Học đường sáng tạo, lan tỏa "ý thức xanh"

(Baohatinh.vn) - Những bài học về môi trường đang gieo vào học sinh Hà Tĩnh ý thức sống xanh ngay từ nhỏ, để mỗi hành động hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh, bền vững hơn.
Từ đôi tay nhỏ bé và trí tưởng tượng hồn nhiên, những vật liệu quen thuộc như giấy bìa, chai nhựa, ống hút, hộp sữa cũ… đã hóa thành xe tăng, máy bay, tàu thuyền sinh động. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện được kể theo cách riêng, gợi nhắc về dấu mốc lịch sử đầy tự hào của dân tộc. Qua những trải nghiệm thú vị này, các giáo viên nơi đây đã lồng ghép tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ. Trong ảnh: Học sinh Trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du (phường Thành Sen) hào hứng với sản phẩm được cô hướng dẫn hoàn thành.
Không chỉ chú trọng những hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học còn lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các phong trào thi đua, sân chơi sáng tạo và những việc làm gần gũi hằng ngày như: hội thi văn nghệ, thi viết bài tuyên truyền, thiết kế sản phẩm tái chế hay xây dựng mô hình trường học xanh - sạch - đẹp. Từ những hoạt động ấy, ý thức bảo vệ môi trường từng bước được hình thành, trở thành thói quen trong học tập và sinh hoạt hằng ngày của học sinh. Trong ảnh: Học trò Trường Tiểu học Đức Long (xã Đức Thọ) tham gia hoạt động thiết kế thời trang từ những vật liệu tái chế.
Từ những bài học trên lớp đến các hoạt động thực tiễn, ý thức bảo vệ môi trường đang dần trở thành hành động tự giác của học sinh. Nhiều phong trào như làm sạch bãi biển, khơi thông kênh mương, thu gom rác thải… được các em tích cực hưởng ứng, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại bãi biển và khơi thông kênh mương nội đồng.
Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lựa chọn môi trường học tập ở bậc tiểu học luôn là quyết định quan trọng với mỗi gia đình. Chính từ những trăn trở ấy, sức hút của Trường Albert Einstein được khẳng định qua niềm tin và trải nghiệm thực tế của phụ huynh, học sinh.
50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.
Mùa tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điều chỉnh như siết chặt xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời buộc thí sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để gia tăng cơ hội trúng tuyển.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Hội thảo tuyển sinh Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) diễn ra vào thứ 7 ngày 18/4/2026 nhằm giới thiệu tổng quan về môi trường học tập, chương trình giáo dục, định hướng phát triển học sinh, các thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng cho năm học mới.
Năm học 2026-2027, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế với chiến lược tuyển sinh linh hoạt, chính sách học bổng hấp dẫn cùng chương trình đào tạo hiện đại, mở rộng cơ hội học tập toàn diện cho học sinh trên địa bàn.
Dạy thêm, học thêm từ lâu đã là một vấn đề giáo dục phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, đa chiều từ cội nguồn lịch sử, kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp quản lý thực tiễn nhằm giải quyết căn cơ vấn nạn này.
Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...