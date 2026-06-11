Việt Nam có 2 đại diện lọt top 10 khách sạn tốt nhất thế giới

Toàn cảnh khách sạn La Siesta Hoi An Resort & Spa, Hội An.

Danh sách Travelers' Choice Awards Best of the Best 2026 Hotels (Giải thưởng Tốt nhất thế giới do người dùng bình chọn, hạng mục Khách sạn) của nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor vừa chính thức công bố. Trong top 10 bảng xếp hạng, Việt Nam có hai đại diện: La Siesta Hoi An Resort & Spa (Hội An) xếp thứ 6, và La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Hà Nội) xếp thứ 10.

Nằm giữa khu vườn xanh mát tại Hội An (Đà Nẵng), Tripadvisor mô tả La Siesta Hoi An Resort & Spa là sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng thanh bình và nét quyến rũ của khách sạn boutique - mô hình khách sạn quy mô nhỏ, thiết kế độc đáo, mang dấu ấn riêng và chú trọng trải nghiệm cá nhân.

Điều gì khiến nơi đây để lại ấn tượng với nhiều du khách quốc tế? Tripadvisor đặc biệt nhấn mạnh đó chính là chất lượng dịch vụ, không gian mang phong cách hoài cổ và trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.

Đại diện còn lại của Việt Nam là La Sinfonía del Rey Hotel & Spa ở ngay trung tâm Hà Nội, ghi điểm nhờ vị trí thuận lợi cho du khách khám phá các điểm tham quan mang tính biểu tượng của Thủ đô, đồng thời mang đến trải nghiệm lưu trú kết hợp giữa tiện nghi và nét thanh lịch.

Quầy bar ở La Sinfonía del Rey Hotel & Spa.

Theo Tripadvisor, chất lượng nhà hàng, tầm nhìn đẹp cùng sự hiếu khách của đội ngũ nhân viên là những yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách khi lưu trú ở khách sạn này.

Dẫn đầu danh sách là G.H Universal tại Bandung (Indonesia), được thiết kế theo phong cách kiến trúc Phục Hưng, có quy mô 105 phòng nghỉ, sở hữu khuôn viên sân vườn lớn, hồ bơi, trung tâm spa, phòng tập thể dục và nhà hàng phục vụ 24h. Đặc biệt, đây là nơi vận hành mô hình khách sạn thú cưng cao cấp duy nhất tại Indonesia.

Ngoài ra, danh sách Travelers' Choice Awards Best of the Best 2026 Hotels còn có các hạng mục nhỏ khác. Trong đó, Việt Nam cũng góp mặt ở các hạng mục nhỏ như: La Siesta Classic Hang Thung (xếp thứ 16, hạng mục Cao cấp); Hanoi Central Hotel & Residences (xếp thứ 18, hạng mục Thân thiện với gia đình); Sapa Centre (xếp thứ nhất, hạng mục Cơ sở lưu trú nhỏ)./.

Top 10 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 từ Tripadvisor: GH Universal Hotel (Indonesia). Colline de France Hotel (Brazil), Sporting Family Hospitality (Italy). Royal Lancaster London (Anh). FivePine Lodge & Spa (Mỹ). La Siesta Hoi An Resort & Spa (Việt Nam). Abigail's Hotel (Canada). Bucuti & Tara Beach Resort Aruba (Aruba). Hotel Moments Budapest (Hungary). La Sinfonía del Rey Hotel & Spa (Việt Nam). Giải thưởng khách sạn tốt nhất năm 2026 thuộc khuôn khổ hệ thống giải thưởng Travelers' Choice Awards của Tripadvisor. Kết quả bình chọn dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá, xếp hạng từ người dùng Tripadvisor từ 1/1-31/12/2025 với tổng số 8 triệu cơ sở lưu trú và dịch vụ trên hệ thống.