Để mùa hè không trở thành “học kỳ thứ 3”

Chỉ ít ngày sau khi năm học 2025-2026 kết thúc, trên các hội nhóm mạng xã hội đã xuất hiện dày đặc những bài đăng tìm lớp học hè cho con. Từ học thêm văn hóa, ngoại ngữ đến các lớp kỹ năng, năng khiếu…, nhiều phụ huynh tranh thủ đăng ký từ rất sớm với tâm lý “giữ chỗ”. Với nhiều gia đình ở khu vực đô thị, cho con tham gia các lớp học hè không chỉ để duy trì việc học mà còn là giải pháp quản lý con trong khoảng thời gian cha mẹ đi làm.​

Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin tuyển sinh các khóa học hè cho trẻ.

Chị Võ Thị Diệu, phường Trần Phú chia sẻ: “Do tính chất công việc khá bận không có thời gian trông giữ con nên tôi ưu tiên lựa chọn môi trường học hè phù hợp để con có nơi sinh hoạt an toàn. Hiện nay, ngoài các lớp năng khiếu như học MC, đàn..., tôi đang nghiên cứu cho con học thêm một số môn văn hóa để tránh nghỉ hè quá lâu con sẽ quên các kiến thức đã học".

Thực tế cho thấy, tâm lý “không để con tụt lại phía sau” vẫn đang ảnh hưởng khá lớn đến cách nhiều gia đình tổ chức mùa hè cho trẻ. Không ít phụ huynh lo ngại rằng, nếu nghỉ ngơi hoàn toàn trong gần ba tháng hè, trẻ sẽ mất đi thói quen học tập, nền nếp sinh hoạt hoặc thiếu môi trường tương tác. Để giảm áp lực cho trẻ, thay vì tập trung quá nhiều vào các lớp học văn hóa, trong khoảng thời gian đầu hè, phần lớn phụ huynh chọn giải pháp ưu tiên cho con tham gia các lớp năng khiếu, thể chất như bơi lội, võ thuật, âm nhạc hay hội họa.

Các lớp dạy kỹ năng là xu hướng nhiều phụ huynh hướng tới lựa chọn cho con tham gia trong ngày hè.

Chị Nguyễn Thị Duyên (xã Cẩm Duệ) cho biết: “Các con vừa trải qua một năm học khá áp lực nên trong kỳ nghỉ hè, thời gian đầu tôi sẽ khuyến khích con tham gia các hoạt động trải nghiệm, vui chơi đá bóng, thả diều, đồng thời cũng đăng ký thêm học võ và học ngoại ngữ”.

Quan điểm này cũng đang dần trở nên phổ biến ở nhiều phụ huynh trẻ. Với họ, mùa hè không chỉ là quãng nghỉ sau một năm học, mà còn là dịp để con có thêm trải nghiệm, rèn kỹ năng sống và hình thành những thói quen tích cực.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (phường Thành Sen) cho biết: “Hai con nhỏ của tôi đều yêu thích vẽ và làm các đồ dùng thủ công. Năm nay, sau khi nghỉ học ở trường, tôi đã cho con đi học vẽ. Tôi nghĩ đây cũng là một sân chơi rèn luyện cho con sự kiên nhẫn, tỉ mỉ cho con và là cơ hội để con được khám phá bản thân và phát triển đam mê”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy đồng hành cùng con trải nghiệm nặn gốm trong những ngày hè.

Dù xu hướng cho trẻ tham gia các lớp kỹ năng, năng khiếu ngày càng phổ biến, song không ít phụ huynh vẫn mang tâm lý muốn con học thêm trong dịp hè. Vì vậy, nhiều trẻ phải tham gia liên tiếp các lớp học từ văn hóa, năng khiếu đến kỹ năng sống, khiến quỹ thời gian nghỉ ngơi, vui chơi bị thu hẹp. Với không ít em, mùa hè vì thế trở nên bận rộn không kém một năm học, trong khi không phải đứa trẻ nào cũng phù hợp với lịch sinh hoạt dày đặc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Giang - giảng viên bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: "Nghỉ ngơi trong mùa hè là cần thiết, song nghỉ ngơi hiệu quả không có nghĩa dừng lại hoàn toàn, mà cần tạo khoảng trống để cơ thể và tinh thần được cân bằng trở lại. Tâm lý phổ biến của nhiều phụ huynh là mong con giỏi nhưng chưa định hình rõ con phù hợp với lĩnh vực nào, từ đó cho trẻ tham gia quá nhiều lớp học như một “phép thử”, vô tình tạo áp lực. Cha mẹ cần lắng nghe nhu cầu, khả năng của con thay vì chạy theo tâm lý sợ con thua kém bạn bè, bởi nếu lịch học quá dày đặc, mùa hè sẽ không còn là khoảng thời gian nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng.”

Trẻ hào hứng trải nghiệm các hoạt động sáng tạo nghệ thuật tại May.

Một mùa hè ý nghĩa không nằm ở số lượng lớp học hay chứng chỉ kỹ năng trẻ đạt được, mà ở việc các em có cơ hội phát triển hài hòa về thể chất, tinh thần và có thêm những trải nghiệm tuổi thơ đúng nghĩa. Điều quan trọng nhất là sự đồng hành của cha mẹ trong việc lựa chọn hoạt động phù hợp với từng đứa trẻ. Khi người lớn biết tiết chế kỳ vọng và lắng nghe con nhiều hơn, mùa hè sẽ giúp các em có thêm nhiều trải nghiệm cần thiết cho quá trình trưởng thành.