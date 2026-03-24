“Con đường cứu hộ” và nỗi bất an nơi vùng đồi Sơn Tây

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Hàng trăm người dân ở xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) hết sức bất an do tuyến đường cứu hộ, cứu nạn thi công dang dở gần 15 năm nay, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

bqbht_br_duong-20.jpg
Đường đất nham nhở với nhiều đoạn lổn nhổn sỏi, đá... là thực trạng diễn ra hơn 15 năm nay trên tuyến đường cứu hộ, cứu nạn dài gần 3 km đi qua địa bàn thôn Trung Lưu và thôn Phố Tây, xã Sơn Tây.
bqbht_br_duong-5.jpg
bqbht_br_duong-6.jpg
bqbht_br_duong-18.jpg
bqbht_br_duong-22.jpg
Tuyến đường dang dở tại thôn Trung Lưu, thôn Phố Tây thuộc dự án “Đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt và phát triển kinh tế - xã hội phía Tây huyện Hương Sơn (cũ)” dài hơn 40 km đi qua địa bàn các xã: Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 với tổng mức đầu tư 952 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Dự án được khởi công năm 2010 nhưng đến năm 2011, dự án nằm trong diện cắt giảm đầu tư công nên chỉ được phân bổ hơn 290 tỷ đồng. Vì vậy, chỉ thực hiện được 3 km thảm nhựa tại xã Sơn Kim 2, xã Sơn Tây và gần 3 km nền đường đất đi qua thôn Trung Lưu, Phố Tây của xã Sơn Tây, sau đó bỏ dở cho đến nay.
bqbht_br_duong-24.jpg
bqbht_br_duong-lai.jpg
Chị Nguyễn Thị Mỹ (người mặc áo màu nâu) ở thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây cho biết: “Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn dang dở ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của hơn 250 hộ dân thôn Trung Lưu và Phố Tây. Mùa mưa thì trơn trượt, mùa hè thì bụi bặm, việc đi lại rất vất vả, nhất là con em đi học và người dân đi sản xuất”.
bqbht_br_duong-16.jpg
bqbht_br_duong-8.jpg
bqbht_br_duong-23.jpg
bqbht_br_duong-7.jpg
Điều đáng nói là tuyến đường đất dài gần 3 km thi công dang dở có phần nền đất được đắp cao hơn từ 4-5m so với đường dân sinh cũ nên người dân không có đường để xuống khu vực sản xuất, khó khăn khi đi làm đồng, nhất là mùa thu hoạch. Đặc biệt, trên tuyến đường đất dang dở này chỉ có 2 cống nhỏ được lắp đặt tạm thời, không thể tiêu nước trong mùa mưa nên xảy ra tình trạng ngập lụt đối với hơn 30 hộ dân thôn Trung Lưu sống phía dưới tuyến đường.
bqbht_br_duong-13.jpg
Để hạn chế tình trạng nước đọng trên nền đường đất, người dân đã đào nham nhở hai bên đường.
bqbht_br_duong-1.jpg
bqbht_br_duong-11.jpg
Mong muốn của chính quyền, người dân nơi đây là thi công dứt điểm để thuận tiện cho việc đi lại.
bqbht_br_duong-4.jpg
Anh Phan Duy Ngọc - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Sơn Tây cho biết: “Tuyến đường thi công dang dở do thiếu vốn, người dân đã phản ánh, kiến nghị rất nhiều nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Rất mong các ban, ngành liên quan xem xét để có giải pháp xử lý dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại cũng như phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới cho người dân ở đây”.

