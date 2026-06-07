Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/6: Có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng

Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố trước yêu cầu sắp xếp 06/06/2026 16:12 Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu mới với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Khi địa bàn mở rộng, công việc tăng, việc nâng cao chất lượng đội ngũ là cần thiết.

Đền thờ Phạm Tôn Tuyển – Dấu tích lịch sử nơi miền cửa biển Mai Phụ 06/06/2026 16:00 Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ Phạm Tôn Tuyển ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh.

Cụ bà 104 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn xâu kim, đọc sách 06/06/2026 05:05 Ở tuổi mà nhiều người phải cần đến sự chăm sóc của con cháu, cụ Phạm Thị Kiều (104 tuổi, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại khiến mọi người ngạc nhiên bởi sự minh mẫn hiếm có.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/6: Nắng nóng gay gắt 06/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/6: Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ dao động từ 29 - 37°C.

Sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 05/06/2026 19:03 Chiều 5/6, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số điểm thi trên địa bàn.

[Motion graphic] Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2026 05/06/2026 15:00 Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, do đó, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ có sự thay đổi.

Những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH tại Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 05/06/2026 13:55 Sáng 5/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua; cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và rà soát các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Đồng hành tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài 05/06/2026 12:40 Sáng 5/6, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử 05/06/2026 07:45 Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/6: Tiếp tục nắng nóng 05/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/6: ít mây, không mưa, ngày trời nắng; nhiệt độ: 30 - 37 độ C.

Vấn đề hôm nay: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn" 04/06/2026 20:17 Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề: Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững nước trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, phía sau những kỳ vọng về một môi trường sống an toàn cho con trẻ, vẫn còn đó nhiều nỗi lo hiện hữu. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn".

Nỗ lực vượt khó, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng 04/06/2026 14:55 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án.

[Motion Graphic] Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 04/06/2026 13:52 Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quy định rõ tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.

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[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố 03/06/2026 11:00 Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.

Tài chính thị trường ngày 3/6: Hóa đơn tiền điện tháng 6 dự báo tăng mạnh 03/06/2026 07:48 Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình có thể tăng đáng kể do sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/6: Nắng nóng gay gắt 03/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/6: Ít mây, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động 27 - 38°C.

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Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn" 02/06/2026 15:06 Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới 02/06/2026 13:33 Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 2/6: Sản xuất phục hồi nhưng chi phí tăng mạnh 02/06/2026 07:46 Đơn hàng phục hồi giúp sản xuất tăng tốc trở lại, nhưng chi phí đầu vào đang tăng nhanh nhất trong hơn 15 năm, tạo áp lực mới cho doanh nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/6: Có nơi nắng nóng gay gắt 02/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/6: ít mây, không mưa, ngày nắng nóng; gió tây nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ dao động 26 - 37°C.

Đừng để thiết bị thông minh "giữ chân" trẻ trong mùa hè 01/06/2026 15:00 Để mỗi ngày hè thực sự trở thành khoảng thời gian ý nghĩa, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn đồng hành cùng con bằng những hoạt động bổ ích thay vì để thiết bị thông minh “giữ chân” trẻ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố 6 quyết định về công tác cán bộ 01/06/2026 14:24 Sáng 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ với 6 đồng chí.

Tài chính thị trường ngày 1/6: Giá gạo châu Á tăng mạnh nhất gần 20 năm 01/06/2026 07:47 Giá gạo tại châu Á tăng mạnh trong tháng 5 do thời tiết cực đoan và chi phí phân bón, năng lượng leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Thuốc lá thế hệ mới tràn lan trên mạng xã hội 31/05/2026 05:30 Trên không gian mạng, đặc biệt trong các hội, nhóm kín tại Hà Tĩnh, thuốc lá thế hệ mới như: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn được rao bán tràn lan...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/5: có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng 31/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/5: Ngày giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi; nhiệt độ: 26 - 36°C.

Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo? 30/05/2026 17:00 Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ sáng tác, AI giờ đây còn có thể tạo giọng hát, xây dựng những “ca sĩ ảo”, song cũng đặt ra câu hỏi về cảm xúc, sáng tạo và giá trị thật của âm nhạc.

BHXH tự nguyện - “của để dành” cho tương lai 30/05/2026 06:00 Sau 18 năm triển khai, chính sách BHXH tự nguyện khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội để lao động tự do tại Hà Tĩnh được tiếp cận và tham gia hệ thống an sinh xã hội.

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