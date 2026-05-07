Khi người lao động "đánh cược" tính mạng trên các công trình xây dựng

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Bỏ qua những quy định tối thiểu về an toàn lao động, nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ngày ngày làm việc tại các công trình xây dựng trong tình trạng “tay không”, đối mặt hiểm nguy rình rập.

Tại một ngôi nhà cao tầng đang được xây dựng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen, người lao động đầu trần, không sử dụng các biện pháp bảo hộ đang lắp đặt giàn giáo bất chấp nguy hiểm. Ảnh: Trường Biên.
Công nhân, người lao động "vắt vẻo" làm việc trên nóc của ngôi nhà 2 tầng mà không trang bị bảo hộ lao động. Ảnh: Công trình thi công tại phường Trần Phú.
Tại công trình xây dựng một ngôi nhà trên địa bàn phường Thành Sen, đơn vị thi công không lắp đặt lưới che chắn an toàn, khiến người lao động phải làm việc giữa độ cao nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Công nhân thi công trong tình trạng nhiều không: không trang thiết bị bảo hộ, không dây an toàn...
Tại một số công trình khác, các giàn giáo lắp đặt sơ sài. Các công nhân “treo mình” trên giàn giáo, không mang dây đai bảo hộ, thậm chí đội mũ vải hoặc để đầu trần khi làm việc. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường.
Chị Hồ Thị Lê (xã Can Lộc) cho hay: "Trời nắng nóng quá nên chúng tôi phải sử dụng áo điều hoà và đội nón khi làm việc, nếu đội mũ của công trường thì nắng không chịu được. Biết là nguy hiểm nhưng công việc thì phải làm thôi".
Đối với các công trình có độ cao lớn, mặc dù có che chắn bằng các tấm lưới, người lao động "vô tư" đứng trên khu vực giàn giáo mà không có bất kỳ một biện pháp an toàn nào.
Không khó để bắt gặp hình ảnh vật liệu được kéo lên cao bằng tời tự chế, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn tại các công trình trên địa bàn Hà Tĩnh. Chị Nguyễn Thị Hà (phường Trần Phú) cho biết: "Chúng tôi làm công việc này nhiều năm rồi, khi nào cũng thế. Làm nhiều thành quen tay, quen mắt".
Thực tế cho thấy, phần lớn tai nạn lao động xuất phát từ sự buông lỏng trong quản lý, việc xem nhẹ các quy chuẩn an toàn cùng tâm lý chủ quan từ cả nhà thầu và người lao động. Nhiều công nhân làm việc theo thỏa thuận miệng, không có hợp đồng hay chế độ bảo hộ rõ ràng, nên khi rủi ro xảy ra, mọi thiệt thòi gần như họ phải tự gánh chịu.
Các chuyên gia cảnh báo, thói quen “làm tắt” xuất phát từ áp lực tiến độ và nhận thức hạn chế về an toàn lao động. Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng quy trình chuẩn, hoặc có nhưng thực hiện thiếu nghiêm túc. Công tác quản lý nhà nước ở một số nơi còn bất cập; kiểm tra chưa thường xuyên, chế tài chưa đủ sức răn đe, trong khi lực lượng phụ trách an toàn lao động còn mỏng.
Thực trạng này diễn ra khá phổ biến đang khiến cho sức khoẻ, tính mạng của công nhân, người lao động bị đe doạ nghiêm trọng.

#an toàn lao động #công trình xây dựng #nguy hiểm #tai nạn lao động #quản lý xây dựng #bảo hộ

Chủ đề Lao động việc làm

“Bẫy” trên đường Đồng - Trung

Tuyến đường Đồng - Trung có vai trò kết nối QL1 với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời là tuyến huyết mạch trong phát triển KT-XH của xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng.
Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Một số khoản thu tiền "giọt dầu", sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng "vươn cao" thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.