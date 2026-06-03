Gỡ nút thắt cho du lịch suối Rào Àn

Suối Rào Àn sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, song đang phát triển du lịch theo hướng tự phát.

Ngày 20/5, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có bài viết Suối Rào Àn và bài toán tìm hướng phát triển du lịch bền vững phản ánh thực trạng hoạt động du lịch tự phát tại khu vực suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1), nơi nhiều hộ dân đầu tư nhà sạp, kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi phục vụ du khách khi khu vực này chưa được cấp phép phát triển du lịch. Bài viết cũng ghi nhận mong muốn của người dân và các hộ kinh doanh về việc sớm có cơ chế, hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng để từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới hoạt động du lịch bài bản, đúng quy định.

Sau phản ánh, ngày 2/6, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã có văn bản số 4150/SNNMT-QLĐĐ hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 thực hiện các quy định về đất đai, tài nguyên nước liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực suối Rào Àn, nhằm bảo đảm phát triển du lịch bền vững, đúng quy định của pháp luật.

Đối với diện tích đất do UBND xã quản lý, địa phương cần xem xét đưa vào phương án quản lý, sử dụng đất để thực hiện cho thuê phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ du lịch theo quy định.

Theo đó, về lĩnh vực đất đai, Sở NN&MT đề nghị UBND xã Sơn Kim 1 kiểm tra, rà soát nguồn gốc các diện tích đất đang được hộ gia đình, cá nhân sử dụng để kinh doanh dịch vụ ăn uống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại suối Rào Àn; đồng thời rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, tài nguyên nước để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Đối với các trường hợp đang sử dụng đất thuộc quỹ đất do UBND xã quản lý, địa phương cần tổng hợp, đánh giá hiện trạng để lập, phê duyệt phương án tổng thể quản lý, sử dụng đất; xây dựng danh mục các khu đất, thửa đất cho thuê với thời hạn không quá 5 năm vào mục đích phù hợp, trong đó có các khu đất đang được sử dụng để phục vụ hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch.

UBND xã Sơn Kim 1 cũng được yêu cầu thông báo công khai nhu cầu cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân và các hộ dân đang sử dụng đất phục vụ du lịch; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc đang sử dụng ổn định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND xã rà soát, hướng dẫn lập phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích để phát triển thương mại, dịch vụ du lịch. Việc thẩm định, chấp thuận phương án được thực hiện theo các quy định hiện hành; thẩm quyền chấp thuận thuộc Chủ tịch UBND xã.

Việc khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc giúp hoạt động du lịch tại suối Rào Àn sớm được khai thác bài bản.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, Sở NN&MT đề nghị UBND xã hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng mặt nước đối với các khu, điểm du lịch có hoạt động sử dụng mặt nước hoặc khai thác mặt nước sông, suối, hồ chứa phục vụ nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ với diện tích sử dụng trên 100 m².

Bên cạnh đó, UBND xã Sơn Kim 1 cần tăng cường quản lý việc sử dụng đất vào mục đích du lịch, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở NN&MT đề nghị UBND xã Sơn Kim 1 nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên nhằm vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại suối Rào Àn, vừa bảo đảm công tác quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên nước trên địa bàn.

Việc cơ quan chuyên môn kịp thời có hướng dẫn được xem là cơ sở quan trọng để địa phương từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý tại khu vực suối Rào Àn, hướng tới xây dựng phương án khai thác, phát triển du lịch phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa phát huy tiềm năng và tuân thủ các quy định của pháp luật.