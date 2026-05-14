Báo Canada: Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày

Tạp chí du lịch Drift Travel (Canada) chia sẻ 5 điểm đến "đáng giá" cho chuyến du lịch dài ngày trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Việt Nam được đánh giá là hành trình khám phá lý tưởng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa và khả năng kết nối xuyên suốt từ Bắc vào Nam.
Theo Drift, khác với những chuyến đi ngắn ngày thường bị chi phối bởi danh sách các điểm “check-in” dày đặc, các kỳ nghỉ dài ngày sẽ mang đến cho du khách góc nhìn mới với những trải nghiệm khác biệt, du khách sẽ có thời gian để tận hưởng thiên nhiên, hòa nhập vào nhịp sống bản địa và cảm nhận sự kết nối giữa các vùng đất. Và Việt Nam là một trong những điểm đến như vậy.
