Thư viện đồ chơi – mở những trang sách đầu tiên cho trẻ

[QUIZ] Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có từ khi nào? 20/04/2026 06:08 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) gắn với sự kiện ra mắt cuốn “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam.

Hà Tĩnh giành giải nhất Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc 19/04/2026 17:32 Với nỗ lực, quyết tâm cao và các thành tích tập thể, cá nhân, đoàn Hà Tĩnh xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc.

Siết xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ: Tạo công bằng hay tăng áp lực? 19/04/2026 11:29 Mùa tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điều chỉnh như siết chặt xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời buộc thí sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Xem review sách - tiện lợi hay lực cản tư duy? 18/04/2026 17:04 Xem video review sách đang trở thành cách tiếp cận tri thức phổ biến của giới trẻ. Liệu những bản review có khiến người đọc đánh mất khả năng tư duy sâu và phản biện?

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh 18/04/2026 12:27 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Vì sao nhiều học sinh chọn môn khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT? 16/04/2026 13:53 Xu hướng lựa chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh có sự dịch chuyển rõ rệt, nhiều học sinh ưu tiên nhóm khoa học xã hội nhằm phù hợp năng lực và tối ưu cơ hội xét tuyển đại học.

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi, xét tốt nghiệp THPT năm 2026 ở đâu, khi nào? 16/04/2026 05:16 Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, thí sinh trên địa bàn có thể đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nộp hồ sơ xét tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Trường Albert Einstein tổ chức hội thảo tuyển sinh năm học 2026 - 2027 15/04/2026 13:33 Hội thảo tuyển sinh Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) diễn ra vào thứ 7 ngày 18/4/2026 nhằm giới thiệu tổng quan về môi trường học tập, chương trình giáo dục, định hướng phát triển học sinh, các thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng cho năm học mới.

Tuyển sinh năm học 2026-2027 tại iSchool Hà Tĩnh: Hấp dẫn chính sách, đột phá chương trình 15/04/2026 10:00 Năm học 2026-2027, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế với chiến lược tuyển sinh linh hoạt, chính sách học bổng hấp dẫn cùng chương trình đào tạo hiện đại, mở rộng cơ hội học tập toàn diện cho học sinh trên địa bàn.

Vượt lên khiếm khuyết, chạm tới ước mơ 15/04/2026 09:34 Nhờ tình yêu thương và những phương pháp giáo dục phù hợp, nhiều trẻ khuyết tật tại Hà Tĩnh đang dần vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, rèn luyện và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Bổ sung thiết bị làm mát, linh hoạt điều chỉnh giờ học 15/04/2026 05:17 Trước tình hình nắng nóng diễn biến phức tạp ở Hà Tĩnh, các nhà trường đã chủ động điều chỉnh thời gian vào học, tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Kịp thời xác minh sự việc giáo viên có hành vi chưa phù hợp tại Trường Mầm non Bắc Hà 14/04/2026 13:04 UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã kịp thời vào cuộc, xác minh vụ việc liên quan đến hình ảnh một giáo viên có biểu hiện chưa phù hợp với chuẩn mực sư phạm trên địa bàn.

Dạy thêm, học thêm - góc nhìn đa chiều và lối mở từ Thông tư 19 14/04/2026 05:16 Dạy thêm, học thêm từ lâu đã là một vấn đề giáo dục phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, đa chiều từ cội nguồn lịch sử, kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp quản lý thực tiễn nhằm giải quyết căn cơ vấn nạn này.

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam 13/04/2026 14:47 Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...

Hà Tĩnh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 13/04/2026 11:18 Theo kế hoạch, năm học 2026 - 2027, 36 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh sẽ tuyển tổng cộng 16.292 học sinh.

Giúp học sinh lớp 5 hoàn thiện kỹ năng, tự tin chuyển cấp 12/04/2026 09:26 Cùng với việc hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh lớp 5 đang được các nhà trường chú trọng rèn luyện kỹ năng, tạo nền tảng vững vàng để sẵn sàng bước vào cấp THCS.

Chọn ngành, chọn nghề: Theo xu hướng hay theo năng lực? 12/04/2026 09:00 Trước ngưỡng cửa bước vào đại học, nhiều học sinh lớp 12 đang đứng giữa áp lực chọn ngành, chọn trường. Theo xu hướng hay theo năng lực vẫn là băn khoăn lớn của nhiều học sinh Hà Tĩnh.

Thi vào lớp 10: Làm thế nào để giảm áp lực? 11/04/2026 15:40 Hiện nay, giáo viên và phụ huynh ở Hà Tĩnh đang chủ động đồng hành, triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh lớp 9 giảm áp lực, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

8 học sinh Hà Tĩnh sẽ tham dự vòng chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc 11/04/2026 11:43 Tại lễ phát động Ngày hội toàn quốc Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXIV và Chặng đua “Trạng nguyên School Tour” năm học 2025-2026 ở Hà Tĩnh, 8 học sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4/2026.

Nữ sinh miền núi Hà Tĩnh bật mí hành trình chinh phục SAT 11/04/2026 08:00 1520/1600 điểm SAT không chỉ là tấm vé thông hành vào các trường đại học top đầu mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Đoàn Trần Bảo Ngọc (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong việc chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo, đam mê khởi nghiệp cho học sinh THPT 10/04/2026 16:14 Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông” góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bộ GD&ĐT thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính 10/04/2026 15:20 Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, Bộ GD&ĐT khẩn trương thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng ngay trong tháng 4-5/2026.

Sĩ tử tăng tốc luyện đề, làm quen với áp lực phòng thi thực tế 10/04/2026 14:02 Học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh đang bước vào chặng “nước rút”, tăng tốc luyện đề, củng cố kiến thức trước áp lực Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn thường lệ.

Lập rào chắn ngăn ngừa thực phẩm “bẩn” len vào bếp ăn bán trú 09/04/2026 15:00 Trước nguy cơ thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bếp ăn, các trường học có tổ chức ăn bán trú ở Hà Tĩnh đang siết chặt quy trình kiểm soát, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh.

Sôi nổi ngày hội đọc sách tại các trường học Hà Tĩnh 09/04/2026 11:15 Trong không gian rộn ràng của sân trường, ngày hội đọc sách do các trường học phối hợp với Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đang trở thành điểm hẹn đầy hứng khởi, nhân lên niềm yêu sách trong mỗi học sinh.

Sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm - gỡ khó cho học sinh cuối cấp 09/04/2026 10:15 Việc Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh kỳ vọng, những điều chỉnh mới sẽ gỡ khó cho học sinh cuối cấp trong công tác ôn tập.

Hà Tĩnh phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2026 09/04/2026 05:30 Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê sách, lan tỏa thói quen đọc, góp phần bồi dưỡng tư duy, nhân cách trong mỗi học sinh, sinh viên Hà Tĩnh và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

[Infographic] Hà Tĩnh tuyển sinh vào lớp 10 THPT, những điều cần lưu ý 07/04/2026 14:05 Theo kế hoạch, Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 ở Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào ngày 25/5 và 26/5, sớm hơn so với năm trước.