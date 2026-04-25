Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Sôi nổi các giải thể thao chào mừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Ngọc Thắng - Phan Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động thể thao trong khuôn khổ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 do UBND xã Thiên Cầm tổ chức góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ.

Nằm trong chuỗi sự kiện khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026, sáng 25/4, UBND xã Thiên Cầm tổ chức giải bóng chuyền nữ và giải pickleball.

bqbht_br_4.jpg
Giải bóng chuyền nữ có 24 đội đến từ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Thiên Cầm tham gia tranh tài. Các đội được chia thành 8 bảng, mỗi bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. 16 đội bóng có thành tích tốt nhất của 8 bảng sẽ bước vào vòng loại trực tiếp (vòng 1/16) để chọn ra 8 đội vào vòng tứ kết, sau đó là vòng bán kết và chung kết.
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_6.jpg
Với tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, kịch tính.
bqbht_br_2.jpg
Các trận đầu diễn ra gay cấn ngay từ vòng bảng. Các vận động viên đều nỗ lực, quyết tâm cùng đội tiến sâu vào giải.
bqbht_br_5.jpg﻿
bqbht_br_1.jpg
Giải bóng chuyền đã tạo nên không khí sôi nổi, hứng khởi trong Nhân dân trước thềm diễn ra lễ khai trương du lịch biển 2026 với chủ đề: "Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm" vào tối nay (25/4).
bqbht_br_8.jpg
Diễn ra song song với giải bóng chuyền nữ, giải pickleball được tổ chức với sự tham gia của 24 cặp đôi, thi đấu ở nội dung đôi nam. Các cặp đôi được chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. 16 cặp đôi có thành tích tốt nhất của 8 bảng sẽ bước vào vòng loại trực tiếp (vòng 1/16) để chọn ra 8 cặp vào vòng tứ kết, sau đó là vòng bán kết và chung kết.
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_14.jpg
Sự tham gia của cán bộ, Nhân dân và các đại biểu, khách mời trên địa bàn đã góp phần tạo nên không khí thể thao sôi nổi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết. Thông qua các hoạt động thể thao, địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh quê hương Thiên Cầm năng động, thân thiện, mến khách.
bqbht_br_12.jpg
Theo kế hoạch, cả hai giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày 25-26/4. Ngoài giải bóng chuyền nữa và giải pickleball, UBND xã Thiên Cầm còn tổ chức giải kéo co nam nữ vào ngày 26/4, với sự tham gia của các đội đến từ các thôn trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch, vào lúc 20h tối nay (25/4) sẽ diễn ra chương trình khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Tags:

#Giải thể thao #Du lịch biển #Hoạt động thể thao chào mừng du lịch biển #Du lịch biển Hà Tĩnh #Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

