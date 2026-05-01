Mô hình du lịch cộng đồng đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của Hà Tĩnh hút khách

Thiên Vỹ
(Baohatinh.vn) - Chỉ sau 1 tuần đưa vào khai thác, mô hình du lịch cộng đồng - CBT biển Thịnh Lộc tại thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đón hơn 500 lượt khách trong và ngoài tỉnh.

Mô hình du lịch cộng đồng - CBT (Community-Based Tourism) biển Thịnh Lộc do anh Dương Văn Đức (thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) làm chủ hoàn thành và đưa vào phục vụ đón khách từ 25/4/2026.
Ngay khi đưa vào hoạt động, CBT biển Thịnh Lộc đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm, nghỉ dưỡng.
Ngay từ khâu đón khách, cơ sở đã thực hiện nghi thức "Welcome Drink" - một nét văn hóa đón tiếp chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CBT quốc gia, với nước mát và khăn lạnh được phục vụ hoàn toàn miễn phí.
Không gian CBT biển Thịnh Lộc được bố trí đậm chất làng quê biển khiến du khách thích thú khám phá. Trong ảnh: Đoàn khách đến từ Phòng khám Đa khoa An Việt (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) nghỉ dưỡng tại CBT biển Thịnh Lộc trong ngày 30/4/2026.
Đồng thời, du khách không quên lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.
Khu nghỉ dưỡng được bố trí gồm các không gian chính như: phòng nghỉ cộng đồng tiện nghi có thể đón đoàn 50 khách/lần.
Khu nhà hàng có thể phục vụ 100 thực khách cùng lúc.
Khu tổ chức tiệc buffet có bàn ăn là một chiếc thuyền đánh cá cũ được tân trang lại.
Đặc biệt, tiệc buffet sáng đa dạng món ăn, được đầu bếp chế biến đạt tiêu chuẩn 5 sao, nằm trong gói nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm của CBT biển Thịnh Lộc đang triển khai (bao gồm dịch vụ: ngủ nghỉ một đêm, buffet sáng, ăn trưa với giá 580 ngàn đồng/người; áp dụng cho tất cả ngày trong tuần, kể cả dịp lễ).
Đến nghỉ dưỡng tại CBT biển Thịnh Lộc, các đoàn khách có nhiều trải nghiệm tham quan, khám phá làng chài như: leo núi, thăm chùa Đún - một ngôi chùa cổ tại thôn Yên Điềm. Trong ảnh: Các đoàn khách đến từ Hà Nội và Nghệ An trải nghiệm nghỉ dưỡng ở CBT biển Thịnh Lộc trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua.
Khám phá đời sống ngư dân làng chài địa phương.
Tổ chức chơi teambuilding trên bãi biển cát mịn, sạch và rộng rãi.
Anh Đặng Đình Long - Giám đốc Phòng khám Đa khoa An Việt (xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) cho biết: "40 cán bộ, nhân viên của đơn vị chúng tôi đã có một kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tuyệt vời tại CBT biển Thịnh Lộc. Chúng tôi rất ấn tượng với chất lượng dịch vụ tại đây, từ khâu đón tiếp, chăm sóc khách hàng đến sự tiện nghi và sạch sẽ của homestay. Đặc biệt, thực đơn các món ăn đa dạng, chế biến ngon và đẹp mắt, nhất là các món hải sản địa phương. Có thể nói, mô hình du lịch cộng đồng nhưng chất lượng phục vụ không thua kém gì khách sạn 5 sao mà tôi từng trải nghiệm".
Nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh sau khi trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc đã để lại lưu bút bày tỏ hài lòng về chất lượng dịch vụ.

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, chúng tôi đã đón 25 đoàn khách trong và ngoại tỉnh đến trải nghiệm, với tổng hơn 500 lượt khách (trong đó có 200 lượt lưu trú). Đa số du khách đều bày tỏ sự hài lòng với chất lượng dịch vụ. Đây là nguồn động viên để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong giữ vững và nâng cao chất lượng, nhằm phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.

Ông Dương Văn Đức - Chủ mô hình CBT biển Thịnh Lộc

Video: Du khách trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

