Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Việt Nam có 2 đại diện lọt top 10 khách sạn tốt nhất thế giới

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Việt Nam có hai đại diện là La Siesta Hoi An Resort & Spa (Hội An) xếp thứ 6, và La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Hà Nội) xếp thứ 10 Giải thưởng Tốt nhất thế giới ở hạng mục Khách sạn.

la-siesta-hoi-an-resort-view-gardens-1jpgjpg.jpg
Toàn cảnh khách sạn La Siesta Hoi An Resort & Spa, Hội An.

Danh sách Travelers' Choice Awards Best of the Best 2026 Hotels (Giải thưởng Tốt nhất thế giới do người dùng bình chọn, hạng mục Khách sạn) của nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor vừa chính thức công bố. Trong top 10 bảng xếp hạng, Việt Nam có hai đại diện: La Siesta Hoi An Resort & Spa (Hội An) xếp thứ 6, và La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Hà Nội) xếp thứ 10.

Nằm giữa khu vườn xanh mát tại Hội An (Đà Nẵng), Tripadvisor mô tả La Siesta Hoi An Resort & Spa là sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng thanh bình và nét quyến rũ của khách sạn boutique - mô hình khách sạn quy mô nhỏ, thiết kế độc đáo, mang dấu ấn riêng và chú trọng trải nghiệm cá nhân.

Điều gì khiến nơi đây để lại ấn tượng với nhiều du khách quốc tế? Tripadvisor đặc biệt nhấn mạnh đó chính là chất lượng dịch vụ, không gian mang phong cách hoài cổ và trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.

Đại diện còn lại của Việt Nam là La Sinfonía del Rey Hotel & Spa ở ngay trung tâm Hà Nội, ghi điểm nhờ vị trí thuận lợi cho du khách khám phá các điểm tham quan mang tính biểu tượng của Thủ đô, đồng thời mang đến trải nghiệm lưu trú kết hợp giữa tiện nghi và nét thanh lịch.

Quầy bar ở La Sinfonía del Rey Hotel &amp; Spa.
Quầy bar ở La Sinfonía del Rey Hotel & Spa.

Theo Tripadvisor, chất lượng nhà hàng, tầm nhìn đẹp cùng sự hiếu khách của đội ngũ nhân viên là những yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách khi lưu trú ở khách sạn này.

Dẫn đầu danh sách là G.H Universal tại Bandung (Indonesia), được thiết kế theo phong cách kiến trúc Phục Hưng, có quy mô 105 phòng nghỉ, sở hữu khuôn viên sân vườn lớn, hồ bơi, trung tâm spa, phòng tập thể dục và nhà hàng phục vụ 24h. Đặc biệt, đây là nơi vận hành mô hình khách sạn thú cưng cao cấp duy nhất tại Indonesia.

Ngoài ra, danh sách Travelers' Choice Awards Best of the Best 2026 Hotels còn có các hạng mục nhỏ khác. Trong đó, Việt Nam cũng góp mặt ở các hạng mục nhỏ như: La Siesta Classic Hang Thung (xếp thứ 16, hạng mục Cao cấp); Hanoi Central Hotel & Residences (xếp thứ 18, hạng mục Thân thiện với gia đình); Sapa Centre (xếp thứ nhất, hạng mục Cơ sở lưu trú nhỏ)./.

Top 10 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 từ Tripadvisor:

GH Universal Hotel (Indonesia).

Colline de France Hotel (Brazil),

Sporting Family Hospitality (Italy).

Royal Lancaster London (Anh).

FivePine Lodge & Spa (Mỹ).

La Siesta Hoi An Resort & Spa (Việt Nam).

Abigail's Hotel (Canada).

Bucuti & Tara Beach Resort Aruba (Aruba).

Hotel Moments Budapest (Hungary).

La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Việt Nam).

Giải thưởng khách sạn tốt nhất năm 2026 thuộc khuôn khổ hệ thống giải thưởng Travelers' Choice Awards của Tripadvisor. Kết quả bình chọn dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá, xếp hạng từ người dùng Tripadvisor từ 1/1-31/12/2025 với tổng số 8 triệu cơ sở lưu trú và dịch vụ trên hệ thống.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-co-2-dai-dien-lot-top-10-khach-san-tot-nhat-the-gioi-post1115976.vnp

Tin liên quan

Tags:

#khách sạn #Việt Nam #top 10 #Tripadvisor #khách sạn tốt nhất thế giới

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn

Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn

Tối 6/6, đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra sôi động, kịch tính với màn “đại chiến” ánh sáng trên sông Hàn giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp.
Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Khi thủy triều xuống, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đưa con em ra bãi biển bắt tôm tít. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, giúp trẻ vận động mà còn tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ.
Thói quen "xài chùa" nhạc Việt

Thói quen "xài chùa" nhạc Việt

Nhiều người lấy nhạc cắt ghép, livestream trên nền tảng mạng xã hội mà không biết đang vi phạm bản quyền, hoặc các tổ chức dùng nhạc mà không xin phép.
Podcast truyện ngắn: Trở lại Xình Vá

Podcast truyện ngắn: Trở lại Xình Vá

Câu chuyện về hành trình đến lớp của một cậu học trò khuyết tật vùng cao đã thắp lên tình thương, sự day dứt và niềm tin của những người gieo chữ...
"Doraemon" thu 150 tỷ đồng

"Doraemon" thu 150 tỷ đồng

Sau khoảng 10 ngày phát hành, bom tấn hoạt hình Nhật Bản bỏ túi 150 tỷ đồng ở rạp Việt. Phim đang không có đối thủ ngoài phòng vé.
Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo?

Âm nhạc AI: Giới hạn nào cho sáng tạo?

Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ sáng tác, AI giờ đây còn có thể tạo giọng hát, xây dựng những “ca sĩ ảo”, song cũng đặt ra câu hỏi về cảm xúc, sáng tạo và giá trị thật của âm nhạc.
Podcast truyện ngắn: Vòi nước mát xóm chợ

Podcast truyện ngắn: Vòi nước mát xóm chợ

Giữa mùa hè oi ả nơi xóm chợ, một cuộc thi tiết kiệm nước của lũ trẻ đã mang đến bài học giản dị mà ý nghĩa về việc biết trân trọng và gìn giữ từng giọt nước mát quanh mình.
Podcast tản văn: Dế mèn với ký ức tuổi thơ

Podcast tản văn: Dế mèn với ký ức tuổi thơ

Những hang dế giữa đồng quê mùa hạ đã lưu giữ biết bao ký ức tuổi thơ hồn nhiên, nơi lũ trẻ lớn lên cùng tiếng ve, cánh đồng và niềm vui bình dị của những ngày hè năm cũ.
Podcast truyện ngắn: Chuyến xe năm nào

Podcast truyện ngắn: Chuyến xe năm nào

Giữa mưa núi, giữa con đường heo hút của miền cao năm nào, tình thương và sự cưu mang đã nhen lên như một ngọn lửa ấm áp, thắp sáng niềm vui của những ngày về sau.
Podcast tản văn: Giàn bầu của ngoại

Podcast tản văn: Giàn bầu của ngoại

Một giàn bầu xanh mướt, một bát canh ngọt mát hay tiếng gọi hiền từ của bà ngoại trong những trưa hè đầy nắng... gợi về những ký ức thân thương.
Podcast tản văn: Dẻo thơm hương gạo mới

Podcast tản văn: Dẻo thơm hương gạo mới

Mùi hương gạo mới - hương vị của no ấm và thành quả từ bao nhọc nhằn của người nông dân một nắng hai sương đã trở thành miền nhớ đậm sâu trong tâm thức của nhiều thế hệ.
Không gian check-in, “điểm cộng” hút du khách

Không gian check-in, “điểm cộng” hút du khách

Trong thời đại số, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh đã đầu tư các "tọa độ" check-in độc đáo, góp phần tăng sức hút, quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!