Áp lực xử lý rác thải sau kỳ nghỉ lễ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/5: Phổ biến không mưa, ngày nắng 06/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/5: Có mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 22 - 32 độ C.

[Motion graphics] Những lưu ý quan trọng về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 05/05/2026 14:24 Theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, có nhiều điểm thí sinh cần lưu ý để thực hiện đúng quy định.

Du lịch Hà Tĩnh: Kết nối mở bằng không gian số 05/05/2026 11:12 Việc ứng dụng công nghệ đang mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch Hà Tĩnh, giúp du khách dễ dàng tìm hiểu trước điểm đến. Đây cũng là cách để kích cầu du lịch hiệu quả.

Tài chính thị trường ngày 5/5: Giá dầu tăng vọt gần 6% khi Iran tấn công tàu và cảng dầu UAE 05/05/2026 07:49 Giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng Trung Đông leo thang sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu và hạ tầng năng lượng tại khu vực eo biển Hormuz. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/5: Có mưa vài nơi, thấp nhất 22 độ C 05/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/5: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Hương vị Hà Tĩnh - trải nghiệm khó quên của du khách 04/05/2026 14:47 Ẩm thực Hà Tĩnh phong phú với nhiều đặc sản mang dấu ấn riêng của từng vùng miền. Du khách đến đây không chỉ nghỉ dưỡng mà còn trải nghiệm những hương vị dân dã, khó quên.

Tài chính thị trường ngày 4/5: Doanh thu bán hàng online bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân? 04/05/2026 07:48 Pháp luật hiện hành đã quy định rõ ngưỡng doanh thu phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân bán hàng online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/5: Cục bộ có mưa to, đề phòng xảy ra lốc, sét 04/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/5: Đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trung bình từ 22 đến 29 độ C.

Thôn Tân Vĩnh Cần - khi sự đoàn kết làm nên diện mạo mới 03/05/2026 15:09 Từ sự đồng lòng, chung sức của người dân, thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã thực sự trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường 03/05/2026 10:01 Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/5: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa 03/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/5: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ dao động từ 24 - 36 độ C.

Siêu thị "tung" ưu đãi lớn, người dân thoải mái mua sắm trong dịp lễ 02/05/2026 15:48 Dịp lễ, các siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh triển khai nhiều chương trình ưu đãi kích cầu tiêu dùng. Người dân có thể mua sắm được nhiều mặt hàng thiết yếu với “giá mềm”.

Gác lễ thu hoạch lúa xuân 02/05/2026 11:54 Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/5: Đêm không mưa, ngày nắng 02/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/5: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 22 - 34 độ C.

Staycation - lựa chọn mới cho kỳ nghỉ tiết kiệm 01/05/2026 08:07 Thay vì những chuyến đi xa tốn kém và đông đúc, nhiều người dân Hà Tĩnh đang lựa chọn nghỉ lễ theo xu hướng “staycation” – nghỉ ngơi tại chỗ, đảm bảo thư giãn và chi phí hợp lý.

[Motion Graphic] Quy định về doanh thu để xác định thuế TNCN với hộ kinh doanh 30/04/2026 08:58 Doanh thu tính thuế TNCN của hộ kinh doanh không chỉ là tiền bán hàng mà còn bao gồm nhiều khoản thu khác phát sinh trong quá trình kinh doanh

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu 30/04/2026 07:45 Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/4: Trưa và chiều hửng nắng 30/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/4: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ 23 - 29°C.

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X 29/04/2026 20:00 Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II 29/04/2026 19:19 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen.

Ký ức tháng Tư của những nhân chứng lịch sử 29/04/2026 17:41 Từ ký ức của những người lính Hà Tĩnh năm xưa, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 được tái hiện xúc động và vẹn nguyên ý nghĩa trong dòng chảy hôm nay.

Đức Minh - đậm nếp xưa bên dòng La 29/04/2026 15:07 Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) - nơi có dòng La hiền hòa chảy qua, vẫn gìn giữ trọn vẹn vẻ bình yên, mộc mạc mà sâu lắng cùng nhiều giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng 29/04/2026 14:08 Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Chung cư đô thị - làm gì để tối ưu không gian sống? 29/04/2026 09:30 Diện tích không thay đổi, nhưng bằng cách cải tạo hợp lý, nhiều căn hộ chung cư nhỏ ở Hà Tĩnh đã được “nới rộng” bằng tư duy thiết kế thông minh.

Tài chính thị trường ngày 29/4: Lo ngại nợ xấu tăng nếu lãi vay biến động quá nhanh 29/04/2026 07:48 Lãi suất huy động biến động mạnh thời gian qua đã tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất cho vay, đồng thời tiềm ẩn rủi ro gia tăng nợ xấu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/4: Có mưa rào và dông rải rác 29/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/4: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ dao động từ 22 - 29 độ C.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực 28/04/2026 19:32 Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức từ ngày 25-26/6 28/04/2026 14:48 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát tổng thể đảm bảo kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh diễn ra khoa học, đúng quy định và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4 28/04/2026 14:15 Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...

Hiến đất làm đường, bài học dân vận từ các xã miền núi 28/04/2026 13:35 Phong trào hiến đất mở rộng đường ở các xã miền núi trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, về sự hòa hợp giữa ý Đảng lòng dân.

