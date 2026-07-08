Người dân lo lắng khi nước suối Khe Gạo chuyển màu

Đất đá bồi lấp 2 bên bờ Khe Gạo, xã Kỳ Lạc.

Vào những ngày hè nắng nóng kéo dài, các giếng đào cạn nước, nước sinh hoạt của phần lớn người dân thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc gần như phụ thuộc vào các khe suối. Thế nhưng, trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 này, nước suối Khe Gạo bất ngờ chuyển màu đục, khiến người dân không khỏi lo lắng, bất an.

Qua tìm hiểu, hiện tượng nước suối Khe Gạo chuyển màu đục xuất hiện trong thời gian Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công cầu số 6 (lý trình Km579+158) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng, bắc qua suối Khe Gạo.

Công trình xây dựng cầu số 6, gói thầu xây lắp 04 thuộc dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng (cao tốc Bắc - Nam)

Ông Phan Tiến Chương ở thôn Lạc Thắng (Kỳ Lạc) cho biết: "Khi nước suối Khe Gạo xuất hiện màu đục, chúng tôi đã đi ngược dòng tìm hiểu và phát hiện, trong quá trình thi công cầu số 6, một khối lượng đất, đá đào đắp, khoan ở giữa lòng suối đã ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Đặc biệt, sau mỗi trận mưa, bùn đất từ thượng nguồn chảy xuống làm cho dòng suối đỏ ngầu”.

Ngay sau khi có sự phản ánh của người dân, UBND xã Kỳ Lạc và đơn vị thi công đã kiểm tra thực địa. Kết quả cho thấy, phản ánh của người dân là có cơ sở. Trong quá trình thi công cầu số 6, trận mưa lớn cuối tháng vừa qua đã làm xói lở một phần nền đường công vụ và mặt bằng khoan cọc giữa lòng suối, khiến đất đá theo dòng nước trôi xuống, làm nguồn nước bị đục.

Cán bộ xã Kỳ Lạc kiểm tra sau khi nhà thầu khắc phục

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Xuân Việt - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Lạc cho biết: “Sau khi kiểm tra, xác định được nguyên nhân, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, hoàn trả hiện trạng lòng suối. Đồng thời, triển khai các giải pháp hạn chế phát sinh bùn đất trong quá trình thi công những hạng mục tiếp theo".

Nhà thầu đào hố gom nước nhằm hạn chế tình trạng nước từ công trình chảy xuống Khe Gạo.

Ông Đỗ Hoài Dương - cán bộ kỹ thuật, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải – đơn vị trực tiếp thi công cầu số 6 thông tin: "Sau khi có trận mưa kéo theo bùn đất làm nước suối Khe Gạo đổi màu, đơn vị đã tập trung máy móc, phương tiện thực hiện việc dời dọn đất đá 2 bên bờ khe; đào hố xử lý, không để nước từ công trình chảy thẳng ra suối. Hiện tại, chúng tôi cũng đang tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ dự án, trả lại mặt bằng, tránh tình trạng mưa xuống sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước”.

Dòng chảy Khe Gạo được khơi thông và nước đang dần trong trở lại.

Theo kết quả kiểm tra vừa qua của chính quyền địa phương, sau khi nhà thầu tiến hành khắc phục, dòng nước suối Khe Gạo đã trong trở lại. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều đoạn xuất hiện tình trạng đất, đá chưa được xử lý triệt để nên sau mỗi trận mưa lớn, dòng suối lại chuyển đục. Ngoài ra, việc thi công cầu số 6 dự kiến còn kéo dài từ 1 - 2 tháng nữa. Do vậy, đơn vị thi công cần tiếp tục chủ động hơn trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại những khu vực có nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân.