Nhiều bể bơi tại trường học "đắp chiếu" giữa lúc cần chú trọng phòng, chống đuối nước

Trường Tiểu học Liên Minh được đầu tư bể bơi khá sớm, song lại chưa thể phát huy tốt công năng bể bơi này.

Tại Trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh), bể bơi được đầu tư từ khá sớm bởi đây là địa bàn có nhiều ao hồ, sông nước, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với trẻ em. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, công trình đã ngừng hoạt động và dần xuống cấp.

Ông Nguyễn Tiến Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Minh cho biết, bể bơi dạng bạt rộng khoảng 60m² được xã Liên Minh (cũ) cùng nhà tài trợ đầu tư với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Bể bơi được đưa vào sử dụng trong năm 2021. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là nguồn nước phục vụ vận hành bể bơi không bảo đảm. Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công đã khoan nhiều giếng trong khuôn viên trường nhưng nguồn nước bị nhiễm phèn, vẩn đục, không đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Việc ngưng sử dụng thời gian dài khiến bể bơi tại Trường Tiểu học Liên Minh xuống cấp, nhếch nhác.

Để duy trì hoạt động khi cần, bảo vệ nhà trường phải dẫn nước từ sông La về bể bơi với chiều dài gần 1 km. Mỗi lần bơm đầy bể mất nhiều ngày do đường ống dài, máy bơm công suất nhỏ. Việc vận hành tốn công sức và không hiệu quả, vì thế, bể bơi sớm rơi vào cảnh "đắp chiếu".

"Nguồn nước không ổn định khiến bể bơi phải ngừng hoạt động trong thời gian dài. Hiện nay, phần bạt bể bơi đã xuất hiện tình trạng rách, thủng; hệ thống lọc nước xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Nhà trường rất mong sớm có nguồn nước sạch và được đầu tư nâng cấp công trình để học sinh có điều kiện học bơi an toàn. Đây là nhu cầu rất cần thiết đối với học sinh trên địa bàn”, ông Nguyễn Tiến Đông chia sẻ.

Nhà trường mong muốn được đầu tư nâng cấp công trình để học sinh có điều kiện học bơi an toàn.

Hiện, xã Đức Minh có 2 bể bơi trong trường học, gồm bể bơi tại Trường Tiểu học Trường Sơn và Trường Tiểu học Liên Minh. “Nhờ bảo đảm nguồn nước và cơ sở vật chất tốt, bể bơi tại Trường Tiểu học Trường Sơn phát huy tốt hiệu quả, thu hút khá nhiều học sinh trên địa bàn tham gia học bơi. Ngược lại, bể bơi tại Trường Tiểu học Liên Minh gặp nhiều vướng mắc về nguồn nước nên việc khai thác rất hạn chế”, ông Lê Đình Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết.

Không rơi vào cảnh xuống cấp như tại Trường Tiểu học Liên Minh, nhưng bể bơi tại Trường Tiểu học Hòa Lạc (xã Đức Thọ) đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng dù đã quá thời hạn bàn giao nhiều tháng.

Bể bơi tại Trường Tiểu học Hòa Lạc (xã Đức Thọ) đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng dù đã quá thời hạn bàn giao.

Công trình bể bơi cố định tại Trường Tiểu học Hòa Lạc có tổng diện tích 264m², được đầu tư đồng bộ hệ thống mái che, máy bơm, lọc nước và hàng rào bảo vệ với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hà Tĩnh tài trợ. Công trình được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị tài trợ khởi công từ tháng 3/2025 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành, bàn giao vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, đến nay, bể bơi vẫn chưa thể đưa vào khai thác phục vụ công tác dạy và học bơi cho học sinh do còn tồn tại nhiều khó khăn về nguồn nước và chất lượng một số hạng mục công trình.

Theo phản ánh từ nhà trường, đơn vị thi công chưa bàn giao công trình dù đã chậm tiến độ.

Theo phản ánh của nhà trường, nguồn nước từ giếng khoan do nhà thầu thực hiện không bảo đảm chất lượng, có hiện tượng vẩn đục, ám xanh. Bên cạnh đó, bể bơi còn xuất hiện dấu hiệu thấm nước, lượng nước thất thoát đáng kể chỉ sau vài ngày chứa trong bể.

Một số hạng mục của công trình đã có dấu hiệu hoen gỉ, sửa chắp vá dù chưa đưa vào khai thác.

"Giáo viên, phụ huynh và học sinh đều rất mong chờ công trình sớm được đưa vào sử dụng bởi nhu cầu học bơi trên địa bàn rất lớn. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn chưa được bàn giao dù đã quá hạn nửa năm. Điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn là một số hạng mục sắt thép đã xuất hiện dấu hiệu hoen gỉ dù chưa đưa vào khai thác”, thầy Bùi Xuân Thân - giáo viên giáo dục thể chất Trường Tiểu học Hòa Lạc cho biết.

Trước thực trạng trên, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hòa Lạc đã có văn bản đề nghị địa phương hỗ trợ phương án cấp nước sạch nhằm tạo điều kiện để công trình sớm đi vào hoạt động.

“Đây không phải công trình do địa phương làm chủ đầu tư nên việc xử lý các tồn tại, bổ sung hạng mục hay bố trí kinh phí khắc phục phải được xem xét theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành. Tuy nhiên, công trình nằm trên địa bàn và phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện kỹ năng cho học sinh nên địa phương sẽ chủ động kiểm tra hiện trạng, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, sớm tìm giải pháp phù hợp nhằm đưa công trình vào khai thác, sử dụng hiệu quả”, ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch UBND xã Đức Thọ cho hay.

Nhiều bể bơi tại trường học gặp khó khăn về nguồn nước và công tác vận hành.

Những năm gần đây, nhiều nguồn lực đã được huy động để xây dựng bể bơi trong trường học với mục tiêu phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương cho thấy, không ít công trình vẫn đang vướng mắc trong quá trình vận hành từ nguồn nước, chất lượng thi công đến kinh phí duy trì hoạt động.

Nghịch lý là trong khi nhu cầu học bơi của học sinh ngày càng lớn, đặc biệt vào dịp hè, thì nhiều bể bơi tại trường học được đầu tư tiền tỷ lại chưa thể phát huy hiệu quả. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp cận kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng tránh đuối nước của học sinh.

Để các công trình phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước, bên cạnh việc đầu tư xây dựng, cần quan tâm nhiều hơn đến công tác quản lý, vận hành, bảo đảm nguồn nước, chất lượng công trình và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong giai đoạn sau đầu tư. Điều quan trọng không chỉ là xây được bể bơi mà cần phải bảo đảm công trình hoạt động hiệu quả, phục vụ nhu cầu học bơi của học sinh.