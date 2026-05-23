Lan tỏa lối sống xanh từ mô hình tái chế phế liệu thành đồ dùng học tập

Nguyễn Liễu - Thuỷ Võ
(Baohatinh.vn) - Không chỉ tạo nên những món đồ chơi, đồ dùng học tập, hoạt động tái chế phế liệu tại nhiều trường mầm non ở Hà Tĩnh còn giúp trẻ hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.

Từ những chai nhựa, giấy bìa, lon nước hay vỏ hộp sữa tưởng chừng bỏ đi, cô và trò tại nhiều trường mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đã tạo nên những sản phẩm học tập, vui chơi đầy màu sắc. Hoạt động tái chế không chỉ góp phần giảm lượng rác thải nhựa mà còn mang đến cho trẻ những giờ học trải nghiệm sinh động, gần gũi.
Trước khi đưa vào sử dụng, toàn bộ phế liệu được phân loại theo từng nhóm khác nhau. Giáo viên hướng dẫn trẻ nhận biết đâu là vật liệu có thể tái chế và tái sử dụng. Qua đó giúp các em hình thành thói quen phân loại rác ngay từ sớm.
Tại Trường Mầm non Văn Yên (phường Thành Sen), các hoạt động tái chế được lồng ghép thường xuyên vào các giờ học trải nghiệm.
Trẻ được chia từng nhóm nhỏ để cùng nhau thực hiện sản phẩm tái chế theo chủ đề. Mỗi em đảm nhận một công đoạn như: tìm đồ, cắt, dán hoặc trang trí.
Từ những que kem đã qua sử dụng, các em sáng tạo thành những cây kem ngộ nghĩnh.
Các mô hình đồ chơi và đồ dùng học tập sau khi hoàn thiện được trưng bày tại từng góc lớp. Nhờ đó, không gian học tập trở nên sinh động, trực quan hơn, tạo hứng thú cho trẻ trong quá trình học tập và vui chơi.
Tại Trường Mầm non Cẩm Bình (xã Cẩm Bình), giáo viên duy trì thường xuyên các hoạt động trải nghiệm tái chế cho trẻ. Các buổi học được thiết kế linh hoạt, kết hợp giữa học tập và vui chơi.
Trẻ được cô giáo trực tiếp hướng dẫn phối màu, tô vẽ để tạo ra sản phẩm hoàn thiện nhất.
Tại điểm Trường Mầm non Thạch Quý (phường Thành Sen), nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tạo, khuyến khích trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ phế liệu. Chị Nguyễn Thị Hà Giang - phụ huynh có con theo học tại trường chia sẻ: “Khi được tự tay làm các món đồ từ chai nhựa, bìa carton hay vật liệu đã qua sử dụng, các con rất hào hứng và chủ động tham gia. Sau mỗi buổi học, bé về nhà thường kể lại những gì đã làm được, thậm chí còn nhắc bố mẹ giữ lại một số đồ dùng cũ để mang đến lớp để sáng tạo cùng cô và các bạn”.
Lõi giấy, vỏ sò, đá, que kem… dưới bàn tay sáng tạo của cô và trò sẽ trở thành những đồ chơi, vật dụng trang trí sinh động và đầy màu sắc.
Từ những vật liệu tưởng chừng không còn giá trị, nhiều món đồ chơi, đồ dùng học tập đầy màu sắc đã được tạo nên bằng sự sáng tạo của cô và trò. Những hoạt động ấy đang từng bước gieo vào trẻ nhỏ ý thức tiết kiệm, yêu môi trường và niềm hứng thú khám phá thế giới xung quanh, góp phần lan tỏa lối sống xanh ngay từ nhỏ.

