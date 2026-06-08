Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm dân chủ, công khai

(Baohatinh.vn) - Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và một số nhiệm vụ trọng tâm.
Sau nhiều năm thua lỗ, EVN ghi nhận lợi nhuận gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế và chuyển sang có lãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ Phạm Tôn Tuyển ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh.
Sáng 5/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua; cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và rà soát các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
Sáng 5/6, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề: Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững nước trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, phía sau những kỳ vọng về một môi trường sống an toàn cho con trẻ, vẫn còn đó nhiều nỗi lo hiện hữu. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn".
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng 25%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng ghi nhận nhập siêu gần 14 tỷ USD sau nhiều năm duy trì xuất siêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình có thể tăng đáng kể do sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 2/6, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức lễ triển khai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi".
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Đơn hàng phục hồi giúp sản xuất tăng tốc trở lại, nhưng chi phí đầu vào đang tăng nhanh nhất trong hơn 15 năm, tạo áp lực mới cho doanh nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.