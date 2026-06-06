Nhếch nhác tuyến “cửa ngõ” phía đông phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Cỏ dại mọc um tùm, vỉa hè bị lấn chiếm, vật dụng tập kết ngổn ngang khiến đường Trương Quốc Dụng, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) trở nên nhếch nhác.
Mặc dù là tuyến “cửa ngõ” của phường Thành Sen nhưng nhiều đoạn vỉa hè trên tuyến đường đã bị cỏ dại bao phủ suốt thời gian dài. Cỏ mọc cao, lấn chiếm gần hết không gian dành cho người đi bộ.
Không chỉ cỏ dại, người dân còn tập kết rơm rạ, vật dụng sinh hoạt, củi trên vỉa hè của tuyến đường. Nhiều đống củi được chất cao ngay sát trạm biến áp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và cháy nổ.
Đáng chú ý, tại nhiều vị trí vỉa hè trên tuyến đường Trương Quốc Dụng, các khúc gỗ, cọc tre và khối bê tông được giăng dày đặc để làm giá phơi bánh đa nem. Nhiều đoạn gần như bị chiếm dụng hoàn toàn, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Anh Đậu Gia Hưng (xã Thạch Lạc) cho hay: “Tôi thường xuyên đi qua tuyến đường này, nhưng thấy vỉa hè hầu như bị chiếm dụng để phơi bánh đa nem. Nhiều đoạn đường nhìn bừa bộn, mất mỹ quan, không tương xứng với diện mạo của một tuyến đường cửa ngõ đô thị”.
Bên cạnh đó, nhiều cây xanh dọc tuyến đường còn bị treo, buộc hoặc đóng đinh để làm nơi treo biển quảng cáo, phơi đồ và các vật dụng khác rất mất mỹ quan.
Trao đổi về vấn đề này, ông Đậu Tiến Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen cho biết: “Đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân không phơi bánh đa nem và tập kết vật dụng trên vỉa hè. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời triển khai phát quang cỏ dại, chỉnh trang cảnh quan nhằm bảo đảm mỹ quan và trật tự đô thị trên tuyến đường”.
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