Nhiều trải nghiệm mới về đêm khi đến với biển Thạch Hải

(Baohatinh.vn) - Không chỉ đông vui vào ban ngày, biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn về đêm với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo du khách.
Một trong những điểm hút khách hiện nay là các không gian check-in được đầu tư bài bản dọc bãi biển. Những mô hình ánh sáng, tiểu cảnh trang trí, cổng đèn nghệ thuật, khu ghế nghỉ hướng biển… thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ và các gia đình, lưu lại chụp ảnh. Không khí biển về đêm kết hợp ánh sáng nhiều màu sắc tạo nên điểm vui chơi, thư giãn hấp dẫn trong mùa hè.
Địa phương xác định muốn phát triển du lịch biển bền vững thì phải tạo thêm nhiều trải nghiệm mới để giữ chân du khách, nhất là vào ban đêm. Ngoài nguồn kinh phí từ địa phương, xã cũng đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư các hạng mục dịch vụ, không gian vui chơi, check-in và giải trí ven biển. Qua đó, từng bước hình thành diện mạo mới cho biển Thạch Hải với nhiều điểm nhấn trẻ trung, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách khi về với biển.
Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.
