng; phát hiện, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, TTATXH và sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, những ngày cao điểm này, chúng tôi ưu tiên tối đa cho các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống khai thác IUU".
Trong quá trình thực thi công vụ, những người lính biên phòng cùng các lực lượng chức năng đã phân chia thành các tổ, nhóm để tiến hành kiểm tra các tàu thuyền chuẩn bị rời cảng cá đi sản xuất và động viên ngư dân tích cực bám biển, chấp hành nghiêm Luật Thủy sản.
Bộ phận kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, giấy tờ để làm thủ tục xuất nhập lạch luôn trong trạng thái sẵn sàng, thái độ nghiêm túc, thực hiện chính xác, tuân thủ nghiêm các quy trình, đảm bảo quy định và mang tinh thần phục vụ cao.
Ngư dân Nguyễn Bảy (trú TP Đà Nẵng) cho biết: "Chúng tôi luôn được Đồn Biên phòng Cửa Sót và các lực lượng chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi về nơi neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, hồ sơ thủ tục. Ngoài kiểm tra để chấn chỉnh các sai phạm, thiếu sót, chúng tôi cũng thường xuyên được tuyên truyền, nhắc nhở về đánh bắt đúng quy định, bảo vệ ngư trường, gắn sản xuất với bảo vệ biển đảo... nên nhận thức, ý thức chấp hành về các vấn đề này ngày càng được nâng lên".
Các tổ công tác cũng thường xuyên nhắc nhở chủ tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn không được xâm phạm vùng biển nước ngoài, không được đánh bắt sai vùng biển quy định, không sử dụng chất nổ và xung điện đánh bắt theo kiểu tận diệt.
Các chiến sĩ quân hàm xanh còn hướng dẫn ngư dân cài đặt ứng dụng eCDT VN trên điện thoại thông minh để hỗ trợ công tác quản lý truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thực hiện các thủ tục, góp phần hướng tới nền sản xuất thủy sản minh bạch, có trách nhiệm.
Một bộ phận cán bộ, chiến sỹ cũng tranh thủ xuống các khu dân cư hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm hỗ trợ phục vụ tìm kiếm thông tin, theo dõi thời tiết, nắm bắt ngư trường và thành lập các nhóm zalo cộng đồng để tăng cường tình đoàn kết, tương trợ nhau khi sản xuất trên biển.
Sau một ngày lao động miệt mài trên biển, ngư dân vào bờ và đến khai báo sản lượng khai thác. Những người lính biên phòng làm nhiệm vụ tại đây vừa cập nhật thành quả làm việc, nghe ngóng tình hình trên biển, vừa động viên ngư dân tiếp tục hăng say lao động sản xuất...
Các lực lượng chức năng cùng nhau đối soát số liệu, trao đổi tình hình, vấn đề còn vướng mắc cần tháo gỡ hoặc phải báo cáo lên cấp trên...
Cuối ngày, khi mặt trời sắp gác núi, những người lính ở Trạm Biên phòng Cửa Sót tiến hành kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng và chuẩn bị phương tiện, trang bị để theo dõi, kiểm soát vùng biển gần bờ và cảng cá vào ban đêm.
Những nỗ lực ngày đêm bám sát các địa bàn, khu vực nhạy cảm của người lính quân hàm xanh không những giúp đảm bảo sự bình yên trên tuyến biển mà còn góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống khai thác IUU.

Chúng tôi đang tập trung vào cuộc quyết liệt, liên tục, đồng bộ để bảo đảm an ninh, an toàn cho địa bàn biên giới nói chung và khu vực cảng cá Cửa Sót nói riêng. Đặc biệt, chúng tôi đang tích cực đồng hành cùng các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện các biện pháp về phòng chống khai thác IUU để gỡ "thẻ vàng" của EC.

Trung tá Lê Hữu Đồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.