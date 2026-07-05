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Nhếch nhác những "bãi xe phế thải" ven quốc lộ 1

Ngân Giang- Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Nhiều ô tô hư hỏng, xác xe và phụ tùng phế liệu được tập kết dọc quốc lộ 1 qua địa bàn xã Thạch Hà (Hà Tĩnh), gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Quốc lộ 1 qua xã Thạch Hà là tuyến giao thông huyết mạch với lưu lượng phương tiện lớn mỗi ngày. Tuy nhiên, dọc tuyến hiện xuất hiện nhiều bãi tập kết ô tô hư hỏng, phế liệu nằm sát mặt đường.
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Những chiếc ô tô sau tai nạn hoặc hết niên hạn sử dụng được tập kết về thành từng bãi lớn nằm dọc quốc lộ.
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Nhiều phương tiện chỉ còn trơ khung, gỉ sét sau thời gian dài phơi mưa nắng, tạo nên khung cảnh nhếch nhác.
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Các bộ phận như cửa xe, capo, cản, động cơ... được tháo rời và xếp la liệt trong bãi, xen lẫn với nhiều loại phế liệu khác.
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Các bãi phế liệu nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1 nhưng không được che chắn, gây mất mỹ quan.
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Có những khu vực xe hư hỏng được tập kết với số lượng lớn nằm lộ thiên.
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Thực trạng các bãi xe phế thải tồn tại trong thời gian dài khiến diện mạo địa phương trở nên kém mỹ quan.
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Việc tập kết lượng lớn phương tiện hư hỏng ngoài trời cũng đặt ra vấn đề về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
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Khu vực vỉa hè bị chiếm dụng hoàn toàn trong thời gian dài.
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Cần sớm có phương án chỉnh trang, di dời các điểm tập kết phế liệu, bảo đảm cảnh quan dọc tuyến quốc lộ 1 để góp phần xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, sạch đẹp.
Clip: Nhếch nhác những bãi xe phế liệu dọc quốc lộ 1.

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Tags:

#bãi xe phế thải #quốc lộ 1A #môi trường #vệ sinh #cảnh quan #địa phương #phế liệu

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