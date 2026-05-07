Nhiều trải nghiệm mới về đêm khi đến với biển Thạch Hải

Sĩ Hoàng - Phúc Quang
(Baohatinh.vn) - Không chỉ đông vui vào ban ngày, biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn về đêm với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo du khách.

Khi ánh nắng cuối ngày dần tắt, cũng là lúc một “Thạch Hải khác” bắt đầu thức giấc. Dọc tuyến bờ biển, hệ thống đèn trang trí đồng loạt bật sáng, phản chiếu lên bãi cát tạo nên khung cảnh lung linh, hiện đại. Từng dòng người bắt đầu đổ về khu vực quảng trường biển, các tuyến đi bộ và không gian ven bờ để tận hưởng không khí mát lành của biển đêm.
Nếu trước đây, du khách đến biển Thạch Hải chủ yếu tắm biển rồi nhanh chóng rời đi thì nay, nhiều người lựa chọn lưu lại để trải nghiệm các hoạt động về đêm. Sự thay đổi trong cách tổ chức không gian du lịch đã góp phần khiến bãi biển trở nên nhộn nhịp khi đêm xuống.
Một trong những điểm hút khách hiện nay là các không gian check-in được đầu tư bài bản dọc bãi biển. Những mô hình ánh sáng, tiểu cảnh trang trí, cổng đèn nghệ thuật, khu ghế nghỉ hướng biển… thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ và các gia đình, lưu lại chụp ảnh. Không khí biển về đêm kết hợp ánh sáng nhiều màu sắc tạo nên điểm vui chơi, thư giãn hấp dẫn trong mùa hè.
"Tôi khá bất ngờ vì biển Thạch Hải giờ thay đổi nhiều. Buổi tối rất đông vui, có nhiều góc đẹp để chụp hình, trẻ con có khu vui chơi riêng nên cả gia đình đều thích. Trước đây đi biển chủ yếu ban ngày, nay buổi tối cũng có thêm nhiều trải nghiệm” - anh Nguyễn Tùng Lâm (phường Thành Sen) chia sẻ.
Không chỉ thu hút giới trẻ, không gian du lịch đêm ở Thạch Hải còn hướng tới các gia đình có trẻ nhỏ. Tại quảng trường biển, khu vui chơi xe điện mini luôn rộn ràng mỗi tối; tiếng nhạc vui tai, ánh đèn rực rỡ cùng những chiếc xe nối nhau di chuyển tạo nên một không gian sôi động.
Nhiều phụ huynh cho biết, sau khi ăn tối hoặc dạo biển, họ thường cho con vui chơi thêm để tận hưởng không khí cuối tuần. Sự xuất hiện của các loại hình giải trí dành cho trẻ em góp phần tăng kết nối gia đình, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại biển Thạch Hải.
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, hệ thống ẩm thực ven biển trở thành “điểm cộng” quan trọng cho du lịch đêm Thạch Hải. Dọc bờ biển, các quầy hàng, không gian ăn uống được bố trí gọn gàng, phục vụ đa dạng hải sản tươi sống, đồ nướng, nước giải khát và các món ăn nhanh.
Trong tiếng sóng biển rì rào và làn gió mát đặc trưng của vùng biển miền Trung, nhiều du khách lựa chọn ngồi quây quần bên nhau thưởng thức đồ uống, trò chuyện và tận hưởng không khí thư thái. Không gian mở, gần gũi với thiên nhiên tạo cảm giác thoải mái khi trải nghiệm biển về đêm.
Đặc biệt, sự xuất hiện của beach bar mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại cho du lịch đêm Thạch Hải. Khác với không gian yên tĩnh trước đây, các beach bar được thiết kế theo phong cách mở trên bãi cát, bố trí bàn ghế sát biển, kết hợp ánh sáng bắt mắt và âm nhạc sôi động, góp phần khuấy động không khí về đêm.
Khi đêm xuống, nơi đây trở thành điểm hẹn của đông đảo bạn trẻ và du khách. Nhiều người lựa chọn ngồi thư giãn bên bờ biển, thưởng thức đồ uống, hòa mình vào âm nhạc, tận hưởng không khí mát lành. Loại hình giải trí này góp phần mang đến trải nghiệm mới, đồng thời làm cho biển Thạch Hải thêm nhộn nhịp, hiện đại trong mùa du lịch hè.
Diện mạo mới này mang đến trải nghiệm du lịch biển trọn vẹn hơn, đây cũng là xu hướng được nhiều khu du lịch biển phát triển nhằm nâng cao trải nghiệm, thay vì chỉ khai thác hoạt động tắm biển truyền thống.
Việc biển Thạch Hải trở nên đông vui hơn về đêm mở ra cơ hội kinh doanh, dịch vụ cho người dân vùng biển. Các hộ kinh doanh ăn uống, giải khát, vui chơi hay cho thuê dịch vụ đều ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt vào buổi tối, nhất là dịp cuối tuần.
Từ một bãi biển hoang sơ, Thạch Hải đang từng bước chuyển mình thành điểm đến sôi động cả ngày lẫn đêm. Những đổi thay về không gian, dịch vụ và trải nghiệm góp phần mang lại sức sống mới, đồng thời mở ra kỳ vọng về một sản phẩm du lịch biển hiện đại, hấp dẫn trong mùa hè năm nay.

Địa phương xác định muốn phát triển du lịch biển bền vững thì phải tạo thêm nhiều trải nghiệm mới để giữ chân du khách, nhất là vào ban đêm. Ngoài nguồn kinh phí từ địa phương, xã cũng đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư các hạng mục dịch vụ, không gian vui chơi, check-in và giải trí ven biển. Qua đó, từng bước hình thành diện mạo mới cho biển Thạch Hải với nhiều điểm nhấn trẻ trung, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách khi về với biển.

Ông Trần Quang Hưng – Chủ tịch UBND xã Thạch Khê

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.