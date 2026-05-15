Tạo “lá chắn” bảo vệ người lao động trong môi trường sản xuất

Xây dựng văn hóa an toàn từ doanh nghiệp

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải, khai thác cảng biển với đặc thù liên quan đến hệ thống xe, máy, cần cẩu trục và môi trường làm việc có nguy cơ mất an toàn cao, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt đặc biệt chú trọng xây dựng quy trình vận hành nghiêm ngặt.

Các nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn được bố trí đầy đủ tại khu vực làm việc; người lao động được trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với từng vị trí công việc. Doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức nhận diện yếu tố nguy hiểm; kỹ năng xử lý sự cố, thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp và cải thiện điều kiện lao động.

Ông Lê Văn Bạo - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt cho biết: “Đầu tháng 5, công ty đã tổ chức lễ phát động Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2026. Đại diện các bộ phận và người lao động đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, nâng cao ý thức chấp hành, cải thiện điều kiện làm việc và hạn chế tai nạn lao động. Sau lễ phát động, công ty tiếp tục quán triệt tới từng bộ phận, đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá đợt thi đua cao điểm”.

Không chỉ từ phía doanh nghiệp, ý thức tự bảo vệ của người lao động cũng được nâng lên rõ rệt. Anh Chu Văn Hùng - công nhân bộ phận bốc xếp chia sẻ: “Làm việc trong môi trường này, chúng tôi xác định an toàn lao động là yếu tố sống còn. Trước, trong và sau mỗi ca làm việc, công nhân đều kiểm tra kỹ máy móc, thiết bị, sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ và tuân thủ nghiêm quy trình vận hành để bảo đảm an toàn cho bản thân và đồng nghiệp”.

Ở lĩnh vực may mặc - ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, tai nạn trong quá trình vận hành máy móc, công tác ATVSLĐ cũng được các doanh nghiệp chú trọng triển khai. Tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh, ngoài đầu tư hệ thống báo cháy, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định, đơn vị còn cải thiện điều kiện nhà xưởng theo hướng thông thoáng, giảm tiếng ồn và bụi vải.

Ông Trần Bảo Khánh - Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Xí nghiệp duy trì đội ngũ an toàn vệ sinh viên thường xuyên kiểm tra tại các bộ phận sản xuất; đồng thời, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đặc thù như khẩu trang lọc bụi, găng tay chịu nhiệt, găng tay sắt, nút tai chống ồn... Trong Tháng Công nhân năm nay, chúng tôi tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động cho công nhân”.

Cùng với việc đầu tư thiết bị, nhiều doanh nghiệp xác định nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố cho người lao động là giải pháp mang tính lâu dài. Hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2026, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh vừa tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho 34 cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc tại khu xử lý nước nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất.

Ông Từ Dương Thắng - Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cho biết: “Việc huấn luyện an toàn hóa chất nói riêng, an toàn lao động nói chung được công ty tổ chức định kỳ hằng năm nhằm nâng cao khả năng ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì hoạt động cấp nước ổn định, liên tục cho người dân”.

Siết chặt quản lý, khắc phục “điểm nghẽn”

Bên cạnh nỗ lực từ doanh nghiệp, công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ thời gian qua đã được tăng cường. Với vai trò cơ quan chuyên môn, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, giám sát đào tạo, tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ trên địa bàn.

Từ năm 2025 đến nay, các địa phương, sở, ngành, doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn ATVSLĐ cho gần 32.000 lượt người tham gia. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã thành lập 16 đoàn kiểm tra tại 420 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm quy định về PCCC & CNCH với tổng số tiền xử phạt hơn 363 triệu đồng; tạm đình chỉ hoạt động 1 cơ sở. Ngoài ra, 11 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 230 triệu đồng do vi phạm các quy định về lao động, ATVSLĐ và BHXH.

Tuy vậy, công tác ATVSLĐ trên địa bàn vẫn còn những hạn chế nhất định. Hoạt động tuyên truyền pháp luật lao động ở một số nơi chưa thường xuyên; nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động chưa đồng đều. Số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra chưa nhiều so với số lượng doanh nghiệp đang hoạt động.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm chưa đúng mức đến đầu tư cho ATVSLĐ; việc huấn luyện, khám sức khỏe định kỳ, tham gia BHXH và bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động ở một số doanh nghiệp vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, hoạt động đối thoại, giám sát của công đoàn cơ sở tại một số đơn vị chưa thực sự phát huy hiệu quả...

Ông Đinh Hữu Công - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng: “Để nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức thì cần tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định liên quan đến đánh giá rủi ro, huấn luyện ATVSLĐ, điều tra tai nạn lao động theo hướng đồng bộ, dễ áp dụng. Đồng thời, hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm tăng tính hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp trong hoạt động phòng ngừa rủi ro”.

Trong Tháng Hành động về ATVSLĐ gắn với Tháng Công nhân năm 2026, các cấp công đoàn trên địa bàn cũng đang tăng cường vai trò đồng hành, bảo vệ người lao động thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lao động, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và điều kiện làm việc tại doanh nghiệp; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 9.000 lao động. Các hoạt động hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh và ổn định quan hệ lao động trong doanh nghiệp”.

An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là trách nhiệm của riêng doanh nghiệp hay cơ quan quản lý mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tổ chức công đoàn và chính người lao động. Trong bối cảnh sản xuất ngày càng phát triển, việc xây dựng văn hóa an toàn lao động bền vững chính là nền tảng để doanh nghiệp ổn định sản xuất, bảo vệ nguồn nhân lực và phát triển lâu dài.