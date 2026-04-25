Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Phân luồng giao thông phục vụ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh tại Thiên Cầm

Phan Cúc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) thông tin về công tác phân luồng giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi tham dự lễ khai trương du lịch biển vào tối 25/4.

Để đảm bảo thuận lợi, an toàn cho người dân và du khách đến thưởng thức chương trình lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 và màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại Khu du lịch Thiên Cầm, Công an xã Thiên Cầm thông tin về công tác phân luồng, cấm các phương tiện di chuyển vào một số tuyến đường trong khu du lịch.

Phân luồng giao thông phục vụ lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 tại Thiên Cầm.

Theo đó, bắt đầu từ 14 giờ ngày 25/4 cho đến khi kết thúc lễ khai trương, cấm các phương tiện di chuyển vào: đường bờ biển (đoạn từ Khách sạn Công Đoàn đến nhà hàng Hiền Phương); đường đôi, đường mới Thiên Cầm; đường Liên Thanh; đường Phúc Hải (đoạn từ Khách sạn Thiên Ý đến sau Khách sạn Sông La), đường Tân Hải (đoạn từ điểm giao với quốc lộ 15B đến Khách sạn Sông La).

Lực lượng công an sẽ bố trí 5 chốt kiểm soát tại các vị trí: ngã tư quốc lộ 8C – quốc lộ 15B (ngay bùng binh); quốc lộ 15B – đường đôi vào khu du lịch; ngã tư quốc lộ 15B – đường Tân Hải và hai tuyến đường ngoài bờ biển từ hướng Cẩm Nhượng (cũ) vào khu du lịch (ngay sau Khách sạn Sông La).

Khu du lịch Thiên Cầm. Ảnh Ngọc Khánh

Bên cạnh đó, có chốt phân luồng từ xa tại các xã Cẩm Trung, Yên Hòa và trên quốc lộ 8C (hướng từ xã Cẩm Xuyên xuống khu du lịch). Đồng thời, bố trí các tổ tuần tra lưu động nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ 8C, quốc lộ 15B...

Các phương tiện của người dân, du khách đến tham gia được bố trí tại 4 địa điểm (theo sơ đồ).

Tin liên quan

Tags:

#Phân luồng giao thông #Khai trương du lịch biển #Du lịch biển Hà Tĩnh #Biển Thiên Cầm #Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.