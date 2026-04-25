Sôi nổi các giải thể thao chào mừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Arsenal mất ngôi đầu vào tay Man City 23/04/2026 05:08 Rạng sáng 23/4, Man City thắng Burnley 1-0 ở vòng 34 để chiếm ngôi đầu Premier League từ tay Arsenal.

Việt Nam thắng ngược Australia để vào chung kết U17 Đông Nam Á 22/04/2026 21:44 Việt Nam ngược dòng hạ Australia 2-1 ở bán kết vào tối nay, để tái ngộ Malaysia ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

World Cup 2026: Bộn bề những mối lo trước ngày khai mạc 22/04/2026 13:15 FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra trong gần 2 tháng nữa, với 48 đội tuyển tranh tài để giành chức vô địch thế giới trong các trận đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Kết quả Brighton 3-0 Chelsea: Khép lại giấc mơ Champions Legue 22/04/2026 05:58 Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.

Dàn ngôi sao vượt mốc 100 triệu euro 21/04/2026 15:20 Lamine Yamal, Erling Haaland và Kylian Mbappe là ba trong số những cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện tại, theo Transfermarkt.

CLB hạng 5 Tây Ban Nha vươn tầm nhờ sức hút Messi 21/04/2026 06:19 Thương vụ Lionel Messi mua lại Cornella tạo hiệu ứng bùng nổ: lượng người theo dõi tăng vọt, CĐV đổ về sân, áo đấu số 10 cháy hàng dù chưa kịp sản xuất.

Đẳng cấp của cầu thủ đắt nhất châu Á hiện nay 20/04/2026 12:38 Trung vệ Abdukodir Khusanov có màn trình diễn ấn tượng trong trận Man City thắng 2-1 trước Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4.

Bùng nổ tranh cãi sau thất bại của Arsenal trước Man City 20/04/2026 06:13 Roy Keane tranh luận gay gắt với Gary Neville và Micah Richards sau thất bại 1-2 của Arsenal trước Man City thuộc vòng 33 Premier League tối 19/4.

5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal 19/04/2026 16:55 Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.

Man Utd thắng Chelsea, tiến sát suất Champions League 19/04/2026 06:42 Bàn thắng của Matheus Cunha giúp Man Utd thắng chủ nhà Chelsea 1-0 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, để chạm một tay vào suất Champions League mùa sau.

Đánh bại Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp 18/04/2026 20:13 Tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0, qua đó cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Sôi nổi Giải Pickleball Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng ở Hà Tĩnh 18/04/2026 20:04 Giải đấu góp phần cổ vũ, động viên phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị trong khối.

Xác định CLB đầu tiên thăng hạng lên giải Ngoại hạng Anh 18/04/2026 13:50 CLB Coventry City cùng HLV Frank Lampard đã giành tấm vé thăng hạng đầu tiên lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới sau trận hòa 1-1 trước Blackburn vào đêm qua.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hải Phòng FC: Thử thách bản lĩnh! 18/04/2026 07:33 Trong bối cảnh phong độ trái ngược, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện bài toán khó khi tiếp đón Hải Phòng FC - đội bóng đang sở hữu những quân bài chiến lược sẵn sàng khuấy đảo mọi hàng thủ.

Kỳ thủ Khương Duy sắp giành thêm chuẩn Đại kiện tướng 18/04/2026 05:39 Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy dẫn đầu sau bảy vòng giải cờ vua Bangkok Mở rộng, tiến sát chuẩn Đại kiện tướng thứ hai.

Arsenal, Man City có thể đá play-off ở Ngoại hạng Anh 17/04/2026 13:16 Trận đại chiến tại Etihad ở vòng 33 Ngoại hạng Anh không chỉ mang tính bước ngoặt cho cuộc đua vô địch, mà có thể còn mở ra kịch bản hiếm hoi khiến hai đội phải đá thêm trận play-off.

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool 17/04/2026 04:05 Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.

Ông Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tuyển bóng đá nữ Việt Nam 16/04/2026 15:39 Đội tuyển nữ Việt Nam có HLV mới sau 10 năm được dẫn dắt bởi ông Mai Đức Chung.

Xác định hai cặp đấu bán kết Champions League 16/04/2026 07:43 PSG - Bayern và Atletico - Arsenal là hai cặp bán kết được chờ đợi ở Champions League 2025-2026, khi mỗi đội đại diện cho một quốc gia.

Loạt tranh cãi bao trùm đại chiến Bayern - Real 16/04/2026 06:54 Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.