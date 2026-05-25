Sĩ tử Hà Tĩnh chính thức bước vào "cuộc đua" lớp 10 THPT công lập

Nhóm PV
(Baohatinh.vn) - Sáng 25/5, hơn 21.000 sĩ tử Hà Tĩnh đã có mặt tại các hội đồng thi từ sớm với tâm thế chủ động, sẵn sàng chinh phục môn thi đầu tiên.

Hơn 21.000 thí sinh tại 39 hội đồng thi ở Hà Tĩnh chính thức bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Đây cũng là ngày thi có tính quyết định đối với những học sinh có nguyện vọng vào các trường THPT công lập. Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi, tranh thủ động viên trước giờ "vượt vũ môn".
Trên gương mặt các sĩ tử là đủ cung bậc cảm xúc: hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm trước kỳ thi quan trọng.
Các thí sinh cẩn thận kiểm tra giấy báo dự thi, đồ dùng học tập trước khi vào phòng thi.
Tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đình Phùng, gần 700 thí sinh đã có mặt từ sớm để bước vào môn thi đầu tiên.
Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có hơn 620 thí sinh, bố trí ở 26 phòng thi.
Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và kỹ năng, sự đồng hành, tiếp sức từ gia đình cùng các lực lượng tình nguyện là điểm tựa để các em tự tin, làm bài tốt nhất.
Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.
Theo kế hoạch, Hà Tĩnh có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, tăng gần 4.000 em so với năm trước.
Năm nay, thí sinh Hà Tĩnh dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Sau tiếng trống báo hiệu, các sĩ tử bước vào phòng thi, chính thức bắt đầu “cuộc đua” giành suất vào trường THPT công lập mong muốn.

Đúng 7 giờ 15 phút sáng 25/5, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút và sau đó làm bài thi môn Tiếng Anh vào lúc 10 giờ, thời gian làm bài 60 phút.

Buổi chiều, vào lúc 14 giờ 30 phút, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 21.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 39 hội đồng thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh.
Thiếu nhi Hà Tĩnh vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học, trung tâm dạy vẽ tại Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh, kể chuyện về Bác Hồ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ cho thiếu nhi.
Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
