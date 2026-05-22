Hà Nội vào top thành phố nhiều sắc màu nhất thế giới

Du khách quốc tế trải nghiệm xích lô ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Hà Nội vừa được xếp thứ 8 trong danh sách những thành phố rực rỡ sắc màu nhất thế giới do JustCover, thương hiệu bảo hiểm du lịch tại Ireland, công bố.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên phân tích hình ảnh tại gần 80 điểm đến nổi tiếng về màu sắc. Các ảnh bao gồm góc nhìn toàn cảnh thành phố, ảnh đường phố, kiến trúc và khu dân cư tiêu biểu. Sau đó sử dụng dữ liệu cấp độ pixel để đo số lượng màu sắc độc đáo xuất hiện trong từng bức ảnh, từ đó tính toán “điểm độ sống động” cho mỗi thành phố.

Theo kết quả công bố, Hà Nội đạt 69/100 điểm độ sống động với hơn 1,8 triệu màu sắc độc đáo được ghi nhận trong quá trình phân tích dữ liệu hình ảnh cấp độ pixel.

Hà Nội gây ấn tượng nhờ sự pha trộn giữa các dãy nhà nhiều màu sắc, biển hiệu dày đặc, những khu chợ đông đúc và nhịp sống đường phố đặc trưng của đô thị châu Á.

Trung tâm tạo nên “bảng màu” của Thủ đô chính là khu phố cổ với 36 phố phường. Những cửa hàng san sát, hàng quán tràn xuống vỉa hè, dòng xe máy len lỏi giữa các con phố nhỏ cùng sắc đỏ, vàng, xanh từ biển hiệu, mái hiên, đèn lồng và mặt tiền cũ kỹ tạo nên cảnh quan được đánh giá giàu tính thị giác.

Bảng xếp hạng cũng nhắc tới sự tương phản thú vị của Hà Nội, nơi các con phố đông đúc nhưng vẫn tồn tại nhiều khoảng lặng với chùa cổ, sân trong hay các ngõ nhỏ yên tĩnh.

Du khách ngồi sát đường ray, đồng loạt quay phim, chụp ảnh khi đoàn tàu đi qua. Ảnh: Trần Hiền.

Theo kết quả công bố, Lisbon (Bồ Đào Nha) đứng đầu bảng xếp hạng với hơn 2,63 triệu màu sắc độc đáo và điểm tuyệt đối 100/100. Thủ đô Bồ Đào Nha nổi tiếng với những dãy nhà pastel, gạch azulejo nhiều màu và các tuyến xe điện vàng chạy qua khu phố cổ.

Xếp thứ hai là Kuala Lumpur (Malaysia) với điểm số 94,5. Thành phố này được đánh giá nổi bật nhờ sự pha trộn giữa kiến trúc hiện đại, đền Hindu đầy màu sắc và các khu chợ đường phố đa văn hóa.

Porto (Bồ Đào Nha) đứng thứ ba, tiếp theo là Cartagena (Colombia) và Rio de Janeiro (Brazil).

JustCover là thương hiệu bảo hiểm du lịch có trụ sở tại Ireland. Đơn vị này thường thực hiện các nghiên cứu về xu hướng du lịch, trải nghiệm điểm đến và hành vi du khách dựa trên dữ liệu hình ảnh, khảo sát và phân tích trực tuyến.