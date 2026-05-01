Mô hình du lịch cộng đồng đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của Hà Tĩnh hút khách

(Baohatinh.vn) - Chỉ sau 1 tuần đưa vào khai thác, mô hình du lịch cộng đồng - CBT biển Thịnh Lộc tại thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đón hơn 500 lượt khách trong và ngoài tỉnh.
Đồng thời, du khách không quên lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.
Khu nghỉ dưỡng được bố trí gồm các không gian chính như: phòng nghỉ cộng đồng tiện nghi có thể đón đoàn 50 khách/lần.
Đặc biệt, tiệc buffet sáng đa dạng món ăn, được đầu bếp chế biến đạt tiêu chuẩn 5 sao, nằm trong gói nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm của CBT biển Thịnh Lộc đang triển khai (bao gồm dịch vụ: ngủ nghỉ một đêm, buffet sáng, ăn trưa với giá 580 ngàn đồng/người; áp dụng cho tất cả ngày trong tuần, kể cả dịp lễ).
Đến nghỉ dưỡng tại CBT biển Thịnh Lộc, các đoàn khách có nhiều trải nghiệm tham quan, khám phá làng chài như: leo núi, thăm chùa Đún - một ngôi chùa cổ tại thôn Yên Điềm. Trong ảnh: Các đoàn khách đến từ Hà Nội và Nghệ An trải nghiệm nghỉ dưỡng ở CBT biển Thịnh Lộc trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua.
Tổ chức chơi teambuilding trên bãi biển cát mịn, sạch và rộng rãi.
Nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh sau khi trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc đã để lại lưu bút bày tỏ hài lòng về chất lượng dịch vụ.
Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, chúng tôi đã đón 25 đoàn khách trong và ngoại tỉnh đến trải nghiệm, với tổng hơn 500 lượt khách (trong đó có 200 lượt lưu trú). Đa số du khách đều bày tỏ sự hài lòng với chất lượng dịch vụ. Đây là nguồn động viên để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong giữ vững và nâng cao chất lượng, nhằm phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.
Ông Dương Văn Đức - Chủ mô hình CBT biển Thịnh Lộc
