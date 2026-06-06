Nhếch nhác tuyến “cửa ngõ” phía đông phường Thành Sen

Nguy cơ cháy rừng tăng cao sau mưa bão 11/05/2026 07:47 Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.

Sạt lở bờ sông Ngàn Phố uy hiếp nhà dân ở xã Sơn Giang 08/05/2026 10:53 Nhiều năm nay, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Phố qua thôn Yên Long, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ dân sống trong cảnh bất an vì nhà cửa bị uy hiếp.

Nỗi lo biển lấn sát nhà dân ở thôn Trung Tân 07/05/2026 16:45 Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.

Khi người lao động "đánh cược" tính mạng trên các công trình xây dựng 07/05/2026 10:09 Bỏ qua những quy định tối thiểu về an toàn lao động, nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ngày ngày làm việc tại các công trình xây dựng trong tình trạng “tay không”, đối mặt hiểm nguy rình rập.

Nỗi lo mất an toàn giao thông trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Đồng Lộc 06/05/2026 16:04 Trên tuyến quốc lộ 15A đoạn qua xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), nhiều năm nay hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khói đốt rơm rạ: Nỗi ám ảnh mùa gặt 04/05/2026 08:19 Sau khi thu hoạch, nhiều cánh đồng ở Hà Tĩnh lại chìm trong làn khói dày đặc do người dân đốt rơm rạ để "làm sạch" ruộng đồng.

“Ngộp thở” vì bãi rác ùn ứ, cháy âm ỉ 03/05/2026 08:10 Bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại thôn Sơn Bằng, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ùn ứ hơn 1 tháng nay, gây ô nhiễm nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.

Chậm hoàn trả đường vào nghĩa trang Rú Trùa, người dân bức xúc 01/05/2026 16:59 Dự án đường dây 500 kV mạch 3, đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đi qua khu vực nghĩa trang Rú Trùa (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) nhưng chậm hoàn trả hạ tầng sau thi công đã khiến người dân bức xúc.

Cần sớm di dời ngôi mộ nằm trên đường dân sinh, gây cản trở giao thông 28/04/2026 08:19 Ngôi mộ nằm trên tuyến đường dân sinh tại thôn Thanh Văn Hải (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm mất mỹ quan, vừa cản trở giao thông, cần sớm di dời để bảo đảm an toàn.

Bất chấp cảnh báo đuối nước, nhiều trẻ em vẫn tắm ở hồ Khe Xai 19/04/2026 05:30 Chính quyền địa phương đã liên tục đưa ra cảnh báo nguy hiểm đuối nước ở hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, nhiều trẻ em vẫn tụ tập vui chơi, tắm mát, bất chấp tai nạn luôn rình rập.

Cầu Kênh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông 14/04/2026 15:30 Cầu Kênh bắc qua tuyến kênh chính dẫn nước của hồ Kẻ Gỗ, đoạn qua xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hiện xuống cấp nghiêm trọng, lan can hư hỏng, lòng cầu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Kênh dẫn nước thành kênh... chứa rác! 06/04/2026 15:05 Hệ thống kênh dẫn Ngàn Trươi - Linh Cảm và nhiều tuyến kênh nhánh tại Hà Tĩnh đang bị rác thải “bủa vây”, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân.

“Bẫy” trên đường Đồng - Trung 04/04/2026 16:59 Tuyến đường Đồng - Trung có vai trò kết nối QL1 với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời là tuyến huyết mạch trong phát triển KT-XH của xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân thôn Bình Tiến khổ sở vì trang trại nuôi gà 03/04/2026 13:37 Thời gian qua, người dân thôn Bình Tiến (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hôi thối từ trang trại gà của HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia, khiến sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Nguy hiểm "rình rập" tại nút giao ở xã Đồng Tiến 03/04/2026 05:20 Lượng phương tiện lưu thông lớn trong khi hạ tầng chưa đảm bảo khiến nút giao ngã 5 quốc lộ 15B với các tuyến đường ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dọn dẹp rác thải “bủa vây” cổng trường sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh 31/03/2026 15:17 Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về tình trạng rác thải xây dựng “bủa vây” cổng Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc), địa phương đã vào cuộc xử lý.

Rác thải xây dựng “bủa vây” quanh cổng trường học 31/03/2026 06:49 Tình trạng người dân đổ rác thải xây dựng trước khu vực cổng Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Nhiều lo ngại khi nghĩa trang gần nhà dân, “áp” Văn Miếu 30/03/2026 05:45 Nghĩa trang Đội Mốt (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) nằm sát khu dân cư, ngay cạnh Văn Miếu đang khiến nhiều người dân lo ngại về đời sống cũng như việc giữ gìn không gian văn hóa, tâm linh của di tích.

Phương tiện dừng đỗ tùy tiện tại khu vực cổng B - KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 28/03/2026 08:30 Tại khu vực cổng B – Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), xe tải, xe container dừng đỗ bát nháo, chiếm dụng lòng đường để bốc dỡ hàng, sửa chữa gây mất ATGT.

"Nút thắt" hạ tầng tại vùng nuôi trồng thủy sản Hải Ninh 27/03/2026 10:00 Hạ tầng thiếu và yếu nên người nuôi trồng thủy sản ở phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang sản xuất theo hướng bán thâm canh, thường xuyên đối diện với rủi ro về dịch bệnh.

“Con đường cứu hộ” và nỗi bất an nơi vùng đồi Sơn Tây 24/03/2026 14:28 Hàng trăm người dân ở xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) hết sức bất an do tuyến đường cứu hộ, cứu nạn thi công dang dở gần 15 năm nay, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Chậm bồi thường thiệt hại nhà dân do thi công Quốc lộ 8 24/03/2026 06:00 Suốt 3 năm qua, kể từ khi nhà cửa và công trình của 169 hộ dân tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) bị nứt nẻ do ảnh hưởng từ quá trình thi công Quốc lộ 8, các hộ dân này vẫn chưa được chủ đầu tư bồi thường theo cam kết.

Cầu Thá xuống cấp thành “điểm nghẽn” giao thông 21/03/2026 07:39 Cầu Thá (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) trên tuyến ĐH.127 xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay 19/03/2026 12:43 Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.

Hoang tàn tổng kho ngoại thương bỏ không hơn ba thập kỷ ở Nghi Xuân 18/03/2026 05:16 Tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh nằm bên quốc lộ 8B đoạn qua xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỏ hoang hàng chục năm, nay trông nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

Nhiều diện tích lòng đập Trùa bị chiếm dụng, công trình thiếu nước tưới 17/03/2026 14:46 Đập Trùa ở xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang trong tình trạng bồi lấp và bị lấn chiếm lòng đập, gây thiếu nước tưới cho hơn 100ha lúa vùng hạ du.

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8 17/03/2026 07:00 Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.

Dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ dang dở đến bao giờ? 16/03/2026 15:16 Năm 2018, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) tiến hành thi công Dự án trùng tu, khôi phục đền Xứ nhưng đến nay, sau hơn 8 năm vẫn đang dang dở.