Những giờ học nuôi dưỡng cảm xúc tuổi học trò

Kiều Anh
(Baohatinh.vn) - Âm nhạc, mỹ thuật và các hoạt động trải nghiệm tại nhiều trường học ở Hà Tĩnh đang góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, khơi dậy sáng tạo và giúp học sinh phát triển toàn diện.

Giữa khoảng sân nhỏ của Trường Tiểu học Cẩm Thịnh (xã Cẩm Hưng) mỗi giờ ra chơi lại vang lên tiếng đàn, tiếng hát trong trẻo của học sinh. Và người lặng lẽ “giữ nhịp” cho những thanh âm ấy suốt nhiều năm qua là thầy giáo Chu Văn Sơn.

Những thanh âm, sắc màu nơi sân trường luôn là hành trang đẹp đẽ của các em học sinh.

25 năm gắn bó với bục giảng, với thầy Chu Văn Sơn, âm nhạc không đơn thuần là một môn học mà còn là cách để nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy cảm xúc và giúp học sinh phát triển toàn diện. Những giai điệu tuổi thơ giúp các em giải tỏa áp lực học tập, thêm tự tin thể hiện bản thân và biết yêu thương, sẻ chia nhiều hơn trong cuộc sống.

Em Phan Bảo Trâm - học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Cẩm Thịnh chia sẻ: “Chúng em cảm thấy rất vui và thư giãn khi được nghe thầy đàn, cùng hát với các bạn. Em thích nhất là những bài hát phù hợp với lứa tuổi học sinh, khiến giờ ra chơi trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn”.

Tiết học âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thịnh.

Từ những tiết học giàu cảm hứng ấy, nhiều học sinh đã mạnh dạn hơn, biết chơi nhạc cụ, tự tin biểu diễn trước tập thể và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhà trường. Âm nhạc không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần học đường mà còn giúp các em thêm gắn bó với mái trường, bạn bè và thầy cô.

Luôn trăn trở với việc đổi mới phương pháp dạy học, thầy giáo Chu Văn Sơn chia sẻ: “Từ khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới, tôi luôn tự nhắc mình phải thay đổi cách dạy để phù hợp với học sinh. Âm nhạc hôm nay không chỉ là hát đúng giai điệu mà còn giúp các em cảm thụ âm nhạc, biết chơi nhạc cụ và thể hiện cảm xúc của mình”.

Không chỉ âm nhạc, tại nhiều trường học khác, mỹ thuật và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cũng đang trở thành không gian học tập nhẹ nhàng giúp học sinh thư giãn sau những giờ học văn hóa. Tại Trường THCS Vũ Diệm (xã Can Lộc), những giờ học mỹ thuật trải nghiệm giữa không gian xanh của sân trường luôn mang đến sự hào hứng cho học sinh.

Từ lá cây, hoa cỏ và những vật liệu gần gũi trong tự nhiên, các em đã tạo nên nhiều sản phẩm sáng tạo mang đậm góc nhìn hồn nhiên của tuổi học trò về mái trường, cuộc sống và thiên nhiên quanh mình. Không chỉ góp phần làm đẹp lớp học, sân trường, những hoạt động ấy còn giúp học sinh rèn luyện sự tỉ mỉ, khả năng quan sát, tư duy thẩm mỹ và kỹ năng làm việc nhóm.

Học sinh Trường THCS Vũ Diệm (xã Can Lộc) say sưa cùng những gam màu trong tiết mĩ thuật.

Em Hà Quỳnh Chi - học sinh lớp 9C, Trường THCS Vũ Diệm cho biết: “Em rất vui khi được cùng các bạn sử dụng lá cây, hoa và những vật liệu từ thiên nhiên để tạo nên các bức tranh trang trí sân trường. Trong giai đoạn ôn thi lớp 9 khá áp lực, những giờ học như thế giúp em thư giãn và có thêm động lực học tập”.

Thực tế cho thấy, khi áp lực học tập ngày càng lớn, những giờ học nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm sáng tạo đang trở thành khoảng thời gian cần thiết để học sinh cân bằng cảm xúc, giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng tích cực. Nhiều học sinh vốn rụt rè, ít giao tiếp đã trở nên cởi mở hơn khi được đứng trên sân khấu biểu diễn hay tự tay hoàn thiện một sản phẩm sáng tạo của riêng mình. Qua đó, các em học được cách thể hiện bản thân, biết lắng nghe, hợp tác và thêm yêu mái trường, bạn bè, thầy cô.

Cô trò Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen) hòa mình trong không gian Thư viện xanh với những hoạt động ý nghĩa.

Các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật và trải nghiệm sáng tạo cũng được nhiều nhà trường duy trì trong dịp hè nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Đây là khoảng thời gian để các em phát triển năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, có thêm cơ hội giao lưu, khám phá bản thân và hạn chế phụ thuộc vào thiết bị điện tử trong kỳ nghỉ dài ngày.

Thầy giáo Phan Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Diệm chia sẻ: “Không chỉ trong năm học, dịp hè nhà trường cũng phối hợp tổ chức nhiều sân chơi, câu lạc bộ nghệ thuật và thể thao như: vẽ tranh, hát, bóng đá, bơi lội… để học sinh có môi trường sinh hoạt lành mạnh, phát triển năng khiếu và kỹ năng sống”.

Trong những đổi mới của giáo dục, những tiết học âm nhạc, mỹ thuật hay hoạt động trải nghiệm sáng tạo không chỉ mang đến cho học sinh những kỹ năng mới mà còn nuôi dưỡng cảm xúc, sự tự tin và niềm vui đến trường. Và chính những thanh âm, sắc màu ấy sẽ trở thành hành trang đẹp đẽ, theo các em lớn lên và trưởng thành dưới mái trường thân yêu.

Thầy Chu Văn Sơn cùng các em học sinh Trường Tiểu học Cẩm Thịnh trong giờ ra chơi.

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

