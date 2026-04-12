Nắng nóng gay gắt, biển Hà Tĩnh hút khách đến “giải nhiệt”

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp? 12/04/2026 10:00 Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi 40 độ C 12/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/4: Toàn tỉnh ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ 24 - 40 độ C.

Thi vào lớp 10: Làm thế nào để giảm áp lực? 11/04/2026 15:40 Hiện nay, giáo viên và phụ huynh ở Hà Tĩnh đang chủ động đồng hành, triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh lớp 9 giảm áp lực, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 11/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/4: nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt và chưa có dấu hiệu kết thúc; nhiệt độ dao động từ 24 - 40°C.

Quyết tâm bứt phá, đưa phong trào thi đua trở thành động lực phát triển 10/04/2026 15:00 Sáng 10/4, tại phường Thành Sen, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các tỉnh trong cụm thi đua Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 10/4: Giá dầu thô tăng trở lại, tiến gần mốc 100 USD/thùng 10/04/2026 07:45 Giá dầu thế giới bật tăng 3,5% do lo ngại nguồn cung năng lượng gián đoạn khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông còn mong manh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 10/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ 25 - 40 độ C.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để hiện thực hóa mục tiêu đón 6,5 triệu lượt du khách? 09/04/2026 20:15 Năm 2026, du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách. Đây thực sự là một phép thử cho năng lực bứt phá của ngành du lịch địa phương. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hoàn thiện hạ tầng, nâng cao dịch vụ để bước vào mùa du lịch biển Xuân Thành 09/04/2026 14:28 Sáng 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã đến khảo sát công tác chuẩn bị mùa du lịch biển năm 2026 tại Khu du lịch biển Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy 09/04/2026 12:43 Sáng 9/4, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương 09/04/2026 08:00 Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.

Tài chính thị trường ngày 9/4: Đề xuất thay đổi khung giờ tính giá điện 09/04/2026 07:45 Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Motion graphic] Những điều cần biết về bệnh sốt xuất huyết 09/04/2026 05:42 Bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm và thường gia tăng vào mùa mưa, với trung gian truyền bệnh chủ yếu là muỗi Aedes Aegypti.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C 09/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/4: Toàn tỉnh ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 - 40 độ C.

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn? 08/04/2026 13:35 Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.

Nuôi dưỡng nhân cách từ những điều giản dị 08/04/2026 11:38 Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách. Ở Hà Tĩnh, từ gia đình đến nhà trường, những giá trị yêu thương đang được vun đắp cho con trẻ mỗi ngày.

Khám phá vẻ đẹp thơ mộng của bãi biển Hoành Sơn 08/04/2026 09:01 Dưới chân đèo Ngang, nơi tiếp giáp giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có một bãi biển vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Đó là bãi biển Hoành Sơn, thuộc phường Hoành Sơn.

Tài chính thị trường ngày 8/4: Giá dầu lao dốc hơn 10% sau tín hiệu ngừng bắn 08/04/2026 07:49 Giá dầu thế giới giảm sâu khi kỳ vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran, chấm dứt đà tăng nóng trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Các bể bơi ở Hà Tĩnh hút khách 08/04/2026 07:26 Hà Tĩnh đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi gần 40 độ C. Để giải nhiệt và rèn luyện sức khỏe, nhiều người dân đã tìm đến các bể bơi trên địa bàn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/4: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 08/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 39 độ C.

Rời công sở - mở hành trình mới 07/04/2026 16:52 Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 07/04/2026 14:05 Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm 07/04/2026 12:22 Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tài chính thị trường ngày 7/4: Đề xuất thưởng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử 07/04/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất chính sách khen thưởng người tố giác hành vi bán hàng không lập và giao hóa đơn điện tử. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/4: Nắng nóng gay gắt 07/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/4: Nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt kèm gió Tây Nam hoạt động khá mạnh, nhiệt độ từ 26 - 39 độ C.

Tài chính thị trường ngày 6/4: Yêu cầu báo cáo doanh nghiệp dùng hai sổ sách kế toán 06/04/2026 07:39 Cục Thuế yêu cầu chậm nhất đến ngày 8/4, các nhà cung cấp phần mềm phải gửi toàn bộ danh sách khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán của mình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng 06/04/2026 05:30 Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/4: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng 06/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/4: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nền nhiệt cao, trời khô nóng, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 24 - 37 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ - Hiểu đúng, can thiệp kịp thời 05/04/2026 10:00 Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/4: Toàn tỉnh vào đợt nắng nóng dài ngày 05/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/4: Hà Tĩnh sẽ xảy ra đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt diện rộng và kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ C.

