Những hình ảnh ấn tượng trong đêm nhạc "25 năm nhớ Trịnh Công Sơn"

Đình Nhất - Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Những ca khúc bất hủ cùng không gian nghệ thuật đặc sắc trong đêm nhạc "25 năm nhớ Trịnh Công Sơn" đã để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng, lắng đọng trong lòng người yêu nhạc Hà Tĩnh.

Đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” với chủ đề “Sống trong đời sống - Cần có một tấm lòng” đã thu hút hàng nghìn khán giả về với Quảng trường Thành Sen trong đêm 23/5.
Với những người yêu âm nhạc nói chung và dòng nhạc Trịnh nói riêng, đây không chỉ là dịp để thưởng thức những ca khúc bất hủ mà còn là cơ hội tìm lại những cảm xúc sâu lắng, hoài niệm qua các giai điệu giàu chất tự sự của cố nhạc sĩ.
Mở đầu chương trình, tiếng hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên trong ca khúc "Hôm nay tôi nghe" như lời tri ân gửi đến khán giả. Ngay sau đó, ca khúc tiếp tục được ca sĩ Đức Tuấn thể hiện đầy cảm xúc, mở ra không gian âm nhạc sâu lắng và giàu hoài niệm cho đêm nhạc đặc biệt.
Lời bài hát "Để gió cuốn đi" qua giọng ca của Hà Lê và Kyo York mang đến những cảm xúc lắng đọng cho khán giả. Những ca từ quen thuộc như khơi gợi những miền ký ức sâu xa trong tiềm thức, khiến người nghe thêm đồng cảm với những thông điệp nhân văn mà cố nhạc sĩ gửi gắm.
Kyo York - nam ca sĩ người Mỹ có thể hát sõi các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong đêm nhạc, anh cũng gửi gắm đến khán giả ca khúc "Cát bụi" với thông điệp sâu sắc về kiếp người, sự vô thường và giá trị của tình yêu thương trong cuộc sống.
Những ca khúc mang đậm chất nhạc Trịnh Công Sơn với ca từ gần gũi, rất đời, rất người đã mang đến cho khán giả yêu nhạc Hà Tĩnh những phút giây lắng đọng trong buổi tối cuối tuần, để mỗi người tìm thấy sự đồng cảm và những cảm xúc sâu sâu trong tâm hồn.
Tiếng hát của Tấn Sơn và Viết Thu qua ca khúc "Cánh đồng hòa bình" đã truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình, tình yêu con người và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp.
Nhắc đến nhạc Trịnh, không thể thiếu những tác phẩm được thể hiện qua tiếng saxophone đầy da diết của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Tiếng kèn lúc trầm lắng, lúc da diết như những lời tự sự đã làm không gian đêm nhạc thêm phần cảm xúc, đưa khán giả chìm vào miền hoài niệm và suy tư.
Đêm nhạc cũng được lắng đọng qua tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng qua những ca khúc quen thuộc như: "Người già và em bé", "Em là hoa hồng nhỏ", "Diễm xưa"... Với nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ luôn dành sự yêu mến và trân trọng đặc biệt đối với những tác phẩm giàu tính nhân văn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Khán giả Hà Tĩnh được gặp gỡ Lệ Quyên với phần thể hiện các ca khúc "Sóng về đâu", "Còn tuổi nào cho em". Chất giọng khàn đặc trưng, giàu cảm xúc của nữ ca sĩ dường như rất phù hợp để thể hiện các tác phẩm nhạc Trịnh, mang đến những giai điệu sâu lắng và đầy tự sự. Ngay trên sân khấu, nữ ca sĩ cũng chia sẻ tình cảm yêu mến dành cho mảnh đất, con người Hà Tĩnh cùng sự xúc động trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả nơi đây.
Ca sĩ Quang Dũng thể hiện các ca khúc "Ru đời đi nhé", "Chiều một mình qua phố", "Tình xa" qua chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc.
Khi câu hát “Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay...” cất lên qua giọng ca của ca sĩ Cẩm Vân, nhiều khán giả như tìm lại những thanh âm quen thuộc, gần gũi và đầy tự hào. Giai điệu hào sảng cùng ca từ giàu ý nghĩa đã tạo nên sự kết nối cảm xúc đặc biệt trong không gian đêm nhạc. Trong chương trình, Cẩm Vân cùng Cece Trương cũng gửi đến khán giả ca khúc "Ca dao mẹ" như sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” không đơn thuần là một chương trình thưởng thức âm nhạc, mà thực sự là khoảng lặng để mỗi người được suy ngẫm về cuộc đời, tình yêu và con người qua những ca từ đầy chất triết lý, nhân văn của cố nhạc sĩ.
Các nghệ sĩ giao lưu cùng khán giả Hà Tĩnh.
Một đêm nhạc giàu cảm xúc và sâu lắng đã khép lại trong tình yêu, sự đồng cảm của hàng nghìn khán giả dành cho âm nhạc Trịnh Công Sơn. Những ca từ và giai điệu giàu giá trị nhân văn vẫn còn vang vọng, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng người yêu nhạc Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

