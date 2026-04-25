Rực rỡ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham dự Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026

Tối 25/4, tại Beach Club, bãi biển Thiên Cầm, UBND xã Thiên Cầm tổ chức Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”. Về phía Trung ương, có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tham dự. Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách tham dự.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Ban Tổ chức tặng hoa, trao giấy ghi nhận cho các nhà tài trợ.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, Trưởng ban Tổ chức Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 nhấn mạnh: Thiên Cầm - “cung đàn trời” của Hà Tĩnh, sở hữu vẻ đẹp quyến rũ với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh, đường bờ biển uốn cong mềm mại như hình cánh cung. Tất cả hòa quyện tạo nên khung cảnh thơ mộng, hữu tình. Đây không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa, với những địa danh tiêu biểu như: làng chài Cẩm Nhượng, chùa Cầm Sơn…

Những năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành; cùng nỗ lực của địa phương, du lịch Thiên Cầm đã từng bước phát triển, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Hà Tĩnh và trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện; môi trường du lịch ngày càng văn minh, thân thiện.

Hiện nay, Thiên Cầm có trên 50 cơ sở lưu trú với hơn 1.300 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn; hệ thống nhà hàng ẩm thực và các dịch vụ vui chơi, giải trí cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, Trưởng ban Tổ chức Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 phát biểu khai mạc.

Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm khẳng định, bước vào mùa du lịch biển năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thiên Cầm có thêm động lực để bứt phá, khẳng định là điểm đến an toàn, hấp dẫn, hiện đại.

Địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm toàn diện. Xuyên suốt mùa du lịch, tại biển Thiên Cầm sẽ diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn, từ chương trình nghệ thuật khai trương đến các giải thể thao bãi biển, hoạt động vận động ngoài trời, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng. Chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch diễn ra liên tục hứa hẹn mang đến một mùa hè Thiên Cầm rực rỡ, sôi động và đáng nhớ.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức ấn nút khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.

Ngay sau phần khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Hà Tĩnh – Âm vang biển Thiên Cầm”. Chương trình gồm 3 phần: “Hà Tĩnh - Một khúc tâm tình”; “Khát vọng biển xanh” và “Hà Tĩnh - Cánh cửa tương lai” với sự thể hiện của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là tổ khúc dân ca "Thiên Cầm - Cung đàn biển vang mãi ngàn năm" do Nghệ nhân dân gian Văn Sang và tập thể diễn viên CLB Dân ca ví, giặm xã Thiên Cầm biểu diễn.

Ca khúc "Hà Tĩnh trong em" được thể hiện qua giọng ca Khánh Hà.

Ca sĩ Thái Học gửi đến khán giả giai điệu quen thuộc "Gửi người em Hà Tĩnh".

Phần 2 "Khát vọng biển xanh" được mở đầu với điệu nhảy sôi động qua tiết mục "Khúc hát Samba" do Trang Nhung và vũ đoàn Lavender biểu diễn.

Tiết mục "Đất nước trọn niềm vui" trong phần 3 “Hà Tĩnh - Cánh cửa tương lai” để lại trong khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.