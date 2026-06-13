Khám phá ngôi chùa cổ ở thượng nguồn sông Ngàn Sâu

Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các nhà máy, dự án điện tại xã Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.
Tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nghĩa trang tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) diễn ra nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.
Vàng trong nước tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu, nhưng các yếu tố hỗ trợ vẫn chưa thực sự vững chắc khiến triển vọng ngắn hạn còn nhiều biến động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu 5 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị phải tổ chức thu phí từ ngày 15/7 tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Không ít thí sinh mất cơ hội tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học chỉ vì những sai sót tưởng chừng rất nhỏ. Để tránh rơi vào tình huống đáng tiếc, thí sinh cần nắm rõ các hành vi có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy kết quả thi.
5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, tăng 6,6% nhưng kim ngạch lại giảm 3,6% do giá gạo xuất khẩu xuống thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và một số nhiệm vụ trọng tâm.
Sau nhiều năm thua lỗ, EVN ghi nhận lợi nhuận gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế và chuyển sang có lãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ Phạm Tôn Tuyển ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh.