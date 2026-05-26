Nắng nóng gay gắt bao trùm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra cảnh báo khẩn

Trước tình hình nắng nóng gay gắt đang bao trùm tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung với nhiệt độ nhiều nơi tiến sát ngưỡng 40 độ C, khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao, sáng 26/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát đi văn bản khẩn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường tối đa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo Văn bản số 5244/BNNMT-LNKL vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, hiện nay, thời tiết đang nắng nóng, tâm điểm nắng nóng có thể kéo dài là khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-39 độ C.

Thậm chí, một số nơi, nhiệt độ cao hơn như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C; Vinh, Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C, Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Trị) 39,2 độ C.

Thời gian tới, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy rừng kịp thời, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng đã được bộ này ban hành tại các Văn bản số 2515/BNNMT-LNKL và Văn bản số 3427/BNNMT-LNKL về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng.

Cùng với đó, lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, rà soát bổ sung và thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng theo quy định của pháp luật; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các tầng lớp nhân dân về phòng cháy và chữa cháy rừng; kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là việc đốt nương làm rẫy, các hoạt động xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các lực lượng (Công an, Quân đội, Kiểm lâm) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trong trường hợp khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; khắc phục kịp thời thiệt hại, phục hồi lại diện tích rừng bị cháy trong thời gian nhanh nhất; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.