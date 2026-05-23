Lan tỏa lối sống xanh từ mô hình tái chế phế liệu thành đồ dùng học tập

(Baohatinh.vn) - Không chỉ tạo nên những món đồ chơi, đồ dùng học tập, hoạt động tái chế phế liệu tại nhiều trường mầm non ở Hà Tĩnh còn giúp trẻ hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.
Tại Trường Mầm non Văn Yên (phường Thành Sen), các hoạt động tái chế được lồng ghép thường xuyên vào các giờ học trải nghiệm.
Các mô hình đồ chơi và đồ dùng học tập sau khi hoàn thiện được trưng bày tại từng góc lớp. Nhờ đó, không gian học tập trở nên sinh động, trực quan hơn, tạo hứng thú cho trẻ trong quá trình học tập và vui chơi.
Trẻ được cô giáo trực tiếp hướng dẫn phối màu, tô vẽ để tạo ra sản phẩm hoàn thiện nhất.
Tại điểm Trường Mầm non Thạch Quý (phường Thành Sen), nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tạo, khuyến khích trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ phế liệu. Chị Nguyễn Thị Hà Giang - phụ huynh có con theo học tại trường chia sẻ: “Khi được tự tay làm các món đồ từ chai nhựa, bìa carton hay vật liệu đã qua sử dụng, các con rất hào hứng và chủ động tham gia. Sau mỗi buổi học, bé về nhà thường kể lại những gì đã làm được, thậm chí còn nhắc bố mẹ giữ lại một số đồ dùng cũ để mang đến lớp để sáng tạo cùng cô và các bạn”.
Lõi giấy, vỏ sò, đá, que kem… dưới bàn tay sáng tạo của cô và trò sẽ trở thành những đồ chơi, vật dụng trang trí sinh động và đầy màu sắc.
