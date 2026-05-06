Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Học đường sáng tạo, lan tỏa "ý thức xanh"

Kiều Anh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những bài học về môi trường đang gieo vào học sinh Hà Tĩnh ý thức sống xanh ngay từ nhỏ, để mỗi hành động hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh, bền vững hơn.

bqbht_br_anh-1-sz-1500-co-tro-tu-thuc-nguyen-du.jpg
Bảo vệ môi trường đang trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội. Trong đó, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh mang ý nghĩa chiến lược, góp phần bồi đắp tình yêu thiên nhiên và hình thành trách nhiệm gìn giữ môi trường sống. Tại Hà Tĩnh, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ lối sống xanh trong học sinh.
z7795680796954-8c1ac5bd06709dc22f0c0d05a0187f16.jpg
z7795681527786-b09995efcd79f02651a66465c1cce2be.jpg
Từ đôi tay nhỏ bé và trí tưởng tượng hồn nhiên, những vật liệu quen thuộc như giấy bìa, chai nhựa, ống hút, hộp sữa cũ… đã hóa thành xe tăng, máy bay, tàu thuyền sinh động. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện được kể theo cách riêng, gợi nhắc về dấu mốc lịch sử đầy tự hào của dân tộc. Qua những trải nghiệm thú vị này, các giáo viên nơi đây đã lồng ghép tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ. Trong ảnh: Học sinh Trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du (phường Thành Sen) hào hứng với sản phẩm được cô hướng dẫn hoàn thành.
Những buổi học về tái chế luôn rộn ràng. Từ những vật liệu tưởng chừng đã bỏ đi, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em được thỏa sức sáng tạo nên nhiều mô hình sinh động, đầy màu sắc, qua đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Buổi học tại lớp Nemo2, Trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du (phường Thành Sen).

Những buổi học về tái chế luôn rộn ràng. Từ những vật liệu tưởng chừng đã bỏ đi, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em được thỏa sức sáng tạo nên nhiều mô hình sinh động, đầy màu sắc, qua đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Buổi học tại lớp Nemo2, Trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du (phường Thành Sen).

bqbht_br_z7795681603258-78144403914bd26d4834637f6c6ea422-8004.jpg

Em Trần Đức Anh, lớp Nemo2, Trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du (phường Thành Sen) vui vẻ với thành phẩm do chính tay mình thực hiện. Từ những tấm bìa carton đã qua sử dụng, em sáng tạo nên một chiếc thuyền nhỏ với ước mơ sau này sẽ trở thành chú bộ đội hải quân.

bqbht_br_z7795680699330-394fc820bd1f74be0cdafbf2c483d9a5.jpg
Cùng những những buổi học tái chế đầy sáng tạo, nhiều trường học còn xây dựng các mô hình, câu lạc bộ nhằm lan tỏa ý thức sống xanh đến học sinh bằng những hoạt động thường xuyên, gần gũi. Các c﻿âu lạc bộ đã thu hút đông đảo học sinh tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong học đường. Trong ảnh: Cô và trò Trường Tiểu học Thạch Hưng (phường Thành Sen) trong một hoạt động của CLB "Giảm thiểu rác thải nhựa".
bqbht_br_z7795680699274-456e4882bfad39ea697618620c9e710c.jpg
Từ những chai nhựa, vật dụng dùng một lần, các em học sinh đã khéo léo tạo nên những chậu hoa, bình hoa đầy màu sắc, góp phần làm mới cảnh quan trường học.
bqbht_br_z7795680699270-d8eeea253451e946fcb4bb18ae4741ee.jpg
Những chậu hoa rực rỡ, những cây xanh được vun trồng từ chính bàn tay các em đã góp phần hình thành thói quen sống xanh, nâng cao ý thức gìn giữ môi trường trong học sinh.
bqbht_br_anh-10-sz-1500-duc-long-tai-chhe-sang-tao.jpg
bqbht_br_anh-11-sz-1500-duc-lnog-tai-che.jpg
Không chỉ chú trọng những hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học còn lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các phong trào thi đua, sân chơi sáng tạo và những việc làm gần gũi hằng ngày như: hội thi văn nghệ, thi viết bài tuyên truyền, thiết kế sản phẩm tái chế hay xây dựng mô hình trường học xanh - sạch - đẹp. Từ những hoạt động ấy, ý thức bảo vệ môi trường từng bước được hình thành, trở thành thói quen trong học tập và sinh hoạt hằng ngày của học sinh. Trong ảnh: Học trò Trường Tiểu học Đức Long (xã Đức Thọ) tham gia hoạt động thiết kế thời trang từ những vật liệu tái chế.
bqbht_br_anh-7-sz-1500-giao-vien-to-chuc-tiet-hoc.jpg
Từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về môi trường đến đổi mới hình thức truyền thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề…, các nhà trường đang từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực như tổng vệ sinh trường lớp, phân loại rác thải, trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần được duy trì thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp.
bqbht_br_anh-13-sz-1500-moi-truong-bien.jpg
bqbht_br_anh-14-sz-1500-don-dep-bien.jpg
bqbht_br_anh-15-sz-1500-don-dep.jpg
Từ những bài học trên lớp đến các hoạt động thực tiễn, ý thức bảo vệ môi trường đang dần trở thành hành động tự giác của học sinh. Nhiều phong trào như làm sạch bãi biển, khơi thông kênh mương, thu gom rác thải… được các em tích cực hưởng ứng, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển và khơi thông kênh mương nội đồng.

Tin liên quan

Tags:

#môi trường #tuyên truyền #ý thức xanh #học đường #sáng tạo

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

iSchool Summer Camp 2026 hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, bổ ích, nơi học sinh vừa học vừa chơi, phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy ở cấp học từ mầm non đến THPT.
Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.
Trường Albert Einstein tổ chức hội thảo tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Trường Albert Einstein tổ chức hội thảo tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Hội thảo tuyển sinh Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) diễn ra vào thứ 7 ngày 18/4/2026 nhằm giới thiệu tổng quan về môi trường học tập, chương trình giáo dục, định hướng phát triển học sinh, các thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng cho năm học mới.
Vượt lên khiếm khuyết, chạm tới ước mơ

Vượt lên khiếm khuyết, chạm tới ước mơ

Nhờ tình yêu thương và những phương pháp giáo dục phù hợp, nhiều trẻ khuyết tật tại Hà Tĩnh đang dần vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, rèn luyện và tự tin hòa nhập cộng đồng.
Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...