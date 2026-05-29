Du lịch Hà Tĩnh sẵn sàng tăng tốc

Nếu cuối tháng 4, đầu tháng 5 được xem là giai đoạn khởi động thì tháng 6 và tháng 7 chính là thời điểm “vàng” của du lịch biển Hà Tĩnh. Đây cũng là lúc các địa phương, doanh nghiệp và người làm du lịch đặt nhiều kỳ vọng vào sự bùng nổ lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Thời tiết cao điểm nắng nóng, học sinh nghỉ hè... là những yếu tố tác động đến nhu cầu du lịch biển của du khách trong tháng 6 và 7. Ảnh: Du khách nhộn nhịp tại biển Thiên Cầm trong dịp đầu tháng 5/2026.

Không chỉ chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, mùa du lịch năm nay còn cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm, đa dạng trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hút điểm đến. Một trong những sản phẩm mới đáng chú ý của mùa hè năm nay tại Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm là mô hình du lịch cộng đồng “Làng chài” tại thôn Hải Nam, xã Thiên Cầm.

Gắn với không gian văn hóa làng biển đặc trưng quanh cảng cá Cửa Nhượng, mô hình mang đến chuỗi trải nghiệm đậm chất bản địa như: câu mực, đánh bắt hải sản, khám phá nghề làm nước mắm, phơi hải sản, đan vá lưới, thưởng thức ẩm thực biển và lưu trú homestay.

Mô hình du lịch cộng đồng "Làng Chài" được xây dựng tại thôn Hải Nam, xã Thiên Cầm, dự kiến đưa vào phục vụ du khách vào tháng 7/2026.

Không chỉ mở ra không gian trải nghiệm mới cho du khách, mô hình còn hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững, thân thiện môi trường. Dự kiến, “Làng chài” sẽ vận hành thử nghiệm từ tháng 7/2026, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch tại KDL Thiên Cầm.

Ông Trần Quốc Nhật - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Mô hình du lịch làng chài không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho Thiên Cầm mà còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững, giúp người dân trực tiếp hưởng lợi từ du lịch, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa, nghề biển truyền thống và hình ảnh làng chài thân thiện, giàu bản sắc của địa phương”.

Không khí nhộn nhịp của làng chài tại thôn Hải Nam (xã Thiên Cầm) mỗi sáng sớm.

Bên cạnh du lịch trải nghiệm cộng đồng, các sản phẩm giải trí hiện đại cũng đang tạo thêm sức hút cho du lịch biển Hà Tĩnh. Beach Club Thiên Cầm tiếp tục mang đến nhiều đêm nhạc quy tụ các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn trong tháng 6 và tháng 7.

Theo anh Trần Xuân Vũ - chủ Beach Club Thiên Cầm, sau thành công của các đêm diễn có sự góp mặt của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vicky Nhung, Chu Thúy Quỳnh trong tháng 5, thời gian tới, nơi đây sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng. Trong đó, cuối tuần đầu tiên của tháng 6 sẽ diễn ra đêm nhạc của ca sĩ Đan Trường.

﻿ ﻿﻿﻿ Tiếp tục các "show" ca nhạc hấp dẫn, Beach Club Thiên Cầm sẽ mời ca sĩ Đan Trường biểu diễn vào tối 7/6/2026.

Cùng với đó, tại KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền), nhiều sản phẩm văn hóa, thể thao cũng sẽ tiếp tục được tổ chức nhằm phục vụ du khách về nghỉ dưỡng. Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình biểu diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, ca trù và các loại hình văn nghệ dân gian vào dịp cuối tuần trên sân khấu nổi lạch nước ngọt Mỹ Dương, cạnh quảng trường KDL.

KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) hứa hẹn sẽ sôi động về đêm bằng các sản phẩm hấp dẫn trong tháng 6 và 7/2026.

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Điền cho biết: “Sân khấu biểu diễn phục vụ du khách vào thứ 7 hằng tuần sẽ chính thức khởi động từ ngày 30/5/2026 cho hết mùa du lịch năm nay.

Các chương trình sẽ được làm mới với sự tham gia của nhiều nghệ nhân trong khu vực, các CLB dân ca Ví, Giặm trong và ngoài tỉnh. Qua đó, mang đến những chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ du khách, đồng thời gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị di sản trong đời sống đương đại”.

Sân khấu biểu diễn dân ca sẽ được tái khởi động với nhiều thay đổi mới mẻ, bắt đầu từ tối 30/5 sắp tới, tại KDL Xuân Thành.

Không chỉ làm mới sản phẩm, các cơ sở lưu trú tại các KDL, điểm du lịch biển cũng đang tích cực nâng cấp dịch vụ, chỉnh trang cơ sở vật chất để sẵn sàng đón dòng khách cao điểm.

Bà Trương Thị Thu Huyền - Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được lịch đặt phòng của nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh về nghỉ dưỡng trong tháng 6 và 7 sắp tới. Để đón tiếp du khách chu đáo, Mường Thanh Luxury Xuân Thành đã tiến hành nâng cấp nhiều hạng mục dịch vụ nghỉ dưỡng, thư giãn để phục vụ du khách tốt nhất”.

Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành vừa tân trang lại hệ thống hạ tầng để đón khách mùa cao điểm.

Ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam nhận định: “Tháng 6 và 7 là thời điểm dự báo có nhiều ngày nắng, học sinh các cấp cũng đã hoàn thành các kỳ thi nên nhu cầu du lịch sẽ tăng cao. Hà Tĩnh có lợi thế nhiều bãi biển đẹp, hạ tầng ngày càng đồng bộ. Việc các cấp, ngành và doanh nghiệp chủ động xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới sẽ giúp đa dạng trải nghiệm, tăng sức hút và giữ chân du khách lâu hơn”.

Với nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, du lịch Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách trong mùa cao điểm. Ảnh: Du khách check- in tại khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành dịp cuối tuần vừa qua.

Từ những chuyến ra khơi cùng ngư dân Cẩm Nhượng, những đêm nhạc sôi động bên biển Thiên Cầm đến câu Ví, Giặm, điệu ca trù vang lên trên sân khấu nổi Xuân Thành, du lịch Hà Tĩnh đang cho thấy nỗ lực làm mới mình trước mùa cao điểm hè. Không chỉ chờ đón lượng khách hứa hẹn tăng mạnh, các điểm đến còn kỳ vọng tạo dấu ấn riêng bằng những trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa và đời sống làng biển Hà Tĩnh.