Ra mắt tổ tự quản phòng chống khai thác IUU ở Hà Tĩnh

Tiến Dũng
(Baohatinh.vn) - Có các tổ tự quản, tổ tuyên truyền và ban chỉ đạo về phòng chống khai thác IUU sẽ giúp xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát triển sản xuất và ngư dân chấp hành pháp luật tốt hơn.

Chiều ngày 13/3, UBND xã Lộc Hà và Đồn Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) tổ chức ra mắt mô hình tổ tự quản, tổ tuyên truyền và ban chỉ đạo đấu tranh chống khai thác IUU trên địa bàn xã.
Theo đó, xã Lộc Hà và Đồn Biên phòng Cửa Sót đã ra mắt 5 tổ tự quản phòng chống khai thác IUU với 15 thành viên có phương tiện đánh bắt xa bờ. Các tổ tự quản này có nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác, phòng chống khai thác IUU; không đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài và không môi giới, tiếp tay cho các hành vi phạm pháp. Trong ảnh: đại diện các tổ tự quản ký cam kết phòng chống khai thác IUU.
Thành viên trong các tổ tự quản tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và vận động bà con ngư dân thực hiện nghiêm quy định về lắp đặt, quản lý và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình; quy định về quản lý tàu cá (đăng ký, đăng kiểm, biển số…); ghi chép và nộp đầy đủ nhật ký khai thác, nhật ký chuyển tải; khai báo xuất bến, nhập bến; không sử dụng ngư cụ cấm, không khai thác sai vùng, sai nghề… Trong ảnh: Đồn Biên phòng Cửa Sót tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân.
Ngoài ra, các thành viên trong 5 tổ tự quản cùng ngư dân trong vùng sẽ thực hiện bốc dỡ thủy sản tại cảng đúng quy định; chấp hành việc kiểm tra, giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản; kịp thời thông tin các dấu hiệu bất thường, các vụ việc xảy ra trên biển và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý. Trong ảnh: BĐBP hướng dẫn ngư dân cài đặt zalo để vào các nhóm tự quản và khai thác thông tin về ngư trường, thời tiết, các quy định của pháp luật.
Cùng với ra mắt 5 tổ tự quản phòng chống khai thác IUU, xã Lộc Hà cũng đã thành lập ban chỉ đạo chống khai thác IUU và tổ tuyên truyền phòng chống khai thác IUU. Ban chỉ đạo và tổ tuyên truyền này được giao các chức năng, nhiệm vụ cụ thể; các thành viên có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng... Trong ảnh: BĐBP Hà Tĩnh tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANBG, biển đảo.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, ông Trần Hữu Khanh – Phó Giám đốc Sở NN&MT yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản và theo dõi, hỗ trợ các tổ tháo gỡ vướng mắc phát sinh; gắn mô hình tự quản với công tác quản lý tàu cá trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thành viên trong các tổ tự quản và bà con ngư dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tương trợ lẫn nhau, gắn sản xuất với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Lộc Hà có hơn 300 tàu thuyền, hàng nghìn lao động biển; bình quân mỗi năm đánh bắt được khoảng 4.600 – 5.000 tấn hải sản các loại. Việc thành lập các mô hình này có vai trò, ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý, động viên ngư dân chấp hành nghiêm túc luật pháp quốc tế, Luật Thủy sản và góp phần quan trọng trong việc bảo vệ ngư trường, giữ gìn nguồn lợi thủy sản, đảm bảo đánh bắt bền vững và chăm lo sinh kế cho ngư dân.

Ông Trần Phi Long – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh bắt đầu 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng bứt phá

