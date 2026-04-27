Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Thư viện đồ chơi – mở những trang sách đầu tiên cho trẻ

Nguyễn Trung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc đưa thư viện đồ chơi vào hoạt động tại các trường mầm non ở Hà Tĩnh đã mở ra không gian trải nghiệm thú vị, giúp trẻ em sớm hình thành thói quen đọc sách và thỏa sức sáng tạo.

Trường Mầm non Thạch Long (xã Thạch Hà) là một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng và đưa thư viện đồ chơi vào hoạt động. Tại đây, thư viện không đơn thuần là nơi để sách mà được tổ chức thành không gian mở với nhiều góc hoạt động đặc thù, tạo điều kiện để trẻ vừa đọc sách, vừa trải nghiệm, khám phá theo từng chủ đề.
Đây là tiết học tại thư viện dành cho trẻ 5 tuổi ở Trường Mầm non Thạch Long. Mở đầu tiết học, cô giáo khéo léo dẫn dắt trẻ bước vào thế giới thần tiên qua câu chuyện "Giọt nước tý xíu".
Các cô giáo còn chuẩn bị những bộ trang phục ngộ nghĩnh theo đặc điểm của các nhân vật trong câu chuyện để trẻ khoác vào, tạo hứng thú nhập vai và hòa mình vào câu chuyện ngay từ đầu.
Sau phần giới thiệu của cô giáo, học sinh sẽ trực tiếp khám phá nội dung câu chuyện. Những cuốn sách tranh với hình ảnh sinh động, màu sắc bắt mắt giúp trẻ dễ dàng tiếp cận nội dung câu chuyện, hình thành niềm yêu thích với sách từ sớm.
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - giáo viên Trường Mầm non Thạch Long cho biết: "Từ ngày có thư viện đồ chơi, các em trở nên linh hoạt và chủ động hơn rất nhiều. Việc được tiếp xúc với sách báo, tranh ảnh từ sớm giúp trẻ hình thành kỹ năng tìm đúng sách, kể chuyện theo nội dung hoặc tự sáng tạo thêm những chi tiết mới theo suy nghĩ của mình."
Không chỉ dừng lại ở việc nghe và xem tranh, các em còn được tham gia nhập vai nhân vật để kể lại câu chuyện theo cách hiểu của mình. Hoạt động nhập vai giúp trẻ mạnh dạn hơn trong giao tiếp, phát triển khả năng ghi nhớ, diễn đạt và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.
Sau khi hòa mình vào câu chuyện, trẻ tiếp tục tham gia các hoạt động góc để phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo theo nội dung vừa được tiếp cận.
Tại góc sáng tạo, các em được vẽ, xé dán, tạo hình theo trí tưởng tượng sau khi nghe kể chuyện, qua đó phát triển khả năng quan sát và tư duy hình ảnh.
Cô Phạm Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Long chia sẻ: "Thư viện đồ chơi đã tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Mô hình này không chỉ thu hút trẻ mà còn giúp giáo viên linh hoạt hơn trong việc tổ chức các hoạt động, bám sát mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ."
Từ mô hình đầu tiên ở một số điểm trường, đến nay, với sự hỗ trợ của Zhishan Foundation, Hà Tĩnh đã có hơn 40 thư viện đồ chơi được xây dựng và đưa vào hoạt động tại các trường mầm non. Các thư viện được đầu tư đồng bộ về sách, học liệu, thiết bị nghe nhìn và hệ thống đồ chơi phong phú, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. Trong ảnh: Hoạt động thư viện đồ chơi tại Trường Mầm non Thụ Lộc (xã Mai Phụ).
Cô Nguyễn Thị Bình - giáo viên Trường Mầm non Thụ Lộc cho biết : “Đồ chơi và học liệu ở đây rất phong phú, mang tính giáo dục cao. Trẻ không chỉ chơi mà còn học được cách tư duy logic, sự khéo léo của đôi tay qua các hoạt động tạo hình, lắp ráp."
Không gian thư viện thường được chia thành nhiều khu vực như: góc đọc sách, góc sáng tạo, góc chơi dân gian, góc khoa học… Hoạt động đọc sách, xem tranh, kể chuyện đang trở thành một phần quen thuộc trong môi trường giáo dục mầm non ở nhiều địa phương.
Cô Nguyễn Thị Lam - giáo viên Trường Mầm non 2 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà) chia sẻ: "Thiết kế không gian mở của thư viện giúp các góc hoạt động có sự kết nối liền mạch. Trẻ có rất nhiều lựa chọn và tự do trải nghiệm theo sở thích của cá nhân, từ đó bộc lộ rõ năng khiếu và tính cách của từng em, giúp giáo viên có phương pháp hỗ trợ phù hợp nhất."
Cùng với việc đọc sách, các em còn được vui chơi với nhiều loại đồ chơi, học liệu mở, giúp phát triển tư duy và kỹ năng vận động.
Có thể thấy, mô hình "Thư viện đồ chơi" đang ngày càng chứng minh được sức sống và hiệu quả thiết thực tại Hà Tĩnh. Đây chính là bước đệm vững chắc, mở ra những trang sách đầu tiên, ươm mầm trí tuệ và tâm hồn cho những thế hệ tương lai.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương triển khai rất thành công, bài bản và sáng tạo dự án của Zhishan Foundation. Con số hơn 40 thư viện đồ chơi được duy trì hoạt động hiệu quả đã minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức và địa phương, cùng nhau hướng tới mục tiêu kiến tạo một môi trường giáo dục hạnh phúc, bình đẳng và chất lượng cho thế hệ tương lai.

Ông Hoàng Trọng Thủy - Trưởng Đại diện Tổ chức Zhishan Foundation tại Việt Nam

Tin liên quan

Tags:

#Thư viện đồ chơi #Giáo dục mầm non #Phát triển trẻ #Hoạt động giáo dục #Trẻ em Hà Tĩnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Trường Albert Einstein tổ chức hội thảo tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Hội thảo tuyển sinh Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) diễn ra vào thứ 7 ngày 18/4/2026 nhằm giới thiệu tổng quan về môi trường học tập, chương trình giáo dục, định hướng phát triển học sinh, các thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng cho năm học mới.
Nhờ tình yêu thương và những phương pháp giáo dục phù hợp, nhiều trẻ khuyết tật tại Hà Tĩnh đang dần vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, rèn luyện và tự tin hòa nhập cộng đồng.
Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...
Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.