Suối Rào Àn - “tọa độ giải nhiệt” giữa núi rừng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nắng nóng, suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn lý tưởng, nơi du khách đắm mình trong làn nước mát và thưởng thức ẩm thực núi rừng hấp dẫn.
Để tận mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của suối Rào Àn, thư giãn giữa làn nước mát lành, du khách có thể dừng chân tại Nhà sạp Quân Na – điểm duy nhất có dòng suối chảy dọc chân núi, nối ra bãi tắm lớn.
Suối Rào Àn có dòng nước trong veo, mát lành; du khách thường thích thú với trải nghiệm tắm suối, chèo SUP… Tại đây, du khách được hướng dẫn vui chơi ở những khu vực đảm bảo an toàn, sử dụng thiết bị bảo hộ và trẻ em sẽ có người lớn kèm cặp.
Những khoảnh khắc của gia đình trở nên gần gũi, ý nghĩa hơn khi về với núi rừng Hà Tĩnh.
Tại Nhà sạp Quân Na, với khoảng 40 nhà sạp, mỗi ngày đón từ 200–300 khách; cao điểm cuối tuần, lễ có thể lên tới 600–700 khách. Nhờ đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp và nguồn nguyên liệu địa phương phong phú, nhà hàng đáp ứng tốt nhu cầu ẩm thực của du khách.
Ông Trịnh Đồng Quân - chủ nhà sạp Quân Na chia sẻ: “Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của du khách, bên cạnh các hoạt động tắm suối, chúng tôi bổ sung thêm nhiều món ăn đa dạng như gà nướng, tôm suối rang, cá suối, xôi nếp Lào… Tất cả đều mang đậm hương vị núi rừng, được chế biến dân dã, giữ trọn vị tươi ngon của nguyên liệu địa phương. Hy vọng sẽ mang đến cho du khách những phút giây thư giãn trọn vẹn khi về với Rào Àn".
Nhà sạp Quân Na
- Số điện thoại: 088.8222.084
- Du khách có thể di chuyển đến nhà sạp Quân Na theo địa chỉ tại đây.
Trong nhịp chuyển sôi động vào hè năm 2026, tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh, hàng loạt khách sạn, homestay đang được đầu tư xây mới, mở ra những tín hiệu khởi sắc cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.
Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) – nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh đã được dựng xây thành khu tưởng niệm trang nghiêm, là địa chỉ tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.
Trước thềm Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, đền Bà Hải nằm nơi cửa biển Kỳ Ninh (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng sắc hội, chuẩn bị đón người dân, du khách tìm về.
Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.