Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Để những phần mộ vô chủ không còn lạnh lẽo

Vũ Viễn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Định kỳ, hội viên Hội Người cao tuổi xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có mặt tại nghĩa trang để quét dọn, thắp hương cho các phần mộ vô chủ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Nhiều ngôi mộ không tên tuổi, không thân nhân từng nằm lặng lẽ, quạnh hiu trên cánh đồng, đồi núi, ven đường… đã được chính quyền xã Kỳ Anh quy tập vào nghĩa trang. Toàn xã hiện có 2.336 ngôi mộ vô chủ được an táng tại các nghĩa trang địa phương và giao Hội Người cao tuổi xã đảm nhận việc chăm sóc, hương khói từ cuối năm 2025.

bqbht_br_a6.jpg
Chi hội Người cao tuổi thôn Tân Khê (xã Kỳ Anh) dọn dẹp, hương khói tại khu nghĩa trang.

Trong ngày hè nắng gắt, tại nghĩa trang thôn Tân Khê (xã Kỳ Anh) vẫn rộn ràng không khí lao động của những người cao tuổi. Họ cần mẫn quét dọn từng lối đi, nhổ cỏ và cẩn thận dâng nén hương thơm tại các phần mộ vô chủ. Công việc ấy đã trở thành hoạt động thường kỳ của Chi hội Người cao tuổi thôn Tân Khê thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Vinh - hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Tân Khê cho biết: “Mỗi lần ra nghĩa trang dọn dẹp, thắp hương, chúng tôi đều làm bằng cả sự thành tâm. Dù vất vả nhưng ai cũng thấy ấm lòng, bởi đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tâm nguyện, nghĩa tình mà những người cao tuổi muốn gìn giữ và trao truyền”.

Không chỉ riêng thôn Tân Khê, hoạt động chăm sóc các phần mộ vô chủ hiện được duy trì tại nhiều chi hội người cao tuổi trên địa bàn xã Kỳ Anh. Định kỳ vào các dịp lễ, tết, ngày rằm..., các chi hội tổ chức dọn dẹp, thắp hương tại các phần mộ vô chủ. Người mang dụng cụ lao động, người xách nước, người chuẩn bị hương hoa... Mỗi người một việc nhưng ai cũng làm bằng sự tận tâm và thành kính. Nhiều hội viên dù tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế nhưng vẫn đều đặn tham gia.

bqbht_br_a4.jpg
Vào các dịp lễ, tết, ngày rằm..., các chi hội tổ chức dọn dẹp, thắp hương tại các phần mộ.

Ông Nguyễn Đức Hạnh - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Đồng Phú cho biết: "Hiện nay, nghĩa trang thôn Đồng Phú có 560 ngôi mộ vô chủ được chi hội quản lý và chăm sóc. Các hội viên tự nguyện đóng góp công sức và kinh phí để duy trì hoạt động ý nghĩa này. Ban đầu cũng có nhiều khó khăn vì số lượng mộ lớn, kinh phí hạn hẹp nhưng nhờ sự đồng lòng của hội viên và sự ủng hộ của bà con nhân dân nên công việc được duy trì đều đặn. Chúng tôi coi đây là trách nhiệm với người đã khuất và cũng là việc làm giáo dục con cháu về lòng nhân ái, đạo lý của người Việt Nam”.

Nguồn kinh phí phục vụ cho việc chăm sóc các phần mộ vô chủ chủ yếu được huy động từ xã hội hóa và đóng góp tự nguyện của hội viên. Điều đáng quý là việc làm này đã nhận được sự đồng tình, trân trọng từ người dân địa phương. Nhiều đoàn thể, người dân trong xã cũng tham gia hỗ trợ dọn dẹp nghĩa trang vào những dịp đặc biệt.

bqbht_br_a1.jpg
Việc làm của các hội viên người cao tuổi đã nhận được sự đồng tình, trân trọng từ người dân địa phương.

Không ít người dân khi đến nghĩa trang đều cảm thấy xúc động trước hình ảnh những cụ ông, cụ bà cặm cụi quét lá, nhổ cỏ, lau dọn từng phần mộ. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với người đã khuất.

Ông Nguyễn Thành Vinh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Kỳ Anh cho biết: "Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, không ai bị lãng quên, kể cả khi đã khuất. Các phần mộ vô chủ dù không có thân nhân chăm sóc nhưng vẫn cần được hương khói, giữ gìn sạch sẽ. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này để lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng”.

bqbht_br_a3.jpg
Một hội viên người cao tuổi đặt bó hoa rừng trên phần mộ.

Giữa nhịp sống hiện đại, những việc làm âm thầm của Hội Người cao tuổi xã Kỳ Anh càng trở nên đáng quý. Việc chăm sóc, hương khói cho các phần mộ vô chủ cũng là cách để giáo dục thế hệ trẻ. Qua những hành động cụ thể, giới trẻ hiểu hơn về giá trị của lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ Anh #quy tập mộ vô chủ #di dời mộ vô chủ về khu dân cư #Chăm sóc mộ vô chủ #Người cao tuỏi

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vinwonders phối hợp mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi cả nước

Vinwonders phối hợp mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi cả nước

Thông qua việc tài trợ hàng ngàn suất trải nghiệm vui chơi và đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, các sở GD&ĐT địa phương, VinWonders mong muốn tiếp thêm động lực cho học sinh tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời mang đến cho các em một mùa hè giàu trải nghiệm và đáng nhớ.
"Chia lửa" cùng học sinh lớp 12

"Chia lửa" cùng học sinh lớp 12

Giai đoạn cuối cùng của đợt ôn tập kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các thầy cô giáo ở Hà Tĩnh đang dốc toàn lực, đồng hành với học sinh lớp 12 bằng nhiều giải pháp.
Để trẻ em hạnh phúc, an toàn trong kỷ nguyên số

Để trẻ em hạnh phúc, an toàn trong kỷ nguyên số

Với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạm dừng xây tháp gạch, lo dựng bảo tháp lòng người

Tạm dừng xây tháp gạch, lo dựng bảo tháp lòng người

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung tháng 5, bên ngôi chính điện còn dang dở của chùa Vĩnh (thôn Liên Tân, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) vang lên tiếng cười rộn rã của 22 đứa trẻ kém may mắn. Ở nơi ấy, một vị tăng sĩ trẻ đã quyết định tạm gác việc dựng xây những khối gạch đá để chọn cho mình một hành trình gian nan nhưng lặng thầm: nuôi dưỡng những mầm xanh và dựng nên tòa bảo tháp của lòng nhân ái.
Gõ cửa từng nhà, lan tỏa chính sách an sinh

Gõ cửa từng nhà, lan tỏa chính sách an sinh

Những ngày này, cán bộ ngành BHXH Hà Tĩnh đồng loạt xuống cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Hội Nhà báo Hà Tĩnh - Điểm tựa nghề nghiệp, cầu nối niềm tin

Hội Nhà báo Hà Tĩnh - Điểm tựa nghề nghiệp, cầu nối niềm tin

Báo chí đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện cả về tư duy, tổ chức và phương thức tác nghiệp. Tại Hà Tĩnh, quá trình hợp nhất các cơ quan báo chí đang mở ra cơ hội phát triển theo hướng hiện đại, đa nền tảng và cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với đội ngũ người làm báo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!