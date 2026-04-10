"Bỏ túi" các điểm giải nhiệt thú vị tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những địa điểm du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên tại Hà Tĩnh sẽ mang đến cho bạn một hành trình thú vị, nơi có thể “giải tỏa” cái nắng oi bức đầu hè, thư giãn trọn vẹn.
1. Biển Thiên Cầm
Toạ lạc cách trung tâm phường Thành Sen khoảng 20km, biển Thiên Cầm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị như: tắm biển, lướt cano, dạo bộ trên bãi cát, thưởng thức hải sản tươi sống tại các nhà hàng ven biển.
Ngoài ra, du khách có thể di chuyển check-in tại các bờ kè phủ rêu xanh mướt, Cảng cá Cửa Nhượng cách khoảng 1-2 km. Hay di chuyển thêm khoảng 6 - 7 km để đến biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung), một bãi biển còn khá hoang sơ, thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm cảm giác thư giãn, tách biệt khỏi sự đông đúc.
2. Biển Xuân Thành
Không gian nơi đây vừa sôi động với các hoạt động du lịch, vừa đủ yên tĩnh để du khách tìm về những phút giây thư giãn. Đến Xuân Thành, du khách có thể tắm biển, dạo chơi trên bãi cát, thưởng thức hải sản tươi ngon hay check-in tại các khu nghỉ dưỡng ven biển.
3. Biển Thạch Hải
Những ngày hè oi nóng, người dân các địa phương lân cận và du khách thường tìm đến biển Thạch Hải để tắm biển, nghỉ ngơi, ngắm bình minh và thưởng thức hải sản tươi ngon. Đặc biệt, nơi đây được nhiều người lựa chọn tắm biển vào buổi sáng sớm để giải nhiệt, nạp năng lượng cho một ngày mới.
4. Biển Kỳ Xuân
Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Kỳ Xuân là cắm trại qua đêm ngay trên bãi biển. Khi hoàng hôn buông xuống, du khách có thể dựng lều, tổ chức tiệc BBQ, quây quần bên bạn bè, lắng nghe tiếng sóng biển. Sáng sớm hôm sau, khoảnh khắc bình minh lên trên mặt biển mang đến cảm giác thư thái, “healing” đúng nghĩa, giúp tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.
5. Công viên nước Vinpearl Water Park
6. Khu du lịch Đá Bạc Eco
Với suối nước trong lành, hồ bơi tự nhiên cùng hệ sinh thái phong phú, nơi đây được nhiều du khách lựa chọn cho những chuyến “đổi gió” cuối tuần.
7. Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng
Đến đây, du khách có thể tắm mát tại hệ thống hồ bơi, tổ chức picnic hoặc tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời cùng gia đình, bạn bè.
8. Bãi tắm Rào Àn
Tại Bãi tắm Rào Àn, du khách còn có thể trải nghiệm chèo SUP trên mặt nước trong xanh, khám phá cảnh quan núi rừng theo một cách rất riêng. Tuy nhiên, khi vui chơi, cần lựa chọn khu vực tắm an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng quản lý và luôn theo dõi sát trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn.
