Suối Rào Àn - “tọa độ giải nhiệt” giữa núi rừng Hà Tĩnh

Du khách thích thú với biển Thiên Cầm ngày cuối tuần 05/04/2026 18:16 Đến với Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển trong xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon mà còn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh rực rỡ...

Khám phá chùa Hang – “ẩn tự” linh thiêng giữa đại ngàn Hồng Lĩnh 05/04/2026 06:00 Nằm trên núi Hồng Lĩnh, chùa Hang không chỉ là chốn cửa Phật linh thiêng mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, không khí trong lành.

Chú trọng minh bạch giá, giúp biển Hà Tĩnh ngày càng "hút khách" 04/04/2026 07:48 Bên cạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ thì minh bạch giá cả là "chìa khoá" để thu hút và "giữ chân" du khách khi trải nghiệm du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng tại Hà Tĩnh.

Nhiều chương trình hấp dẫn sẽ diễn ra trong tuần lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 03/04/2026 09:38 Các chương trình nghệ thuật, giải thể thao và màn bắn pháo hoa… hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách trong mùa du lịch biển Hà Tĩnh.

Về Cẩm Lạc xem người dân thu hoạch “lộc sông” 02/04/2026 08:35 Dù mới khởi phát vài năm gần đây, song nghề cào hến trên sông Rác đã mang lại nguồn thu khá cho nhiều hộ dân ở xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh).

Làn sóng đầu tư dịch vụ lưu trú vào các bãi biển Hà Tĩnh 01/04/2026 16:00 Trong nhịp chuyển sôi động vào hè năm 2026, tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh, hàng loạt khách sạn, homestay đang được đầu tư xây mới, mở ra những tín hiệu khởi sắc cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.

Hà Tĩnh xác định sản phẩm du lịch chủ lực nào trong năm 2026? 01/04/2026 08:57 Năm 2026, Hà Tĩnh tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch; trong đó có phát triển sản phẩm chủ lực và vùng du lịch chủ lực.

“Lên sàn quốc tế” - cú hích thăng hạng cho dịch vụ lưu trú Hà Tĩnh 31/03/2026 14:44 Thời gian qua, nhiều cơ sở lưu trú Hà Tĩnh đã chủ động đưa sản phẩm, dịch vụ lên các nền tảng đặt phòng trực tuyến toàn cầu, qua đó tạo hiệu quả kinh doanh và nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.

Làng chài, glamping cùng nhiều trải nghiệm cuốn hút tại biển Xuân Thành 30/03/2026 09:09 Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn một mùa du lịch sôi động, đa dạng và nhiều sắc màu.

Hà Tĩnh thu hút hơn 80 vạn lượt khách du lịch trong quý I/2026 30/03/2026 05:30 Với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi, 3 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi thu hút hơn 800.000 lượt du khách tham quan.

Du lịch biển Hà Tĩnh sẵn sàng mùa cao điểm 29/03/2026 11:29 Gấp rút hoàn thiện hạ tầng và nâng tầm dịch vụ, du lịch biển Hà Tĩnh đang "thay áo mới", sẵn sàng ghi dấu ấn với một mùa hè sôi động.

Bãi Dừa – từ “tọa độ lửa” đến địa chỉ đỏ ở xã biển Hà Tĩnh 29/03/2026 09:14 Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) – nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh đã được dựng xây thành khu tưởng niệm trang nghiêm, là địa chỉ tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Biển gọi mùa vui 29/03/2026 05:17 Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên - điểm dừng chân không nên bỏ lỡ 28/03/2026 15:05 Nằm ở xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên gây ấn tượng với vẻ đẹp yên bình, gần gũi với thiên nhiên và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên được thí điểm chuyển đổi số du lịch 28/03/2026 11:13 Hà Tĩnh đang trở thành điểm sáng trong tiến trình chuyển đổi số du lịch khi là địa phương đầu tiên được Bộ VH-TT&DL lựa chọn thí điểm triển khai các nền tảng du lịch thông minh trong năm 2026.

Khám phá "Rạn Nam Ô" xanh mướt bên bờ biển Hà Tĩnh 27/03/2026 05:16 Những kè đá phủ rêu xanh mướt lộ diện khi thủy triều rút tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “Rạn Nam Ô” nổi tiếng ở Đà Nẵng. Nơi đây đang trở thành điểm check-in hấp dẫn.

Đền thiêng bên cửa biển, nơi lưu dấu “Nữ trung hào kiệt” 26/03/2026 09:58 Trước thềm Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, đền Bà Hải nằm nơi cửa biển Kỳ Ninh (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng sắc hội, chuẩn bị đón người dân, du khách tìm về.

[Infographic] Đại thủy nông Kẻ Gỗ: Nửa thế kỷ nhìn lại và khát vọng tương lai 26/03/2026 05:30 Từ những bản hồ sơ cũ cho đến kỳ tích "xẻ núi ngăn sông", Kẻ Gỗ đã viết nên một chương mới, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.

Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh 25/03/2026 06:33 Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ? 23/03/2026 14:46 Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.