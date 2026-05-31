Người dân ven biển Kỳ Xuân chật vật tìm đường xuống biển

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và mưu sinh do thiếu lối đi xuống biển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai.
Hiện nay, khu vực dự án được quây kín bằng tường rào và cây xanh, gần như bao trọn khu vực bãi tắm chính của xã Kỳ Xuân. Trong khi đó, người dân địa phương không còn lối đi xuống biển. Nhiều đường dân sinh trước đây phục vụ việc đi lại, khai thác hải sản nay nằm trong phạm vi dự án và đã bị rào chắn, gây không ít khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Hiện nay, người dân địa phương và du khách muốn xuống biển phải đi quá các lối đi tạm hoặc đường dẫn vào các khu nhà hàng ven biển Kỳ Xuân.
Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương đã làm việc với các bên liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ. Theo đó, UBND xã đã đầu tư mở một lối đi dân sinh xuống biển; đồng thời đang đề xuất mở thêm một tuyến đi qua khu vực giữa nhà hàng Hải Âu và Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.
Qua các buổi làm việc, các bên liên quan cơ bản đã thống nhất chủ trương mở tuyến đường dân sinh tại vị trí này. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn vướng do phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch của Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân. Địa phương mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp để vừa đảm bảo quyền lợi, nhu cầu đi lại của người dân, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch biển trên địa bàn.
Ông Nguyễn Đình Hào - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Xuân
