Những hình ảnh ấn tượng trong đêm nhạc "25 năm nhớ Trịnh Công Sơn"

(Baohatinh.vn) - Những ca khúc bất hủ cùng không gian nghệ thuật đặc sắc trong đêm nhạc "25 năm nhớ Trịnh Công Sơn" đã để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng, lắng đọng trong lòng người yêu nhạc Hà Tĩnh.
Lời bài hát "Để gió cuốn đi" qua giọng ca của Hà Lê và Kyo York mang đến những cảm xúc lắng đọng cho khán giả. Những ca từ quen thuộc như khơi gợi những miền ký ức sâu xa trong tiềm thức, khiến người nghe thêm đồng cảm với những thông điệp nhân văn mà cố nhạc sĩ gửi gắm.
Những ca khúc mang đậm chất nhạc Trịnh Công Sơn với ca từ gần gũi, rất đời, rất người đã mang đến cho khán giả yêu nhạc Hà Tĩnh những phút giây lắng đọng trong buổi tối cuối tuần, để mỗi người tìm thấy sự đồng cảm và những cảm xúc sâu sâu trong tâm hồn.
Tiếng hát của Tấn Sơn và Viết Thu qua ca khúc "Cánh đồng hòa bình" đã truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình, tình yêu con người và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp.
Khi câu hát “Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay...” cất lên qua giọng ca của ca sĩ Cẩm Vân, nhiều khán giả như tìm lại những thanh âm quen thuộc, gần gũi và đầy tự hào. Giai điệu hào sảng cùng ca từ giàu ý nghĩa đã tạo nên sự kết nối cảm xúc đặc biệt trong không gian đêm nhạc. Trong chương trình, Cẩm Vân cùng Cece Trương cũng gửi đến khán giả ca khúc "Ca dao mẹ" như sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” không đơn thuần là một chương trình thưởng thức âm nhạc, mà thực sự là khoảng lặng để mỗi người được suy ngẫm về cuộc đời, tình yêu và con người qua những ca từ đầy chất triết lý, nhân văn của cố nhạc sĩ.
Trịnh Công Sơn được xem là một trong những nhạc sĩ lớn của tân nhạc Việt Nam. Âm nhạc của ông vừa thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, vừa hồn hậu, nồng nàn, chan chứa tình yêu con người, quê hương và khát vọng hòa bình.
