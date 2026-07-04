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Cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ nước uống đóng chai

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có gần 80 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình. Với đặc tính tiện dụng, sản phẩm này được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, chất lượng hiện còn nhiều lo ngại.

Những bình nước uống được sử dụng trực tiếp mỗi ngày tưởng chừng phải được sản xuất trong môi trường khép kín, sạch sẽ. Thế nhưng, tại nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình ở Hà Tĩnh, khu vực súc rửa, chiết rót và đóng bình lại bố trí lẫn lộn, điều kiện vệ sinh sơ sài, không đảm bảo theo quy định.

Ghi nhận thực tế tại cơ sở sản xuất nước uống Thiên Cầm ở thôn Nhân Hòa, xã Thiên Cầm cho thấy nhiều quy định chưa được thực hiện. Cơ sở hoạt động từ năm 2019, mỗi ngày sản xuất hơn 300 bình nước loại 20 lít. Song, khu vực súc rửa chai, sản xuất và chiết rót được bố trí liền kề, không tách biệt; điều kiện vệ sinh còn nhếch nhác. Thực trạng này đang đặt ra nhiều lo ngại về chất lượng sản phẩm cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

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Cơ sở sản xuất nước uống Thiên Cầm không biển hiệu, phòng sản xuất ẩm thấp; lộn xộn giữa khu vực sản xuất và khu vực chiết rót.

Lý giải nguyên nhân, ông Nguyễn Tông Thái, chủ cơ sở sản xuất nước uống Thiên Cầm cho biết: Cơ sở đã đầu tư thiết bị và có phòng khử trùng phục vụ chiết rót. Tuy nhiên, giá bán sản phẩm thấp trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng khiến việc đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Thái, nếu thực hiện đầy đủ tất cả các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo đúng quy trình, quy định thì rất khó duy trì hoạt động sản xuất.

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Ông Nguyễn Tông Thái, chủ cơ sở sản xuất nước uống Thiên Cầm.

Tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình của Công ty Cổ phần nước Vũ Môn ở thôn Bình Sơn, xã Hương Khê, thực trạng còn đáng lo ngại hơn. Mỗi ngày, cơ sở cung cấp ra thị trường hơn 100 bình nước loại 20 lít cùng hàng trăm chai nước dung tích 500 ml.

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Nơi sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình của Công ty Cổ phần nước Vũ Môn chật hẹp, ẩm thấp.

Trong không gian nhà xưởng chật hẹp, xuống cấp, các công đoạn từ xử lý nước, chiết rót đến đóng chai, đóng bình được bố trí chung trong một khu vực, không bảo đảm yêu cầu về điều kiện sản xuất.

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Khu vực chiết rót nước không được đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Công nhân vẫn vệ sinh khu vực sản xuất trước và sau mỗi ca làm việc. Tuy nhiên, do diện tích nhà xưởng quá nhỏ, không gian lại ẩm thấp nên rất khó bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường. Còn các quy định về điều kiện sản xuất, về an toàn thực phẩm thì chúng tôi thật sự không nắm được" - chị Võ Thị Ngân, Tổ trưởng Tổ sản xuất của Công ty Cổ phần nước Vũ Môn chia sẻ.

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Chị Võ Thị Ngân, Tổ trưởng Tổ sản xuất của Công ty Cổ phần nước Vũ Môn tiến hành chiết rót nước vào các bình.

Hiện nay, Hà Tĩnh gần 80 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình. Bên cạnh những đơn vị chấp hành nghiêm quy định, vẫn còn nhiều cơ sở chưa tuân thủ đúng quy trình sản xuất và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo quy định tại Chương III, Thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 Quy định về các điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế: Khu vực chiết rót phải được bố trí khép kín, tách biệt với các khu vực khác và trang bị hệ thống diệt khuẩn không khí nhằm bảo đảm sản phẩm không bị nhiễm bẩn trong quá trình sản xuất... Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn Hà Tĩnh cho thấy, không ít cơ sở vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này.

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Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình yêu cầu nghiêm ngặt về quy trình sản xuất nhưng nhiều cơ sở chưa đáp ứng được các yêu cầu theo quy định.

Ông Phạm Bá Quyền, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Tĩnh) cho biết: Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số cơ sở còn xem nhẹ việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, đồng thời đề nghị chính quyền cấp xã phối hợp giám sát, nhắc nhở các cơ sở ngay từ địa bàn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần lựa chọn sản phẩm của những cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

Mỗi ngày, hàng nghìn chai, bình nước được đưa ra thị trường để phục vụ nhu cầu của người dân. Vì vậy, việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và quy trình sản xuất không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất mà còn là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Video: Cận cảnh quy trình tại một cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình

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Tags:

#Nước uống đóng chai đóng bình #Hà Tĩnh có gần 80 cơ sở sản xuất nước uống #Nước đóng chai

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

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