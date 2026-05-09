Văn hóa - Giải trí

Đặc sắc lễ rước Thánh Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần vân du

Nam Giang
(Baohatinh.vn) - Lễ rước được chính quyền và Nhân dân phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức hằng năm tại lễ hội Thánh Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần.

Nằm trong chương trình lễ hội Thánh Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần, chiều 9/5, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp với Ban Quản lý di tích đền Thánh Mẫu tổ chức lễ rước Thánh Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần vân du.

Đền Thánh Mẫu là ngôi đền thiêng liêng tọa lạc dưới chân núi Na (tổ dân phố 5 Xuân Lam, phường Bắc Hồng Lĩnh). Nơi đây thờ Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần (vợ của Lê Lợi - thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn). Bà là một liệt nữ trung hiếu vẹn toàn, tận tụy, cùng Bình Định Vương Lê Lợi đánh thắng giặc Minh, thống nhất giang sơn.
Hằng năm, vào ngày 23 - 24/3 âm lịch, chính quyền và Nhân dân địa phương tổ chức lễ hội Thánh Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần.
Lễ rước Thánh Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần vân du là hoạt động tâm linh đặc sắc, không chỉ tôn vinh công lao của Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc.
Nét đặc trưng của lễ rước là tượng Thánh Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần được rước từ đền Thánh Mẫu đến đền Đức Vua Thủy Phủ (hay còn được biết đến là Thuỷ Quốc Linh Từ).
Nghi lễ gồm rước Quốc kỳ, cờ hội, đội kiệu, chủ tế và quan viên... hoà trong tiếng trống, tiếng chiêng làm cho không khí lễ hội thêm náo nức.
Lễ rước thu hút đông đảo Nhân dân phường Bắc Hồng Lĩnh và du khách thập phương tham gia.

