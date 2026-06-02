Đầu tuần, biển Hải Ninh đã nhộn nhịp du khách

Phúc Quang - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu tuần, biển Hải Ninh (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã đón đông đảo du khách về tắm biển, vui chơi, thưởng thức hải sản và tận hưởng không gian biển trong lành.

Biển Hải Ninh﻿ những ngày đầu tháng 6 mang vẻ đẹp rực rỡ dưới nắng hè, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về giải nhiệt.
Bãi biển Hải Ninh sở hữu đường bờ biển dài, cát mịn, nước biển sạch cùng cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ.
Không khí nhộn nhịp đã xuất hiện từ đầu giờ chiều khi từng tốp du khách đổ về bãi biển, hòa mình vào làn nước trong xanh, tận hưởng những phút giây thư giãn.
Những em nhỏ thích thú vui đùa trên bãi cát và tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng gia đình.
Nhiều gia đình lựa chọn Hải Ninh là điểm đến để nghỉ ngơi, tận hưởng không khí mát lành sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng.
Cảnh sắc còn giữ được nét hoang sơ chính là điểm hấp dẫn của biển Hải Ninh.
Những buổi chiều hòa mình vào biển trở thành kỷ niệm đẹp trong ngày hè của các bạn nhỏ.
Ngay từ những ngày đầu tuần, lượng du khách về biển Hải Ninh đã rất đông đúc, nhộn nhịp.
Hệ thống hạ tầng du lịch tại biển Hải Ninh ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng.
Quảng trường Khu du lịch biển Hải Ninh được đầu tư xây dựng từ năm 2023 với diện tích hơn 49.000 m². Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục như sân đường nội bộ lát đá tự nhiên, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng và nhiều hạng mục phụ trợ hiện đại.
Dọc bãi biển, các nhà hàng hải sản được quy hoạch và xây dựng đồng bộ, kiên cố, phục vụ nhu cầu của du khách gần xa.
Với hạ tầng được đầu tư bài bản cùng các dịch vụ ngày càng đa dạng, Hải Ninh đang dần khẳng định là một trong những điểm đến hấp dẫn của du lịch biển Hà Tĩnh.

Theo ước tính của chính quyền địa phương, vào những ngày nắng nóng, bãi biển Hải Ninh đón từ 2.000 - 2.500 lượt khách/ngày. Riêng dịp cuối tuần, lượng du khách tăng gấp đôi, tạo nên không khí sôi động, tấp nập. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, từng bước đưa vùng biển phía Nam Hà Tĩnh trở thành điểm đến quen thuộc trên bản đồ du lịch khu vực.

Clip: Khám phá vẻ đẹp biển Hải Ninh.

Hoa sen khoe sắc thu hút người dân check-in

Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.
Đánh thức mùa hè nơi miền sóng vỗ

Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), vẻ đẹp mộc mạc của làng chài cùng các hoạt động khám phá làng nghề đang biến nơi đây thành điểm hẹn thu hút du khách trong những ngày hè.
Thức giấc cùng đầm sen tại xã Đan Hải

Khi bình minh ló rạng nơi vùng biển Đan Hải (Hà Tĩnh), đầm sen tại thôn Hội Minh lại bung cánh tỏa hương, mang đến không gian an yên và vẻ đẹp tinh khôi cho mảnh đất này.
Thích thú trải nghiệm chèo SUP trên biển Thạch Khê

Hoạt động chèo ván đứng (SUP) trên biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ, đồng thời mở ra tiền đề phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên địa bàn.
Trải nghiệm thú vị tại đồi chè Kỳ Văn

Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.
