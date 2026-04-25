Sôi nổi các giải thể thao chào mừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động thể thao trong khuôn khổ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 do UBND xã Thiên Cầm tổ chức góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ.
Với tinh thần thể thao cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, kịch tính.
Giải bóng chuyền đã tạo nên không khí sôi nổi, hứng khởi trong Nhân dân trước thềm diễn ra lễ khai trương du lịch biển 2026 với chủ đề: "Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm" vào tối nay (25/4).
Sự tham gia của cán bộ, Nhân dân và các đại biểu, khách mời trên địa bàn đã góp phần tạo nên không khí thể thao sôi nổi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết. Thông qua các hoạt động thể thao, địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh quê hương Thiên Cầm năng động, thân thiện, mến khách.
Theo kế hoạch, vào lúc 20h tối nay (25/4) sẽ diễn ra chương trình khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
