Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở VH-TT&DL, các địa phương như: xã Thiên Cầm, Tiên Điền, Kỳ Xuân, Thạch Khê, phường Hải Ninh… đã đồng loạt vào cuộc, khẩn trương triển khai các phần việc phục vụ lễ khai trương du lịch biển năm 2026.

Biển Kỳ Xuân.

Theo đó, tuần lễ khai trương sẽ bắt đầu từ ngày 18/4 tại biển Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân), tiếp đó tại KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) vào ngày 24/4, KDL Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) ngày 25/4, biển Hải Ninh (phường Hải Ninh) ngày 26/4.

Cùng với lễ khai trương, các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi, tạo không khí vui tươi mở đầu mùa du lịch và thu hút đông đảo người dân, du khách.

Các cấp ngành, địa phương tích cực ra quân làm sạch môi trường tại các khu, điểm du lịch biển.

Để chuẩn bị cho chương trình, ngay từ đầu tháng 4/2026, các địa phương đã tập trung chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể; đồng thời xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm… để các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả.

Maket sân khấu lễ khai mạc các giải thể thao khai trương du lịch biển Kỳ Xuân năm 2026.

Là địa phương tổ chức khai trương sớm nhất toàn tỉnh, đến thời điểm này, xã Kỳ Xuân đã cơ bản hoàn tất các phần việc. Ông Nguyễn Đình Tương - Trưởng phòng Văn hóa xã hội, UBND xã Kỳ Xuân cho biết: “Năm nay, khai trương du lịch biển Kỳ Xuân được tổ chức đa dạng với nhiều hoạt động như giải bóng chuyền nữ, pickleball, cà kheo và chương trình nghệ thuật buổi tối. Công tác chuẩn bị từ vệ sinh môi trường, sân khấu, sân bãi thi đấu đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm đều đã hoàn tất, sẵn sàng đón du khách”.

Đội văn nghệ xã Kỳ Xuân tập luyện các tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật khai trương du lịch biển.

Tại KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền), dù lễ khai trương diễn ra vào tối 24/4 nhưng chuỗi hoạt động khởi động từ ngày 18/4 với giải kéo co nam – nữ. Nhiều sự kiện sẽ được duy trì xuyên suốt mùa hè như giải pickleball, bóng chuyền nam thanh niên mở rộng, hội thảo phát triển du lịch, đón các đoàn famtrip, chương trình dân vũ, dân ca ví, giặm hằng tuần…

Công tác chỉnh trang, chuẩn bị cho khai trương du lịch biển Xuân Thành đã cơ bản hoàn tất.

Ông Lê Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khai trương và đón khách về KDL Xuân Thành cơ bản đã hoàn tất. Chúng tôi đã tập trung chỉnh trang cảnh quan, sửa chữa hệ thống tắm tráng nước ngọt miễn phí, xây dựng thêm các điểm check-in tại khu vực quảng trường, lạch Mỹ Dương. Đồng thời, các nội dung chương trình nghệ thuật cũng được tập luyện, duyệt kỹ nhằm đảm bảo chất lượng. Địa phương hướng tới một mùa du lịch an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn sôi động, thân thiện”.

﻿ ﻿ Các đơn vị kinh doanh tại KDL Xuân Thành cũng chuẩn bị chu đáo các dịch vụ để đón tiếp du khách đến nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn nổi bật của tuần lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 là sự kiện tại KDL Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) vào tối 25/4. Chương trình được tổ chức quy mô điểm cấp tỉnh, có sự đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình thức và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Khu du lịch Thiên Cầm.

Lễ khai trương không chỉ là chương trình nghệ thuật đơn thuần mà còn là hoạt động tổng hợp, kết hợp quảng bá du lịch Hà Tĩnh, kích cầu thị trường và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của địa phương. Chương trình nghệ thuật sẽ được dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, màn hình LED cỡ lớn, tạo không gian trình diễn giàu cảm xúc. Nhiều ca sĩ như: Trương Bảo Yến, Kyo York, Thái Học… sẽ tham gia chương trình. Màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp 15 phút sẽ diễn ra sau chương trình nghệ thuật, hứa hẹn hấp dẫn, thu hút du khách.

Beach Club Thiên Cầm sẽ là nơi diễn ra lễ khai trương du lịch biển Thiên Cầm năm 2026 vào ngày 25/4.

Công tác chuẩn bị tại Thiên Cầm những ngày này đang diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Các hạng mục chỉnh trang bãi biển, vệ sinh môi trường, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đang được rà soát, nâng cấp, sẵn sàng đón khách.

Ông Trần Xuân Vũ - Chủ Beach Club Thiên Cầm cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được giao đảm nhiệm nhiều phần việc quan trọng của lễ khai trương. Đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thiện, trong đó sân khấu chính lễ khai trương đã được lắp đặt rộng 84m², lắp đặt 3 màn hình LED cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Không gian Beach Club được chuẩn bị theo hướng mở, tạo điểm nhấn mới, góp phần mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách trong đêm khai trương cũng như suốt mùa hè”.

Phối cảnh sân khấu dự kiến khai trương du lịch biển "Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm" năm 2026.

Cùng với khu vực sân khấu trung tâm, các phương án tổ chức gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP; phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, vệ sinh môi trường… cũng được địa phương xây dựng chi tiết, sẵn sàng cho một sự kiện quy mô lớn.

Ông Phạm Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết: “Đến thời điểm này, các nội dung chuẩn bị cho lễ khai trương du lịch biển Thiên Cầm đều đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch. Địa phương đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn cho du khách, với quyết tâm tổ chức thành công sự kiện điểm cấp tỉnh, tạo dấu ấn ngay từ đầu mùa du lịch”.

Từ sự đầu tư đồng bộ, bài bản và quy mô, lễ khai trương tại Thiên Cầm không chỉ là điểm nhấn của riêng địa phương mà còn được kỳ vọng trở thành cú hích quan trọng, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch biển Hà Tĩnh, mở ra một mùa hè sôi động, hấp dẫn.

Ngoài Thiên Cầm, Kỳ Xuân, Tiên Điền, các xã Thạch Khê, phường Hải Ninh… cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để lễ khai trương du lịch biển năm 2026 diễn ra thành công.

Biển Thiên Cầm nhộn nhịp du khách dịp cuối tuần vừa qua.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các địa phương, đặc biệt là điểm nhấn Thiên Cầm, mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 đang sẵn sàng khởi động trong khí thế mới. Những tín hiệu tích cực từ công tác chuẩn bị hứa hẹn sẽ mang đến một mùa du lịch an toàn, văn minh, giàu trải nghiệm, góp phần đưa du lịch biển Hà Tĩnh ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch khu vực.