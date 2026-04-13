Suối Rào Àn - “tọa độ giải nhiệt” giữa núi rừng Hà Tĩnh

Phan Cúc - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nắng nóng, suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn lý tưởng, nơi du khách đắm mình trong làn nước mát và thưởng thức ẩm thực núi rừng hấp dẫn.

Suối Rào Àn (hay còn gọi là bãi tắm Rào Àn) là dòng suối tự nhiên, nằm trên địa phận xã Sơn Kim 1, cách phường Thành Sen khoảng 100 km về phía Tây. Trong những ngày hè nắng nóng, nơi đây trở thành “tọa độ” lý tưởng để du khách tìm về giải nhiệt, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ.
Để tận mắt chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của suối Rào Àn, thư giãn giữa làn nước mát lành, du khách có thể dừng chân tại Nhà sạp Quân Na – điểm duy nhất có dòng suối chảy dọc chân núi, nối ra bãi tắm lớn.
Trong những ngày nắng nóng, đặc biệt dịp cuối tuần, lễ, suối Rào Àn thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm.
Nhiều du khách thích thú khi được ngồi "chill" giữa dòng suối trong vắt, dưới tán lá rừng xanh mát; tận hưởng cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên.
Được check in giữa dòng suối mát lành là khoảnh khắc đầy thú vị của du khách.
Chị Cao Thị Quỳnh Như (ngoài cùng bên trái - du khách tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến với bãi tắm Rào Àn. Từ trung tâm phường Vinh Hưng (Nghệ An), gia đình tôi di chuyển hơn 1 tiếng là đến nơi, đường đi khá thuận lợi. Khi đến đây, tôi rất bất ngờ trước cảnh quan yên bình, thư thái. Đặc biệt, các trải nghiệm như tắm mát, chụp ảnh, chèo SUP… phù hợp với mọi độ tuổi".
Suối Rào Àn có dòng nước trong veo, mát lành; du khách thường thích thú với trải nghiệm tắm suối, chèo SUP… Tại đây, du khách được hướng dẫn vui chơi ở những khu vực đảm bảo an toàn, sử dụng thiết bị bảo hộ và trẻ em sẽ có người lớn kèm cặp.
Những khoảnh khắc của gia đình trở nên gần gũi, ý nghĩa hơn khi về với núi rừng Hà Tĩnh.
Một "tọa độ" lý tưởng để "giải nhiệt" trong những ngày nắng nóng.
Mọi cảnh vật đều rất hoang sơ, là nét đẹp đặc trưng của rừng núi Sơn Kim 1, mang đến cho du khách sự bình yên, thư thái.
Tại Nhà sạp Quân Na, với khoảng 40 nhà sạp, mỗi ngày đón từ 200–300 khách; cao điểm cuối tuần, lễ có thể lên tới 600–700 khách. Nhờ đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp và nguồn nguyên liệu địa phương phong phú, nhà hàng đáp ứng tốt nhu cầu ẩm thực của du khách.
Ông Trịnh Đồng Quân - chủ nhà sạp Quân Na chia sẻ: “Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của du khách, bên cạnh các hoạt động tắm suối, chúng tôi bổ sung thêm nhiều món ăn đa dạng như gà nướng, tôm suối rang, cá suối, xôi nếp Lào… Tất cả đều mang đậm hương vị núi rừng, được chế biến dân dã, giữ trọn vị tươi ngon của nguyên liệu địa phương. Hy vọng sẽ mang đến cho du khách những phút giây thư giãn trọn vẹn khi về với Rào Àn".
Rào Àn là điểm hẹn lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày vào dịp cuối tuần hay nghỉ lễ. Nơi đây đặc biệt phù hợp với những du khách yêu trải nghiệm, mong muốn tìm kiếm sự bình yên và những phút giây thư thái giữa núi rừng.
Video: Rào Àn - Địa điểm "giải nhiệt" lý tưởng.

Nhà sạp Quân Na

- Số điện thoại: 088.8222.084

- Du khách có thể di chuyển đến nhà sạp Quân Na theo địa chỉ tại đây.

