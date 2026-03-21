11 thành phố châu Á đáng ghé thăm năm 2026

Tạp chí Time Out (Anh) công bố Best Cities 2026 hôm 12/3, gồm 50 thành phố khắp thế giới, những nơi được đánh giá "thú vị nhất để sống và khám phá". Danh sách dựa trên khảo sát từ hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố toàn thế giới và sự tham gia của hơn 100 chuyên gia, phóng viên tại địa phương.

1. Thượng Hải (Trung Quốc)

Trung tâm tài chính số một Trung Quốc đứng đầu danh sách điểm đến hàng đầu châu Á và thứ hai thế giới 2026, sau Melbourne (Australia). Thượng Hải sôi động nhưng vẫn mang nét đẹp cổ kính với các khu phố được quy hoạch. Kiến trúc Trung Hoa và thời kỳ thuộc địa cùng tồn tại song song với các dự án mang tính giao thoa đa lĩnh vực.

Thượng Hải còn được xem là thành phố có nhiều quán cà phê nhất thế giới nơi du khách có thể đi qua nhiều quán cà phê phong cách khác nhau chỉ trong một dãy phố, mỗi nơi lại sáng tạo ra những thức uống ngày càng độc đáo.

2. Bangkok (Thái Lan)

Bangkok phát triển mạnh mẽ, nơi những ngôi chùa nằm xen các tòa nhà chọc trời. Bangkok còn có nhiều hoạt động văn hóa. Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại quốc tế đầu tiên của Thái Lan đã khai trương cuối năm 2025. Và tháng 10 tới, Bangkok Art Biennale sẽ trở lại, biến cả thành phố thành một điểm hẹn nghệ thuật. Nếu yêu thích tốc độ, du khách có cơ hội tham gia giải đua Formula 1. "Xứ sở nụ cười" vẫn là một biệt danh phù hợp dành cho quốc gia Đông Nam Á này.

Du khách dễ dàng di chuyển bằng tàu điện trên cao, những tuyến xe buýt khắp thành phố. Dù đang tìm kiếm ẩm thực đường phố, khám phá các khu nghệ thuật sáng tạo hay thư giãn trong các công viên, du khách đều có thể được đáp ứng.

3. Seoul (Hàn Quốc)

Seoul là một thành phố có đủ mọi trải nghiệm. Du khách có thể ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, hòa mình vào các lễ hội âm nhạc sôi động mùa hè, cắm trại bên bờ sông Hàn mùa thu, hay trượt tuyết ở các khu nghỉ dưỡng mùa đông.

Nhờ sức ảnh hưởng của chương trình truyền hình ăn khách Bake Your Dream và series Culinary Class Wars trên Netflix, các cửa hàng bánh ngọt Hàn Quốc đang nhận được sự chú ý toàn cầu. Năm 2026 được xem là "Năm Nghệ thuật" tại Hàn Quốc, với 7 công trình văn hóa quan trọng sắp ra mắt, trong đó có 4 địa điểm nằm ngay tại thủ đô.

4. Tokyo (Nhật Bản)

Tokyo là một thành phố phát triển không ngừng, nhưng những nét văn hóa Nhật Bản luôn song hành trong sự hiện đại của siêu đô thị. Đây là thành phố an toàn và dễ đi bộ bậc nhất thế giới. "Chỉ cần một ngày để phải lòng nhưng mất cả đời để thấu hiểu", Time Out viết.

Thành phố này có khu phố nổi tiếng Jimbocho, nơi sở hữu nhiều nhà hàng đạt sao Michelin. Đặc biệt, Tokyo vừa khai trương công viên chủ đề Pokémon ngoài trời đầu tiên trên thế giới. Mùa hoa anh đào sẽ bắt đầu vào cuối tháng ba. Nhưng không chỉ có thể, mùa lễ hội sôi động nhất vào mùa hè. Bên cạnh đó, các bảo tàng hàng đầu thế giới trong thành phố cũng đang giới thiệu một loạt triển lãm lớn.

5. Hong Kong (Trung Quốc)

Hong Kong có cuộc sống về đêm sôi động, với nhiều quán bar đẳng cấp, ẩm thực xuất sắc và hàng loạt khách sạn hàng đầu thế giới. Hong Kong còn là thành phố rất đời, đậm chất địa phương và không bị hòa lẫn bởi sự đồng nhất hiện đại.

Sau Tết Nguyên đán, Hong Kong sẽ có một tháng nghệ thuật sôi động với các sự kiện lớn như Art Basel Hong Kong, Art Central và Hong Kong International Literary Festival. Đến mùa hè, sẽ có khoảng 1.000 nhà hàng được chứng nhận thân thiện với thú cưng, nơi du khách có thể thoải mái đi khắp nơi cùng các "con cưng" của mình.

6. Singapore

Là một quốc gia nhỏ và ít tài nguyên, nhưng không thể phủ nhận khả năng sáng tạo của Singapore. Mỗi năm nơi này lại có những điều mới đáng khám phá. Năm nay, du khách không thể bỏ qua Kada, một địa điểm di sản hơn 100 năm tuổi, trở thành nơi tập trung của các quán cà phê và studio chăm sóc sức khỏe, các bữa tiệc. Trong trung tâm thương mại Lentor Modern, các mô hình mới như Bunny’s, một quán burger wagyu đang nhanh chóng trở thành "quán ruột" của người địa phương.

Không thể phủ nhận chi phí sinh hoạt tại Singapore đang tăng cao, nhưng chính điều đó lại kích thích sự sáng tạo, Singapore ít hào nhoáng nhưng chân thật và gần gũi hơn.

7. Hà Nội (Việt Nam)

Thành phố thủ đô được mô tả là "sự pha trộn giữa cũ và mới" và đang chuyển mình "đáng kinh ngạc". Trong khi khách Tây ba lô vẫn nhâm nhi bia hơi vỉa hè, một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo dựng văn hóa quán bar sang trọng, đủ sức lọt vào danh sách Asia's 50 Best.

80% người Hà Nội cho rằng thành phố lý tưởng để nhâm nhi cà phê, 73% khuyên nên trải nghiệm ẩm thực Hà Nội. Hầu hết người dân đều khẳng định thành phố của họ là nơi dễ dàng để có thêm nhiều người bạn mới.

8. Bắc Kinh (Trung Quốc)

Bắc Kinh là nơi cân bằng giữa vẻ uy nghi hoàng gia và nhịp sống đô thị ngày càng trẻ trung trong các quán bar. Motel 106 là một "viên ngọc ẩn" với phong cách hiện đại mang hơi hướng Hong Kong pha chút văn hóa Đông Nam Á, nơi du khách thường bắt gặp các DJ nổi tiếng thế giới. Du khách có thể vẫn tìm thấy những khoảng lặng tại các công viên và địa điểm tâm linh như Zhihua Temple. Mua sắm cũng là một trải nghiệm đáng thử, với các trung tâm thương mại tiêu biểu như SKP Beijing và Taikoo Li Sanlitun.

Với khách du lịch, hãy nhớ các tuyến metro mới trên Line 6, 17 và 18 giúp việc di chuyển trong thành phố dễ dàng và tiết kiệm hơn. Mùa thu 2026 đánh dấu sự trở lại của tuyến đường sắt nổi tiếng Golden Eagle Luxury Trains trên Con đường Tơ lụa, phải dừng năm 2019, với hành trình đi qua Bắc Kinh.

9. Chiang Mai (Thái Lan)

Chiang Mai là "ngôi sao sáng" của miền Bắc Thái Lan về sáng tạo. Cố đô 700 năm tuổi là nơi có những ngôi chùa dát vàng, kiến trúc gỗ teak và một nguồn năng lượng hiện đại không ngừng chuyển động xoay quanh văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc.

Chiang Mai có các quán cà phê trang trí đẹp nằm cạnh các bảo tháp cổ hàng thế kỷ, các nhà máy bia thử nghiệm và không gian biểu diễn nghệ thuật, những địa chỉ cocktail được giới phê bình đánh giá cao cùng một cộng đồng vinyl và lễ hội sôi động đang định hình đời sống về đêm. Ngoại ô là những trải nghiệm như trekking, cưỡi voi. Những bữa ăn farm-to-table sáng tạo.

Năm 2026 là cột mốc quan trọng cho đà phát triển văn hóa của Chiang Mai. Sáng kiến Chiang Mai Festival City sôi động với các lễ hội âm nhạc, tuần lễ nghệ thuật và sự kiện ẩm thực diễn ra gần như mỗi cuối tuần. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang được đề cử Di sản Thế giới của UNESCO.

10. TP HCM (Việt Nam)

TP HCM được Time Out gọi là "Thành phố không ngủ". Quan sát một ngã tư ở đây đủ hiểu thành phố này không bao giờ đứng yên. 75% dân số ở TP HCM cho biết cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây.

Năm 2026, một làn sóng sáng tạo mới đang định hình diện mạo của đô thị năng động này. Cuối 2025, UNESCO đã công nhận TP HCM là "Thành phố sáng tạo về điện ảnh", trở thành địa chỉ đầu tiên ở Đông Nam Á nhận danh hiệu này. Ở lĩnh vực ẩm thực, những đầu bếp trẻ đang kể câu chuyện của riêng mình, với ngày càng nhiều các nhà hàng lọt vào danh sách của Michelin.

11. Osaka (Nhật Bản)

Kuchisabishii trong tiếng Nhật chỉ cảm giác muốn ăn vặt, là từ diễn tả chuẩn nhất cho lối sống ở Osaka. Thành phố này là thủ phủ ẩm thực đường phố Nhật Bản. Nơi đây còn là một đô thị toàn diện với khu mua sắm Shinsaibashi, một hòn đảo dành riêng cho bảo tàng và văn hóa như Nakanoshima, cùng thiên nhiên xanh mát chỉ cách một chuyến tàu ngắn.

Với vị trí chiến lược ở vùng Kansai, Osaka còn là nơi xuất phát để khám phá các điểm đến lân cận như Kyoto, Nara, Kobe và Wakayama. Dù Osaka Expo đã kết thúc vào tháng 10 năm ngoái, thành phố vẫn duy trì sức nóng với hàng loạt sự kiện trong suốt năm 2026. Linh vật được yêu thích của Expo, Myaku-Myaku, sẽ lưu diễn khắp tỉnh, màn pháo hoa của Expo dự kiến được tái hiện vào tháng 4. Ngoài ra, một số công trình và tác phẩm từ khu Expo cũng sẽ được trưng bày tại nhiều địa điểm.

Bảng xếp hạng thường niên Best Cities của Time Out được xây dựng trên khảo sát với cư dân thành thị khắp thế giới. Cuộc thăm dò không chỉ cho thấy mọi người yêu gì ở thành phố của họ như ẩm thực, cuộc sống về đêm, cửa hàng, bảo tàng, công viên hay con người mà còn tìm hiểu mức độ hạnh phúc, chi phí sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, cùng nhiều tiêu chí khác. Mỗi nơi sẽ có ít nhất một điều khiến du khách muốn lên đường ngay lập tức. Trong năm thứ 10, bảng xếp hạng Time Out đi sâu hơn vào đời sống thường nhật của cư dân địa phương, mở rộng khảo sát vào những khía cạnh như tình yêu, sự lãng mạn và tính gắn kết cộng đồng. Best Cities nêu bật những điểm đến mang lại sự kết hợp tốt nhất: vừa có vô số lý do thú vị để ghé thăm, vừa có những yếu tố mang lại cảm giác như ở nhà.