Sớm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Ngày 29/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và đại diện lãnh đạo các sở, ngành đi khảo sát các mô hình, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) để hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Đoàn công tác khảo sát tại lò đốt rác thải của Công ty CP Bình Minh Vina Green (xã Thạch Lạc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đoàn công tác đã đến khảo sát tại các lò đốt rác thải ở các xã: Thạch Lạc, Cổ Đạm, Tiên Điền, Hương Sơn, Thượng Đức, Hương Phố; bãi chôn lấp rác thải tại phường Nam Hồng Lĩnh và xã Sơn Tây; Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại xã Can Lộc.

Đoàn khảo sát quy trình xử lý rác tại lò đốt rác thải của HTX Tân Phát (xã Cổ Đạm).

Đoàn khảo sát tại bãi chôn lấp của Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh).

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hiện nay, các cơ sở xử lý rác thải nêu trên đóng vai trò quan trọng trong xử lý CTRSH cho các địa phương. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên các cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hầu hết các lò đốt độc lập đang sử dụng hệ thống máy móc xuống cấp, công nghệ lạc hậu nên hoạt động cầm chừng.

Các bãi chôn lấp rác thải ở phường Nam Hồng Lĩnh và xã Sơn Tây đã quá niên hạn sử dụng, lượng rác quá tải, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tại các điểm khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để làm cơ sở xây dựng Đề án tăng cường năng lực phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030 sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Đoàn khảo sát tại bãi chôn lấp rác thải xã Sơn Tây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành chú trọng giải quyết các vấn đề bức thiết như: nâng cấp, mở rộng hệ thống dây chuyền, đổi mới công nghệ; tập trung xử lý sớm lượng rác còn tồn đọng, tránh nguy cơ ô nhiễm; không để xảy ra tình trạng chôn lấp rác thải sai quy trình, không đúng quy hoạch; ngăn chặn các doanh nghiệp, HTX sử dụng mặt bằng của các khu xử lý rác thải vào mục đích khác khi chưa được UBND tỉnh cho phép.

Nghiên cứu phương án nâng cấp 2 bãi chôn lấp ở phường Nam Hồng Lĩnh và xã Sơn Tây; xử lý sớm các vấn đề có liên quan đến lò đốt rác thải ở xã Thượng Đức để đưa vào hoạt động; tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân phân loại rác tại nguồn; liên kết tìm đầu ra cho các sản phẩm sau khi tái chế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc để tránh tồn đọng rác, gây ô nhiễm môi trường ở lò đốt rác thải tại xã Tiên Điền.