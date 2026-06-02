Đầu tuần, biển Hải Ninh đã nhộn nhịp du khách

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu tuần, biển Hải Ninh (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã đón đông đảo du khách về tắm biển, vui chơi, thưởng thức hải sản và tận hưởng không gian biển trong lành.
Không khí nhộn nhịp đã xuất hiện từ đầu giờ chiều khi từng tốp du khách đổ về bãi biển, hòa mình vào làn nước trong xanh, tận hưởng những phút giây thư giãn.
Nhiều gia đình lựa chọn Hải Ninh là điểm đến để nghỉ ngơi, tận hưởng không khí mát lành sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng.
Những buổi chiều hòa mình vào biển trở thành kỷ niệm đẹp trong ngày hè của các bạn nhỏ.
Theo ước tính của chính quyền địa phương, vào những ngày nắng nóng, bãi biển Hải Ninh đón từ 2.000 - 2.500 lượt khách/ngày. Riêng dịp cuối tuần, lượng du khách tăng gấp đôi, tạo nên không khí sôi động, tấp nập. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, từng bước đưa vùng biển phía Nam Hà Tĩnh trở thành điểm đến quen thuộc trên bản đồ du lịch khu vực.
