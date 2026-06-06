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Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

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Việc được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới góp phần nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch và bảo tồn thiên nhiên thế giới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO diễn ra ngày 5/6 tại thành phố Hernandarias (Cộng hòa Paraguay), Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

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Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đón nhận Giấy chứng nhận Phong Nha-Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là lần thứ ba Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau hai lần được ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015.

Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương.

Theo ông Phạm Hồng Thái, việc được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung.

Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha-Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc.

Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. (Ảnh: TTXVN phát)
Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Phạm Hồng Thái nhấn mạnh việc được ghi danh cũng thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong công tác bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây đồng thời là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

Theo hồ sơ được UNESCO phê duyệt, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng có tổng diện tích 515.830ha, gồm vùng lõi 123.326ha, vùng đệm 220.055ha và vùng chuyển tiếp 172.449ha. Khu vực này có quy mô dân số hơn 159.300 người sinh sống.

Hiện nay, mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO có 759 khu tại 136 quốc gia. Với việc Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận, Việt Nam hiện có 11 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Việc được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ngành du lịch của tỉnh Quảng Trị; đồng thời góp phần nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch và bảo tồn thiên nhiên thế giới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững./.

vietnamplus.vn
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Tags:

#Phong Nha-Kẻ Bàng #UNESCO #Dự trữ sinh quyển #Quảng Trị #bảo tồn thiên nhiên #du lịch

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