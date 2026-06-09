Truyền hình
Thời sự Đời sống Thể thao - Giải trí Phóng sự - Tài liệu

Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ?

Nhóm P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Video mới

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm dân chủ, công khai

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm dân chủ, công khai

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và một số nhiệm vụ trọng tâm.
Về miền quê xanh ở xã Hương Phố

Về miền quê xanh ở xã Hương Phố

Thôn 3, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng bằng sự nỗ lực, đoàn kết của mỗi người dân đã làm nên một miền quê xanh, trù phú và yên bình.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Vấn đề hôm nay: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn"

Vấn đề hôm nay: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn"

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề: Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững nước trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, phía sau những kỳ vọng về một môi trường sống an toàn cho con trẻ, vẫn còn đó nhiều nỗi lo hiện hữu. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn".
[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!