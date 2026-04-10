"Bỏ túi" các điểm giải nhiệt thú vị tại Hà Tĩnh

1. Biển Thiên Cầm

Được ví như "bản giao hưởng" của thiên nhiên, biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) gây ấn tượng với làn nước trong xanh, bãi cát mịn trải dài. Không quá ồn ào, nơi đây mang đến cảm giác yên bình, thích hợp để “trốn nóng” và tận hưởng không gian biển trong lành.

﻿ ﻿ ﻿ Toạ lạc cách trung tâm phường Thành Sen khoảng 20km, biển Thiên Cầm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị như: tắm biển, lướt cano, dạo bộ trên bãi cát, thưởng thức hải sản tươi sống tại các nhà hàng ven biển.

﻿ ﻿ Ngoài ra, du khách có thể di chuyển check-in tại các bờ kè phủ rêu xanh mướt, Cảng cá Cửa Nhượng cách khoảng 1-2 km. Hay di chuyển thêm khoảng 6 - 7 km để đến biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung), một bãi biển còn khá hoang sơ, thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm cảm giác thư giãn, tách biệt khỏi sự đông đúc.

2. Biển Xuân Thành

Với bãi cát dài, thoải và làn nước trong xanh, biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) mang đến cảm giác thoáng đãng, dễ chịu, rất phù hợp để “giải nhiệt” trong những ngày hè oi bức.

﻿ Không gian nơi đây vừa sôi động với các hoạt động du lịch, vừa đủ yên tĩnh để du khách tìm về những phút giây thư giãn. Đến Xuân Thành, du khách có thể tắm biển, dạo chơi trên bãi cát, thưởng thức hải sản tươi ngon hay check-in tại các khu nghỉ dưỡng ven biển.

Khung cảnh bình minh bừng lên hay hoàng hôn buông xuống đều tạo nên một bức tranh biển lãng mạn, là thời điểm lý tưởng để lưu lại những khoảnh khắc “chill” đáng nhớ.

3. Biển Thạch Hải

Trải dài khoảng 4 km, thuộc địa bàn xã Thạch Khê, biển Thạch Hải mang vẻ đẹp mộc mạc với bãi cát thoải, làn nước trong xanh.

Những ngày hè oi nóng, người dân các địa phương lân cận và du khách thường tìm đến biển Thạch Hải để tắm biển, nghỉ ngơi, ngắm bình minh và thưởng thức hải sản tươi ngon. Đặc biệt, nơi đây được nhiều người lựa chọn tắm biển vào buổi sáng sớm để giải nhiệt, nạp năng lượng cho một ngày mới.

4. Biển Kỳ Xuân

Biển Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân) sở hữu bãi cát trắng mịn, thoải dài, làn nước trong xanh và sóng không quá lớn, tạo cảm giác an toàn, dễ chịu cho du khách khi tắm biển. Không gian nơi đây còn khá hoang sơ với những ghềnh đá nhấp nhô, vẫn giữ được nét yên bình, mộc mạc rất riêng.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Kỳ Xuân là cắm trại qua đêm ngay trên bãi biển. Khi hoàng hôn buông xuống, du khách có thể dựng lều, tổ chức tiệc BBQ, quây quần bên bạn bè, lắng nghe tiếng sóng biển. Sáng sớm hôm sau, khoảnh khắc bình minh lên trên mặt biển mang đến cảm giác thư thái, “healing” đúng nghĩa, giúp tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

5. Công viên nước Vinpearl Water Park

Công viên nước Hà Tĩnh - Vinpearl Water Park (xã Lộc Hà) cũng là một trong những lựa chọn không thể bỏ lỡ trong những ngày hè nắng nóng. Từ ngày 11/4, công viên nước chính thức hoạt động trở lại với nhiều chương trình hấp dẫn.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm các đường trượt nước cảm giác mạnh với nhiều độ cao khác nhau, khu bể tạo sóng mang đến cảm giác chân thật, hay dòng sông lười để thư giãn nhẹ nhàng. Khu vui chơi trẻ em được thiết kế riêng với cầu trượt mini, vòi phun nước, đảm bảo an toàn và phù hợp cho các bé.

Ngoài ra, hệ thống resort tại đây được đầu tư hiện đại với không gian xanh mát, bể bơi ngoài trời rộng rãi, khu check-in đa dạng cùng dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng chất lượng, góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách trong hành trình “giải nhiệt” cuối tuần.

6. Khu du lịch Đá Bạc Eco

Nằm giữa không gian đồi núi và rừng cây xanh mát, Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) mang đến cảm giác thư thái, tách biệt khỏi cái nắng gay gắt của phố thị.

﻿ ﻿ ﻿ Với suối nước trong lành, hồ bơi tự nhiên cùng hệ sinh thái phong phú, nơi đây được nhiều du khách lựa chọn cho những chuyến “đổi gió” cuối tuần.

Tại đây, du khách có thể ngâm mình trong làn nước mát lạnh, tổ chức picnic, vui chơi cùng gia đình, nhóm bạn hoặc đơn giản là nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành. Những góc check-in gần gũi thiên nhiên, mộc mạc nhưng không kém phần “chill” cũng là điểm cộng khiến Đá Bạc Eco ngày càng hút khách.

7. Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng

Nằm giữa vùng đồi núi yên bình, Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn) "ghi điểm" với không gian xanh mát, không khí trong lành và cảnh quan gần gũi thiên nhiên.

Đến đây, du khách có thể tắm mát tại hệ thống hồ bơi, tổ chức picnic hoặc tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời cùng gia đình, bạn bè.

Đặc biệt, bạn nhất định không thể bỏ lỡ trải nghiệm tắm bùn khoáng – một trong những dịch vụ “đặc sản” tại Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng. Ngâm mình trong lớp bùn ấm mịn giữa không gian xanh mát không chỉ mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu mà còn giúp chăm sóc da, phục hồi năng lượng sau những ngày nắng nóng.

8. Bãi tắm Rào Àn

Nằm giữa vùng núi rừng xã Sơn Kim 1, bãi tắm Rào Àn gây ấn tượng với làn nước suối trong vắt, mát lạnh cùng những phiến đá tự nhiên xếp tầng độc đáo. Không gian nơi đây còn khá hoang sơ, yên tĩnh.

Đến Rào Àn, du khách có thể ngâm mình dưới dòng nước mát, tổ chức picnic bên suối, cắm trại, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.

Tại Bãi tắm Rào Àn, du khách còn có thể trải nghiệm chèo SUP trên mặt nước trong xanh, khám phá cảnh quan núi rừng theo một cách rất riêng. Tuy nhiên, khi vui chơi, cần lựa chọn khu vực tắm an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng quản lý và luôn theo dõi sát trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn.

