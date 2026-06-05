Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

(Baohatinh.vn) - Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề: Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững nước trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, phía sau những kỳ vọng về một môi trường sống an toàn cho con trẻ, vẫn còn đó nhiều nỗi lo hiện hữu. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn".
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Sáng 2/6, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức lễ triển khai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi".
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.
Theo ước tính, người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 500 tấn vàng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai các mô hình huy động nguồn vàng trong dân và ghi nhận những kết quả tích cực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành và các phường quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri với tinh thần: việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý, không đùn đẩy, né tránh, kéo dài.