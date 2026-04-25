Phân luồng giao thông phục vụ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh tại Thiên Cầm

Để đảm bảo thuận lợi, an toàn cho người dân và du khách đến thưởng thức chương trình lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 và màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại Khu du lịch Thiên Cầm, Công an xã Thiên Cầm thông tin về công tác phân luồng, cấm các phương tiện di chuyển vào một số tuyến đường trong khu du lịch.

Phân luồng giao thông phục vụ lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 tại Thiên Cầm.

Theo đó, bắt đầu từ 14 giờ ngày 25/4 cho đến khi kết thúc lễ khai trương, cấm các phương tiện di chuyển vào: đường bờ biển (đoạn từ Khách sạn Công Đoàn đến nhà hàng Hiền Phương); đường đôi, đường mới Thiên Cầm; đường Liên Thanh; đường Phúc Hải (đoạn từ Khách sạn Thiên Ý đến sau Khách sạn Sông La), đường Tân Hải (đoạn từ điểm giao với quốc lộ 15B đến Khách sạn Sông La).

Lực lượng công an sẽ bố trí 5 chốt kiểm soát tại các vị trí: ngã tư quốc lộ 8C – quốc lộ 15B (ngay bùng binh); quốc lộ 15B – đường đôi vào khu du lịch; ngã tư quốc lộ 15B – đường Tân Hải và hai tuyến đường ngoài bờ biển từ hướng Cẩm Nhượng (cũ) vào khu du lịch (ngay sau Khách sạn Sông La).

Khu du lịch Thiên Cầm. Ảnh Ngọc Khánh

Bên cạnh đó, có chốt phân luồng từ xa tại các xã Cẩm Trung, Yên Hòa và trên quốc lộ 8C (hướng từ xã Cẩm Xuyên xuống khu du lịch). Đồng thời, bố trí các tổ tuần tra lưu động nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ 8C, quốc lộ 15B...

Các phương tiện của người dân, du khách đến tham gia được bố trí tại 4 địa điểm (theo sơ đồ).