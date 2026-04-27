Thư viện đồ chơi – mở những trang sách đầu tiên cho trẻ

(Baohatinh.vn) - Việc đưa thư viện đồ chơi vào hoạt động tại các trường mầm non ở Hà Tĩnh đã mở ra không gian trải nghiệm thú vị, giúp trẻ em sớm hình thành thói quen đọc sách và thỏa sức sáng tạo.
Đây là tiết học tại thư viện dành cho trẻ 5 tuổi ở Trường Mầm non Thạch Long. Mở đầu tiết học, cô giáo khéo léo dẫn dắt trẻ bước vào thế giới thần tiên qua câu chuyện "Giọt nước tý xíu".
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - giáo viên Trường Mầm non Thạch Long cho biết: "Từ ngày có thư viện đồ chơi, các em trở nên linh hoạt và chủ động hơn rất nhiều. Việc được tiếp xúc với sách báo, tranh ảnh từ sớm giúp trẻ hình thành kỹ năng tìm đúng sách, kể chuyện theo nội dung hoặc tự sáng tạo thêm những chi tiết mới theo suy nghĩ của mình."
Sau khi hòa mình vào câu chuyện, trẻ tiếp tục tham gia các hoạt động góc để phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo theo nội dung vừa được tiếp cận.
Tại góc sáng tạo, các em được vẽ, xé dán, tạo hình theo trí tưởng tượng sau khi nghe kể chuyện, qua đó phát triển khả năng quan sát và tư duy hình ảnh.
Cô Phạm Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Long chia sẻ: "Thư viện đồ chơi đã tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Mô hình này không chỉ thu hút trẻ mà còn giúp giáo viên linh hoạt hơn trong việc tổ chức các hoạt động, bám sát mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ."
Cô Nguyễn Thị Bình - giáo viên Trường Mầm non Thụ Lộc cho biết : “Đồ chơi và học liệu ở đây rất phong phú, mang tính giáo dục cao. Trẻ không chỉ chơi mà còn học được cách tư duy logic, sự khéo léo của đôi tay qua các hoạt động tạo hình, lắp ráp."
Không gian thư viện thường được chia thành nhiều khu vực như: góc đọc sách, góc sáng tạo, góc chơi dân gian, góc khoa học… Hoạt động đọc sách, xem tranh, kể chuyện đang trở thành một phần quen thuộc trong môi trường giáo dục mầm non ở nhiều địa phương.
Cô Nguyễn Thị Lam - giáo viên Trường Mầm non 2 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà) chia sẻ: "Thiết kế không gian mở của thư viện giúp các góc hoạt động có sự kết nối liền mạch. Trẻ có rất nhiều lựa chọn và tự do trải nghiệm theo sở thích của cá nhân, từ đó bộc lộ rõ năng khiếu và tính cách của từng em, giúp giáo viên có phương pháp hỗ trợ phù hợp nhất."
Có thể thấy, mô hình "Thư viện đồ chơi" đang ngày càng chứng minh được sức sống và hiệu quả thiết thực tại Hà Tĩnh. Đây chính là bước đệm vững chắc, mở ra những trang sách đầu tiên, ươm mầm trí tuệ và tâm hồn cho những thế hệ tương lai.
Hà Tĩnh là một trong những địa phương triển khai rất thành công, bài bản và sáng tạo dự án của Zhishan Foundation. Con số hơn 40 thư viện đồ chơi được duy trì hoạt động hiệu quả đã minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức và địa phương, cùng nhau hướng tới mục tiêu kiến tạo một môi trường giáo dục hạnh phúc, bình đẳng và chất lượng cho thế hệ tương lai.
Ông Hoàng Trọng Thủy - Trưởng Đại diện Tổ chức Zhishan Foundation tại Việt Nam
