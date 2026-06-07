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Văn hóa - Giải trí

Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn

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Tối 6/6, đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra sôi động, kịch tính với màn “đại chiến” ánh sáng trên sông Hàn giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp.

Với chủ đề “Di sản”, đêm thi thứ 2 trong đã chinh phục hàng nghìn khán giả bằng một đêm hội mãn nhãn, nơi những giá trị văn hóa được kể bằng ngôn ngữ của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc.

Đội Pháp Lux Factory POK 2.0 đưa khán giả bước vào hành trình khám phá chủ đề “Heritage - Da Nang Shines” (Di sản - Đà Nẵng tỏa sáng) bằng một màn trình diễn đậm chất điện ảnh.

Màn trình diễn mãn nhãn của đội tuyển Lux Factory POK 2.0 (Pháp). Ảnh: Duy Quốc.
Màn trình diễn mãn nhãn của đội tuyển Lux Factory POK 2.0 (Pháp). Ảnh: Duy Quốc.

Trên nền nhạc giàu cảm xúc, những dải pháo đuôi titan đa sắc liên tục vẽ nên các tầng không gian rực rỡ trên bầu trời, hòa quyện cùng hiệu ứng lá rơi mềm mại và những thác nước kim tuyến trải dài như dòng chảy của thời gian.

Từng lớp pháo hoa chồng xếp lên nhau tựa những lớp trầm tích văn hóa, tái hiện hành trình giao thoa của các nền văn minh và sự phát triển của Đà Nẵng trên con đường hội nhập quốc tế.

Những chùm pháo hoa vàng kim đồng loạt bung nở, phủ kín bầu trời bên sông Hàn.
Những chùm pháo hoa vàng kim đồng loạt bung nở, phủ kín bầu trời bên sông Hàn.

Cao trào của màn trình diễn là khoảnh khắc những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, phủ kín không gian sông Hàn trong ánh sáng huyền ảo, như lời tôn vinh vẻ đẹp trường tồn của những giá trị di sản.

Nếu đội Pháp mang đến một câu chuyện giàu tính nghệ thuật và hiện đại, thì Z121 Vina Pyrotech lại chạm đến trái tim khán giả bằng những hình ảnh gần gũi, đậm đà bản sắc Việt Nam. Khẳng định đẳng cấp của đương kim Á quân DIFF, đội Việt Nam đã khéo léo đưa các giá trị văn hóa dân tộc vào từng hiệu ứng pháo hoa.

Đội Việt Nam đưa các giá trị văn hóa dân tộc vào từng hiệu ứng pháo hoa.
Đội Việt Nam đưa các giá trị văn hóa dân tộc vào từng hiệu ứng pháo hoa.

Điểm nhấn đặc biệt là màn tái hiện hình ảnh cây cọ - biểu tượng của vùng đất Tổ - Phú Thọ, bằng công nghệ pháo hoa hiện đại, tạo nên những tràng pháo tay không ngớt từ khán đài.

Bầu trời Đà Nẵng bừng sáng trong những chùm pháo hoa rực rỡ với ca khúc “Nối vòng tay lớn”.
Bầu trời Đà Nẵng bừng sáng trong những chùm pháo hoa rực rỡ với ca khúc “Nối vòng tay lớn”.

Cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm khi bầu trời Đà Nẵng bừng sáng trong những chùm pháo hoa rực rỡ hòa cùng giai điệu quen thuộc của ca khúc “Nối vòng tay lớn” vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả.

Đội Việt Nam đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng rực rỡ, khiến hàng nghìn khán giả vỡ òa trong cảm xúc.
Đội Việt Nam đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng rực rỡ, khiến hàng nghìn khán giả vỡ òa trong cảm xúc.

Đêm thi thứ 2 giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 (Pháp) đã đưa hàng nghìn khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ choáng ngợp, thích thú đến xúc động và tự hào, tạo nên một đêm hội ánh sáng đáng nhớ bên sông Hàn.

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Tags:

#Lễ hội pháo hoa quốc tế #đại chiến ánh sáng #sông Hàn #Lux Factory POK 2.0 #Di sản

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