Người dân ven biển Kỳ Xuân chật vật tìm đường xuống biển

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã làm việc với các bên liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ. Theo đó, UBND xã đã đầu tư mở một lối đi dân sinh xuống biển; đồng thời đang đề xuất mở thêm một tuyến đi qua khu vực giữa nhà hàng Hải Âu và Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

Qua các buổi làm việc, các bên liên quan cơ bản đã thống nhất chủ trương mở tuyến đường dân sinh tại vị trí này. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn vướng do phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch của Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân. Địa phương mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp để vừa đảm bảo quyền lợi, nhu cầu đi lại của người dân, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch biển trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Hào - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Xuân