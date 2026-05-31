Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Bạn đọc viết

Người dân ven biển Kỳ Xuân chật vật tìm đường xuống biển

Thanh Quý
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và mưu sinh do thiếu lối đi xuống biển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai.

bqbht_br_fl.jpg
Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân được UBND tỉnh phê duyệt năm 2011, quy mô 6,84 ha, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh làm chủ đầu tư. Dự án khởi công năm 2012 với kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Tuy vậy, sau gần 15 năm triển khai, phần lớn diện tích ven biển vẫn trong tình trạng bỏ hoang, hạ tầng đầu tư cầm chừng, nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện. Ảnh: Trần Khánh.
bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_6.jpg
Hiện nay, khu vực dự án được quây kín bằng tường rào và cây xanh, gần như bao trọn khu vực bãi tắm chính của xã Kỳ Xuân. Trong khi đó, người dân địa phương không còn lối đi xuống biển. Nhiều đường dân sinh trước đây phục vụ việc đi lại, khai thác hải sản nay nằm trong phạm vi dự án và đã bị rào chắn, gây không ít khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất của người dân.
bqbht_br_10.jpg
Ông Trần Xuân Vừ (thôn Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân) cho biết: Trước đây khu vực này có nhiều lối đi dân sinh xuống biển, tuy nhiên, từ khi Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân triển khai, tuyến ven biển dài hơn 1 km đã bị rào chắn, khiến người dân không còn lối xuống biển thuận tiện. Người dân thôn Xuân Thắng nói riêng và xã Kỳ Xuân nói chung mong muốn chủ đầu tư mở thêm các lối đi dân sinh từ tuyến đường quốc phòng kéo dài xuống biển để phục vụ nhu cầu đi lại, khai thác hải sản.
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
Hiện nay, người dân địa phương và du khách muốn xuống biển phải đi quá các lối đi tạm hoặc đường dẫn vào các khu nhà hàng ven biển Kỳ Xuân.
bqbht_br_13.jpg
Hàng trăm ngư dân ở các thôn Nguyễn Huệ, Cao Thắng, Xuân Thắng, Thắng Lợi, Quang Trung (xã Kỳ Xuân) buộc phải tập kết thuyền thúng tại khu vực bãi Nhỏ. Việc dự án chậm triển khai kéo dài đang gây nhiều khó khăn cho việc vận chuyển, neo đậu tàu thuyền.
bqbht_br_15.jpg
Ông Nguyễn Thanh Long (thôn Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân) cho biết: "Người dân địa phương đồng tình với chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Tuy nhiên, sau gần 15 năm triển khai, nhiều diện tích đất trong dự án vẫn bỏ hoang, trong khi ngư dân lại thiếu lối đi ra biển phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Nhiều hộ dân dù ở gần biển nhưng phải đi vòng qua khu vực xa hơn để đưa tàu thuyền ra vào, gây nhiều khó khăn trong việc neo đậu, nhất là vào mùa mưa bão. Gần 15 năm nay, người dân phải tự mở các lối đi tạm nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển tàu thuyền, rất bất tiện và vất vả".
16.jpg
Người dân mong muốn các cấp, ngành sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tránh tình trạng bỏ hoang kéo dài. Đồng thời, địa phương và các đơn vị liên quan cần mở thêm các lối đi dân sinh xuống biển nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh kế của ngư dân địa phương.
bqbht_br_1-3861.jpg
Trong bối cảnh xã Kỳ Xuân đang đẩy mạnh phát triển du lịch biển, thu hút nhiều nhà hàng, cơ sở dịch vụ đầu tư ven biển, việc đảm bảo các lối đi dân sinh càng trở nên cấp thiết. Cùng với đó, Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai, nhiều diện tích ven biển bỏ hoang kéo dài đang kìm hãm việc phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch biển của địa phương.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã làm việc với các bên liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ. Theo đó, UBND xã đã đầu tư mở một lối đi dân sinh xuống biển; đồng thời đang đề xuất mở thêm một tuyến đi qua khu vực giữa nhà hàng Hải Âu và Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

Qua các buổi làm việc, các bên liên quan cơ bản đã thống nhất chủ trương mở tuyến đường dân sinh tại vị trí này. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn vướng do phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch của Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân. Địa phương mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp để vừa đảm bảo quyền lợi, nhu cầu đi lại của người dân, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch biển trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Hào - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Xuân

Video: Người dân xã Kỳ Xuân chật vật tìm đường xuống biển.

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ Xuân #du lịch biển #ngư dân #quy hoạch #phát triển du lịch #lối đi xuống biển

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân

Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.
“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ

Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ùn ứ hơn 1 tháng nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.
Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác!

Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác!

Hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm và nhiều tuyến kênh nhánh tại Hà Tĩnh đang bị rác thải “bủa vây”, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.
“Bẫy” trên đường Đồng - Trung

“Bẫy” trên đường Đồng - Trung

Tuyến đường Đồng - Trung có vai trò kết nối QL1 với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời là tuyến huyết mạch trong phát triển KT-XH của xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng.
Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!