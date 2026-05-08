Thi thử vào lớp 10 - phép thử năng lực cho học sinh Hà Tĩnh

Những ngày này, giáo viên và học sinh lớp 9 Trường THCS Đồng Lộc (xã Đồng Lộc) đang tập trung ôn luyện, củng cố kiến thức để chuẩn bị bước vào lần thi thử thứ 4. Qua các đợt khảo sát, năng lực học sinh từng bước được nâng lên, các em nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để kịp thời điều chỉnh phương pháp ôn tập phù hợp.

Qua các lần thi thử, học sinh Trường THCS Đồng Lộc đã rèn luyện được kỹ năng làm bài.

Em Hoàng Phương Nhi - lớp 9E, Trường THCS Đồng Lộc chia sẻ: “Qua mỗi lần thi thử, em nhận ra cách làm bài môn Ngữ văn của mình còn hạn chế, bài viết còn dàn trải. Nhờ được cô giáo hướng dẫn cụ thể, em đã biết cách trình bày ngắn gọn, hình thức cũng rõ ràng hơn. Quan trọng là em dần quen với áp lực thời gian, không còn bị tâm lý như trước”.

Từ thực tế triển khai các đợt thi thử, vai trò đồng hành, định hướng của giáo viên ngày càng được thể hiện rõ nét, không chỉ dừng lại ở việc ra đề, coi thi mà còn tập trung phân tích, nhận diện những hạn chế cho từng học sinh.

Cô Hoàng Thị Ấn - giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Trường THCS Đồng Lộc cho biết: “Qua các lần chấm, chữa bài, chúng tôi nhận ra những lỗi học sinh thường mắc trong quá trình làm bài, từ đó hướng dẫn các em cách khắc phục. Ngoài ra, sau mỗi lần thi, giáo viên còn tăng cường bổ sung từ mới, củng cố kiến thức nền, giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng và nâng cao khả năng vận dụng vào bài làm”.

Học sinh Trường THCS Cương Gián chuẩn bị kiến thức cho lần thi thử thứ 5 được tổ chức vào tuần sau.

Với mục tiêu giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thích ứng với áp lực phòng thi, các trường đã chủ động tổ chức các đợt thi thử như một bước “tập dượt” quan trọng cho học sinh lớp 9. Hoạt động này được triển khai trên cơ sở bám sát định hướng, chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục, đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch ôn tập, rèn kỹ năng làm bài và tổ chức đánh giá năng lực học sinh.

Tại Trường THCS Cương Gián (xã Cổ Đạm), việc tổ chức các đợt thi thử được triển khai bài bản, bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Sở GD&ĐT. Đề thi được thiết kế theo hướng phân hóa hợp lý, vừa đảm bảo đánh giá kiến thức nền tảng, vừa có các câu hỏi nâng cao nhằm phân loại học sinh. Nhờ đó, kết quả thi thử phản ánh khá sát năng lực thực tế, tạo cơ sở để giáo viên và học sinh điều chỉnh kế hoạch ôn tập trong giai đoạn về đích.

Em Đặng Thị Thu Hà - lớp 9B, Trường THCS Cương Gián chia sẻ: “Từ vị trí 143, sau các lần thi thử em đã vươn lên thứ hạng 100 và đang tiếp tục cải thiện. Kết quả đó giúp em có thêm động lực để cố gắng hơn trong giai đoạn ôn tập cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi chính thức”.

Giáo viên Trường THCS Mỹ Châu hướng dẫn học sinh cách trình bày bài thi.

Đến thời điểm này, Trường THCS Cương Gián đã tổ chức 4 đợt thi thử (trong đó có 1 đợt do Sở GD&ĐT tổ chức, 1 đợt theo cụm trường). Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức thêm đợt thi thử cuối cùng vào tuần tới.

Cô Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Mỗi lần thi thử đều mang lại những “dữ liệu” quan trọng để nhà trường đánh giá sát năng lực từng học sinh, từ đó điều chỉnh nội dung ôn tập theo hướng trọng tâm, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, giáo viên cũng chú trọng hướng dẫn kỹ năng làm bài như đọc kỹ đề, phân bổ thời gian hợp lý, ưu tiên giải quyết câu hỏi dễ trước để đảm bảo điểm số...”.

Theo các nhà trường, việc tổ chức thi thử không nhằm gia tăng áp lực mà hướng tới giúp học sinh rèn luyện tâm lý vững vàng trước kỳ thi chính thức. Việc được trải nghiệm không khí phòng thi, quy trình và thời gian làm bài giúp các em giảm bỡ ngỡ, từng bước nâng cao sự tự tin khi bước vào kỳ thi thật.

Học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm tăng cường luyện đề chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho kỳ thi.

Bám sát định hướng, chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT, đặc biệt từ kỳ thi thử chung được tổ chức vào giữa tháng 4, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen) đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức thêm nhiều đợt khảo sát nhằm đánh giá sát năng lực học sinh. Các kỳ khảo sát được triển khai nghiêm túc theo đúng quy trình của một kỳ thi chính thức, trong đó có những đợt riêng dành cho học sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên để phù hợp với năng lực và định hướng của từng em.

“Hoạt động ôn tập, luyện đề được triển khai thường xuyên trên lớp, giúp học sinh không chỉ củng cố kiến thức mà còn rèn kỹ năng làm bài, khả năng phân bổ thời gian và tâm lý phòng thi. Qua từng đợt khảo sát, các em có thêm cơ hội nhận diện những nội dung còn hạn chế để kịp thời điều chỉnh phương pháp học tập, từ đó chủ động hơn và tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10”, cô Đoàn Thị Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết.

Có thể thấy, việc tổ chức các kỳ thi thử vào lớp 10 tại các trường THCS trên địa bàn Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành “thước đo” quan trọng giúp học sinh nhận diện năng lực, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng trước kỳ thi chính thức. Với sự đồng hành của nhà trường, thầy cô và gia đình, học sinh Hà Tĩnh đang từng bước củng cố tâm thế, sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với sự tự tin và quyết tâm cao nhất.