Nhếch nhác những "bãi xe phế thải" ven quốc lộ 1

Nhiều năm qua, người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và mưu sinh do thiếu lối đi xuống biển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai.
Sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh nối quốc lộ 1 với các thôn, xóm trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, do chưa có lề đường nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tuyến đê Phúc Long Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giữ vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, đời sống dân sinh. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân địa phương.
Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.
Bỏ qua những quy định tối thiểu về an toàn lao động, nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ngày ngày làm việc tại các công trình xây dựng trong tình trạng “tay không”, đối mặt hiểm nguy rình rập.