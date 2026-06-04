Tài chính thị trường ngày 4/6: Xuất nhập khẩu Việt Nam lập kỷ lục, đạt hơn 445 tỷ USD

(Baohatinh.vn) - Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng 25%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng ghi nhận nhập siêu gần 14 tỷ USD sau nhiều năm duy trì xuất siêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Sáng 2/6, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức lễ triển khai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi".
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”.