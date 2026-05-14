Chuyện Tổng phụ trách Đội đạt Giải thưởng “Cánh én hồng”

Hội đồng Đội Trung ương vừa có quyết định trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026 cho 45 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Trong danh sách được vinh danh, cô Nguyễn Thị Thương (SN 1982), Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen) là một trong những đại diện của Hà Tĩnh được nhận giải thưởng này.

Cô Nguyễn Thị Thương - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Thạch Linh.

Cô Nguyễn Thị Thương chia sẻ đầy xúc động: “Tôi rất tự hào khi là một trong hai Tổng phụ trách Đội của Hà Tĩnh được nhận Giải thưởng “Cánh én hồng”. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi”.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc (Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh), cô Nguyễn Thị Thương bắt đầu công tác và giảng dạy môn Âm nhạc tại Trường THCS Đại Thành (xã Cẩm Bình). Đến năm 2008, cô chuyển về Trường THCS Thạch Linh tiếp tục giảng dạy và đảm nhận thêm vai trò Tổng phụ trách Đội. Từ đó đến nay, cô đã có 18 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Với cô Thương, công tác Đội là nơi để được gần gũi, đồng hành cùng học sinh mỗi ngày.

Thời gian đầu đảm nhận nhiệm vụ, cô Thương không tránh khỏi những lo lắng bởi chưa có nhiều kỹ năng, nghiệp vụ... Nhưng được sự động viên của ban giám hiệu, sự giúp đỡ của đồng nghiệp, sự sẻ chia từ phụ huynh cũng như tình cảm với học sinh đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn và say mê với nghề.

Cô Nguyễn Thị Thương bày tỏ: “Để thực hiện tốt vai trò của mình, tôi luôn học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước và tìm tòi cách tổ chức hoạt động đội phù hợp với học sinh. Dần dần, các hoạt động đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn và tích cực trong các phong trào tập thể”.

Cô Nguyễn Thị Thương luôn tạo được phong trào tích cực, sôi nổi, giúp học sinh phát triển từ thể chất tới tâm hồn.

Trong vai trò Tổng phụ trách Đội, cô Thương duy trì nhiều hoạt động giáo dục truyền thống như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Tiếp bước cha anh”, “Biết ơn thầy cô”... giúp học sinh bồi đắp lý tưởng và kỹ năng sống. Song song với đó, cô xây dựng mô hình “Đội phát thanh măng non”, tạo sân chơi để học sinh rèn kỹ năng giao tiếp, tự tin thể hiện bản thân và lan tỏa thông tin giáo dục trong nhà trường.

Cô Thương luôn đồng hành cùng các em học sinh trong mọi hoạt động của trường, lớp.

Nổi bật trong hành trình công tác của cô Thương là vai trò tiên phong, đi đầu trong kết nối và vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ những mối quan hệ quen thuộc cùng sự kiên trì trong từng hoạt động, cô trở thành cầu nối giúp nhiều học sinh được tiếp sức kịp thời, không phải bỏ dở việc học. Trung bình mỗi năm, cô vận động được hơn 50 triệu đồng, tạo thêm nguồn lực thiết thực để trao học bổng, quà tặng, tiếp sức học sinh nghèo vượt khó.

Yêu nghề, say mê với công tác đội, nữ Tổng phụ trách Đội đã giành được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn… Mới đây, cô Thương vinh dự là 1 trong 45 giáo viên Tổng phụ trách Đội trên cả nước được Hội đồng Đội Trung ương trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026.

Cô Thương tích cực tham gia nhiều cuộc thi và giành nhiều giải thưởng cao. Ảnh tư liệu

Cô Nguyễn Anh Mai - Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Linh cho biết: “Cô Thương là nhà giáo gương mẫu, nhiệt tình trong công tác, được đồng nghiệp, học sinh yêu mến. Trong công tác đội, với vai trò của một tổng phụ trách, cô luôn năng động, nhiệt huyết, tạo phong trào tích cực, sôi nổi, giúp học sinh được phát triển từ thể chất tới tâm hồn. Nhờ đó, phong trào đội của nhà trường đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tích cao. Nhiều năm liền Trường THCS Thạch Linh được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn…”.