Hè cho con trẻ-đi để lớn, trải nghiệm để trưởng thành

Gia đình anh Biện Văn Quyền (xã Cẩm Bình) có 2 con đang là học sinh bậc THCS và THPT. Nhiều năm nay, mỗi kỳ nghỉ hè, vợ chồng anh đều sắp xếp, dành thời gian đưa các con đi du lịch. Anh Quyền chia sẻ: “Dù đi xa hay gần, chúng tôi đều hướng đến mục tiêu ngoài nghỉ dưỡng, khám phá còn giúp các con có thêm hiểu biết về lịch sử, văn hóa và cuộc sống. Chuyến đi là cơ hội để các con học hỏi từ thực tế”.

Anh Biện Văn Quyền và con trai trong buổi chụp ảnh kỷ yếu cuối năm học 2025 - 2026.

Mùa hè năm ngoái, anh đưa các con đến thành phố Huế để tham quan Đại Nội, các lăng tẩm, nghe nhã nhạc trên sông Hương, tìm hiểu những giá trị văn hóa của vùng đất cố đô. Trước đó, trong những lần về quê ngoại ở Thanh Hóa, anh cũng dành thời gian đưa các con thăm Khu di tích Lam Kinh, suối cá thần để tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.

Gia đình anh Biện Văn Quyền cùng bạn bè đưa các con đi du lịch tại một số điểm đến trong và ngoài tỉnh trong dịp hè 2025. Ảnh: NVCC.

Không có điều kiện tổ chức những chuyến đi xa, nhiều gia đình khác lại lựa chọn các điểm đến ngay trong tỉnh. Chị Nguyễn Thị Hóa (phường Thành Sen) cho hay: “Tôi nghĩ, điều quan trọng không phải đi xa đến đâu mà là các con học được gì sau mỗi chuyến đi. Chúng tôi thường đưa các con đến các địa chỉ như: Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác… hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại các khu, điểm du lịch sinh thái”.

Học sinh tham quan, trải nghiệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Để chuẩn bị cho một chuyến đi ý nghĩa, chị Hóa không chỉ khảo sát lựa chọn điểm đến, bố trí thời gian hợp lý cho “tour” gia đình mà còn khơi gợi cho các con về những thông tin và giá trị lịch sử, văn hóa của điểm đến. “Tùy theo độ tuổi của các con, chúng tôi cũng lựa chọn theo từng mùa hè. Quan trọng vẫn là nắm bắt tâm lý của con để định hướng, lựa chọn điểm đến phù hợp và nhất là trong “tour” đó các con được vui chơi tự do với sự đồng hành của bố mẹ” - chị Hóa nói.

Thực tế cho thấy, bên cạnh các tour nghỉ dưỡng truyền thống, những chương trình trải nghiệm đang ngày càng được nhiều phụ huynh quan tâm. Đó có thể là hành trình về nguồn tại các di tích lịch sử, tour khám phá di sản văn hóa, trải nghiệm làm nông dân, tìm hiểu nghề truyền thống, tham gia các hoạt động sinh thái hay các trại hè về kỹ năng sống.

Học sinh tham gia trải nghiệm trong tour "Theo bước chân Hải Thượng" tại Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn).

Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều điểm đến trên địa bàn Hà Tĩnh đã xây dựng các sản phẩm du lịch hướng tới đối tượng thanh thiếu nhi. Tại Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn), tour “Theo dấu chân Hải Thượng” đưa du khách khám phá quần thể di tích Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tìm hiểu nghề thuốc nam và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Hương Sơn. Trong khi đó, Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco kết hợp các hoạt động vui chơi ngoài trời, rèn luyện kỹ năng với hành trình tham quan các địa chỉ đỏ như Ngã ba Đồng Lộc, tạo cơ hội để trẻ vừa vận động, vừa tìm hiểu lịch sử quê hương.

Khu du lịch Đá Bạc Eco chuẩn bị nhiều sản phẩm gia tăng trải nghiệm cho học sinh trong mùa hè 2026. Ảnh: Lê Quang Diện.

Ông Nguyễn Minh Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Phương.MP cho biết: “Gia tăng trải nghiệm sống xanh, rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. Dịp hè này, Đá Bạc Eco đã chuẩn bị nhiều sản phẩm phù hợp cho các gia đình và các lớp trại hè”.

Theo các chuyên gia giáo dục, một chuyến du lịch bổ ích không nhất thiết phải tốn kém hay kéo dài nhiều ngày, mà quan trọng là giúp trẻ khám phá cuộc sống, rèn kỹ năng giao tiếp, khả năng thích nghi, tinh thần tự lập và hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, con người quê hương. Trong bối cảnh nhiều em dành phần lớn thời gian cho thiết bị điện tử, việc được tiếp xúc với thiên nhiên, di sản văn hóa và các hoạt động thực tế sẽ giúp mở rộng hiểu biết, hình thành kỹ năng sống cần thiết.

Học sinh Trường THPT Trần Phú tham gia chương trình CLB Em yêu lịch sử tại Di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền).

Em Trần Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 9A, Trường THCS Cẩm Bình cho biết: “Mỗi dịp hè, bố mẹ thường tổ chức cho các anh chị em trong gia đình đi du lịch. Chúng em thích được đến biển, tham quan danh lam thắng cảnh. Sau một năm học tập căng thẳng, những hành trình ấy giúp chúng em thư giãn, mở rộng hiểu biết và có thêm động lực cho năm học mới”.

Em Trần Nguyễn Phương Anh ( học sinh lớp 9A, Trường THCS Cẩm Bình, xã Cẩm Bình) cùng bố mẹ trong buổi chụp ảnh kỷ yếu cuối khóa.

Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Văn Hòa (Trường Đại học Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Những chuyến du lịch trải nghiệm phù hợp lứa tuổi mang lại nhiều giá trị cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Điều quan trọng không phải chuyến đi xa hay gần, đắt hay rẻ, mà là những trải nghiệm thực tế trẻ tiếp nhận được. Khi được trực tiếp quan sát, khám phá và tham gia các hoạt động, các em sẽ ghi nhớ sâu sắc hơn kiến thức đã học, đồng thời có cơ hội gắn kết với cha mẹ. Phụ huynh nên ưu tiên các chương trình kết hợp vui chơi, trải nghiệm và giáo dục phù hợp với độ tuổi, sở thích của trẻ; đồng thời thực sự đồng hành, lắng nghe để chuyến đi trở thành những kỷ niệm đẹp”.

Mùa hè là khoảng thời gian để trẻ em trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế.

Mùa hè là khoảng thời gian quý giá để trẻ em trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế. Vì vậy, bên cạnh yếu tố vui chơi, nghỉ ngơi, việc lựa chọn các tour du lịch giàu giá trị giáo dục sẽ giúp mỗi chuyến đi trở thành một “lớp học xanh” sinh động, để lại những bài học và ký ức đẹp theo các em trên hành trình khôn lớn.